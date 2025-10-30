Perú

Presentan denuncia penal contra Delia Espinoza: la acusan de peculado de uso por usar autos oficiales estando suspendida

Delito se sanciona con pena privativa de libertad de hasta 4 años, además de inhabilitación y multa de 180 a 365 días

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar

Delia Espinoza afronta una nueva denuncia penal. Esta vez, por un presunto caso de peculado de uso. De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Infobae Perú, la acusación sostiene que la suspendida fiscal de la Nación continuó utilizando vehículos oficiales del Ministerio Público a pesar de estar formalmente suspendida de sus funciones desde septiembre de 2025 por decisión de la Junta Nacional de Justicia.

El documento, presentado por el abogado y candidato aprista Luis Caya, sostiene que Espinoza Valenzuela habría utilizado los vehículos oficiales asignados a su antiguo cargo, aun cuando ya no le correspondía por estar separada provisionalmente de la función fiscal. El auto de la denuncia señala específicamente las unidades vehiculares con placas EGW-711 y EGW-715, las cuales fueron empleadas durante el período en que se encontraba suspendida, presuntamente contraviniendo la normativa interna del propio Ministerio Público y diversas disposiciones legales peruanas.

De acuerdo con el documento, la conducta atribuida a Espinoza encuadra en el delito de peculado de uso tipificado en el artículo 388° del Código Penal, que sanciona a los servidores públicos que emplean bienes estatales con fines ajenos al servicio o permiten que otros lo hagan, con una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, además de una inhabilitación y un pago de multa que puede oscilar entre los ciento ochenta y trescientos sesenta y cinco días-multa.

Dentro de los fundamentos fácticos presentados, el documento refiere que, ante la suspensión, dejó de ejercer toda función o autoridad en el Ministerio Público, lo que por ley también implica el retiro inmediato de los bienes otorgados para el cumplimiento de sus tareas.

Delia Espinoza fue suspendida por
Delia Espinoza fue suspendida por la JNJ. | Foto: composición Infobae

Asimismo, que aunque la ley precise en su artículo 19 que “el Despacho de la Fiscalía de la Nación a través de la Secretaría General, por razones de necesidad de servicio y/o emergencia podrán dictar disposiciones distintas a lo establecido”, no se cumple en el caso de Espinoza.

“No se encuentra en ninguno de estos supuestos, sino suspendida de todo cargo por un mandato legal de la autoridad constitucionalmente ordenado”, señalando una vulneración del orden institucional.

Tomás Gálvez retiró vehículos a Delia Espinoza

El desarrollo de la denuncia coincide con una reciente decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien ordenó la devolución de los vehículos oficiales asignados previamente a Delia Espinoza. Según un oficio al que tuvo acceso Infobae Perú, Gálvez solicitó al gerente general del Ministerio Público que los vehículos utilizados por la exfuncionaria hasta el martes 28 de octubre se reintegren a la Subgerencia de Transportes a partir del 29 de octubre de 2025.

Esta medida contrasta con las recomendaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica del propio Ministerio, la cual sugería que Espinoza podía continuar empleando los vehículos por motivos de seguridad personal. Dicho informe se respaldó en una evaluación de la Policía Nacional del Perú (PNP), que señaló un “alto riesgo” para la integridad física de la ex fiscal, derivado del contexto nacional y las decisiones adoptadas durante su gestión al frente del Ministerio Público.

Oficio de Tomás Gálvez
Oficio de Tomás Gálvez

En paralelo, Infobae Perú pudo conocer que sobre el caso existe una medida cautelar que buscaría reinstalar a Espinoza Valenzuela en su cargo, aunque dicha disposición no ha sido cumplida por la JNJ hasta el cierre de esta nota.

“El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”, establece la legislación penal vigente.

Temas Relacionados

Delia Espinozapeculado de usoLuis Cayaperu-politica

Más Noticias

Solo 1 de cada 3 peruanos busca atención médica pese a tener problemas de salud, según el INEI

¿Vas al médico solo cuando estás grave? En el primer trimestre de 2025, solo el 38,1% de personas con algún malestar acudió a un centro de salud, revelando una preocupante brecha en el acceso a la atención médica en el Perú

Solo 1 de cada 3

Carolina Takahashi, armadora peruana, marca la diferencia en Suecia: fue elegida MVP por segundo partido consecutivo

La excolocadora de Regatas Lima vive un gran momento en la liga sueca, donde su talento destaca y ha sido reconocido tras notables actuaciones con el Lindesberg VBK

Carolina Takahashi, armadora peruana, marca

Samantha Batallanos acusa al comediante Miguel Moreno de acoso durante una entrevista

La modelo y actriz denunció públicamente al cómico por acoso y faltas de respeto durante una entrevista en La Karibeña, hecho que encendió las redes y generó amplio rechazo.

Samantha Batallanos acusa al comediante

Peruanos varados en Jamaica por el huracán Melissa niegan haber recibido ayuda del gobierno de Perú: “Estamos desesperados”

Los peruanos varados permanecen en el hotel Riu Montego Bay, donde el suministro de alimentos y agua ya está siendo racionado mientras esperan la reapertura del aeropuerto

Peruanos varados en Jamaica por

Minsa ordena retiro de 57 medicamentos del mercado peruano y anuncia reestructuración total de Digemid

La medida fue dispuesta tras detectarse impurezas y contaminación bacteriana en lotes de Metformina y Edetoxin. El ministro de Salud, Luis Quiroz, confirmó que el listado de productos retirados será publicado en las próximas horas

Minsa ordena retiro de 57
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: revelan que la

Tren Lima-Chosica: revelan que la MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

Dina Boluarte podría ser inhabilitados por 10 años para ejercer un cargo público: Edwin Martínez presenta denuncia constitucional

Asesores de congresista Lucinda Vásquez revelan que padece de cáncer’: “A veces se desmaya y tenemos que auxiliarla”

TC anula investigación contra Fernando Camet por lavado de activos en el caso Interoceánica Sur

José Jerí habló con el secretario de estado de Donald Trump sobre seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Luigui Carbajal rechaza ser parte

Luigui Carbajal rechaza ser parte del reencuentro de Skándalo y pide que no usen su imagen: “No voy a participar”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Magaly Medina arremete contra Pamela López por visitas de Christian Cueva a sus hijos: “Es fastidiar al otro”

Pietro Sibille regresa a la actuación tras rehabilitación: “Es una batalla cada vez menos dura”

Megadeth vuelve a Lima para su gira de despedida “This Was Our Life Tour”: fecha, lugar y entradas para el concierto

DEPORTES

Jhonny Vidales ubica el éxito

Jhonny Vidales ubica el éxito colectivo en Melgar por encima de su gran presente: “Fue un buen año, quiero cerrarlo con un torneo internacional”

Se filtró el motivo por el que Guillermo Enrique no juega en Alianza Lima: ¿se complica su renovación?

“Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales tienen que dar un paso al costado”: la ácida crítica de excampeón con Sporting Cristal

¿Rebaza perderá los puntos por reclamo de Soan? Presidente aclara polémica de jugar con cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley

Perú vs Bolivia: día y estadio confirmado del último amistoso de la ‘blanquirroja’ en 2025