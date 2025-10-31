El valiente testimonio de Flavia Laos sobre la psoriasis y un poderoso mensaje de empatía a quienes la padecen.

Flavia Laos confiesa que padece enfermedad incurable. TikTok

La visibilidad de las enfermedades autoinmunes en figuras públicas ha cobrado fuerza en los últimos años, y el testimonio de Flavia Laos sobre su experiencia con la psoriasis guttata ha generado un impacto significativo en redes sociales y medios peruanos. La actriz y cantante decidió compartir abiertamente su diagnóstico y el proceso de aceptación de una condición que, según los especialistas, no tiene cura definitiva.

El Día Mundial de la Psoriasis, celebrado cada 29 de octubre, fue el marco elegido por Flavia Laos para mostrar imágenes de su rostro, espalda y hombros con las características manchas rojas de la enfermedad. En sus publicaciones, la artista relató que los primeros síntomas surgieron en 2024, durante un periodo de intenso estrés y tras la muerte de su abuelo, lo que la llevó a consultar a un dermatólogo.

El diagnóstico de psoriasis guttata se confirmó mediante una biopsia cutánea, según detalló la propia actriz a través de sus redes sociales. La psoriasis es una enfermedad crónica, inflamatoria y autoinmune que afecta principalmente la piel, aunque en algunos casos puede comprometer las articulaciones. No es contagiosa, pero puede tener un componente genético.

Especialistas explican que la forma guttata se caracteriza por la aparición de lesiones pequeñas, en forma de gotas, distribuidas por el tronco y las extremidades. El tratamiento se orienta a controlar los síntomas y reducir los brotes, e incluye desde terapias tópicas hasta fototerapia, además de la recomendación de mantener una buena salud emocional, ya que el estrés es uno de los principales desencadenantes.

El mensaje de Flavia Laos promueve la autoaceptación y la empatía

En su testimonio, Flavia Laos reconoció que el proceso de aceptación no fue sencillo, especialmente por el impacto que la enfermedad tuvo en su autoestima y seguridad personal. Durante meses evitó mostrar las marcas en su piel, temiendo el juicio y la incomprensión. Sin embargo, con el tiempo, comprendió que su experiencia podía servir de apoyo a otras personas que atraviesan situaciones similares.

“A veces sentimos vergüenza de algo que no elegimos y que no podemos controlar. Pero lo he tomado como un llamado para cuidarme, para priorizar mi salud y mi paz mental”, confesó la actriz. La artista relató que, aunque las lesiones desaparecieron temporalmente, los brotes regresaron al año siguiente, lo que la motivó a compartir su historia sin filtros. En sus publicaciones, Flavia Laos se mostró sin maquillaje y con una expresión serena, buscando transmitir un mensaje de fortaleza y empatía.

“Hoy por hoy no veo la psoriasis como algo negativo, lo veo como un recordatorio de que soy humana. Si tú también estás pasando por esto, quiero que sepas que no estás sola”, expresó la influencer. El impacto emocional de la enfermedad también fue abordado por la actriz en sus redes sociales, donde admitió que la psoriasis le generó inseguridades con su cuerpo.

“No ha sido fácil abrirme de este tema con ustedes, porque fue algo que me causó inseguridad por mucho tiempo, pero finalmente lo hice y recibí muchos mensajes bonitos y sobre todo gente agradeciéndome porque tienen lo mismo y se sentían solos en el proceso”, afirmó Flavia Laos. Este gesto de apertura fue valorado por sus seguidores, quienes destacaron su valentía al mostrarse tal cual es y utilizar su plataforma para romper tabúes sobre una enfermedad que todavía genera prejuicios.

Flavia Laos envía mensaje para concientizar en el Día Mundial de la Psoriasis

En su mensaje por el Día Mundial de la Psoriasis, la actriz enfatizó la importancia de la autoaceptación y la empatía hacia quienes padecen esta condición. “Quiero compartir que yo también vivo con esta condición, y aunque a veces ha sido un reto, aprendí a no dejar que me defina ni me detenga. La psoriasis no me quita las ganas de seguir creando, soñando y creciendo. Al contrario, me enseñó a aceptar mi cuerpo con amor y a valorar mi fortaleza. A todas las personas que también la viven, no están solas. Somos mucho más que una piel, y nada puede apagar nuestra luz”, escribió Flavia Laos en sus redes sociales.

La visibilización de la psoriasis por parte de figuras públicas como Flavia Laos y Gian Piero Díaz ha contribuido a generar conciencia sobre una enfermedad que afecta a más de 125 millones de personas en el mundo. Aunque la psoriasis se manifiesta en la piel, su impacto trasciende lo físico y puede afectar la salud emocional de quienes la padecen. Por ello, mensajes como el de Flavia Laos resultan relevantes para fomentar la empatía y alentar a quienes enfrentan este diagnóstico a buscar ayuda médica y no sentir vergüenza.

En el caso de Flavia Laos, los médicos recomendaron tratamientos tópicos, terapia de luz y el fortalecimiento de la salud emocional como parte fundamental del manejo de la enfermedad. La actriz dejó claro que mostrar su vulnerabilidad y compartir su experiencia se ha convertido en una forma de sanar y de inspirar a otros a aceptar su cuerpo con amor, valentía y fortaleza.