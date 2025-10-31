El café que nos une: historias visuales desde la Amazonía hasta los Andes, un concurso nacional y la mirada de fotógrafos que celebran la identidad peruana

Cuarta edición del Concurso Nacional de Fotografía del Café Peruano

La convocatoria para la cuarta edición del Concurso Nacional de Fotografía del Café Peruano se ha convertido en un homenaje a quienes, desde distintos rincones del país, contribuyen a la identidad y diversidad del café en el Perú. Bajo el lema “El café que nos une”, la Cámara Peruana del Café y Cacao invita a fotógrafos profesionales, aficionados y entusiastas del café, tanto peruanos como extranjeros residentes, a capturar en imágenes las historias, emociones y paisajes que giran en torno a este producto emblemático.

El certamen busca retratar no solo el trabajo en las fincas y los procesos de cultivo y cosecha, sino también escenas urbanas y cotidianas que reflejen la creatividad y la emoción que el café despierta en cafeterías y hogares. La propuesta es construir relatos visuales que evidencien cómo el café conecta territorios, generaciones y perspectivas, resaltando la riqueza cultural y geográfica de las regiones cafetaleras, desde la Amazonía hasta los Andes.

La inscripción, de carácter gratuito, está abierta a personas mayores de dieciocho años, sean profesionales o aficionados, siempre que sean peruanos o residan en el país. El proceso se realiza de manera digital a través del formulario disponible en la página oficial del concurso, donde también pueden consultarse las bases: https://www.expocafeperu.pe/concursofotografia. Cada participante puede presentar hasta tres fotografías originales e inéditas, en color o blanco y negro, tomadas con cualquier dispositivo electrónico o cámara digital, siempre que se ajusten a la temática propuesta. Las obras no deben haber sido premiadas en otros certámenes ni estar participando en concursos simultáneos.

La Cámara Peruana del Café y Cacao ha definido este concurso como un reconocimiento a todas las personas que hacen posible el café peruano, desde quienes lo cultivan y procesan hasta quienes lo preparan y disfrutan. Además, se destaca el valor de la fotografía como medio para narrar historias de origen, comunidad, identidad cultural y territorio. Paloma Navarro, responsable de Comunicaciones de la institución, subrayó: “Queremos que este concurso sea una vitrina para el talento fotográfico que nace en las regiones, fortaleciendo la identidad regional y promoviendo la diversidad visual del café peruano”.

El plazo para la recepción de obras se extiende hasta las 18:00 horas del 20 de noviembre de este año. Un jurado compuesto por profesionales de reconocida trayectoria en fotografía documental, narrativa visual, medio ambiente y cultura cafetera seleccionará diez imágenes finalistas, de las cuales se elegirán tres ganadoras y una mención honrosa. Las fotografías seleccionadas serán impresas y exhibidas durante la ExpoCafé Perú 2025, que tendrá lugar en Lima del 27 al 30 de noviembre. La evaluación del jurado se realizará los días 22 y 23 de noviembre, mientras que la ceremonia de premiación está programada para el 27 de noviembre, al cierre de la primera jornada de la ExpoCafé Perú 2025.

El público también podrá participar en la elección de una fotografía destacada mediante una votación abierta en redes sociales, que otorgará una mención honrosa adicional. Para consultas e inscripciones, los interesados pueden escribir a concurso@camcafeperu.com.pe o visitar la web oficial del certamen.

El jurado está integrado por figuras como Flor Ruiz, fotoperiodista documental especializada en viajes, conservación ambiental e identidad cultural; Omar Lucas, fotógrafo documental enfocado en derechos humanos, medio ambiente e identidad cultural; Fidel Carrillo, fotoperiodista con amplia experiencia en medios nacionales; y Norka Peralta, periodista especializada en cultura cafetera y directora de contenidos de Cafelab.

Fidel Carrillo expresó su entusiasmo por la diversidad de miradas que convergen en el concurso: “Ser juez de este concurso es una oportunidad para encontrarme con las nuevas miradas que están surgiendo en la fotografía desde las diversas regiones del país. Espero que cada imagen en torno al café nos hable no solo de una planta o un producto, sino de una cultura, de memoria, disfrute, sabores e identidad que nos une como peruanos por encima de todo. Me emociona saber que muchos jóvenes profesionales y aficionados participarán desde sus territorios, aportando su sensibilidad y su manera de contar visualmente las historias que se tejen alrededor del café. Desde ya, doy por descontado que cada fotografía revelará un pedazo del Perú”.

En cuanto a los premios, el primer puesto recibirá un método AeroPress, un kilogramo de café de especialidad, una escultura del artista Rafael Lanfranco y una asesoría personalizada en fotografía a cargo de RUIDO, espacio de arte y fotografía. El segundo lugar será galardonado con un método V60, quinientos gramos de café de especialidad y un taller personalizado de fotografía digital desde cero, enfocado en técnica y composición, dictado por el fotodocumentalista Fidel Carrillo. Esta asesoría podrá realizarse de forma virtual o presencial, según la disponibilidad y ubicación del participante. El tercer puesto obtendrá quinientos gramos de café de especialidad. Tanto los finalistas como los ganadores recibirán un diploma de reconocimiento.

Las bases establecen que las fotografías deben ser originales e inéditas, y no haber sido premiadas ni estar participando en otros concursos al momento de la postulación. El cierre de recepción de imágenes está fijado para el 20 de noviembre.