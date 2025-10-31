Perú

Día Mundial de las Ciudades: 4 claves para reconocer si la construcción de tu hogar también está dañando el planeta

El crecimiento de la población en las ciudades peruanas exige nuevas estrategias para atender la demanda habitacional y la presión sobre los servicios públicos, según un reciente análisis

Guardar
Los concretos de alta resistencia
Los concretos de alta resistencia y durabilidad prolongan la vida útil de infraestructuras en zonas costeras y andinas del Perú.

Más del 80% de los peruanos reside actualmente en ciudades y, de acuerdo con proyecciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), para 2050 la urbanización podría superar el 85% de la población nacional. Esta aceleración urbana plantea desafíos en vivienda, presión sobre infraestructuras y mayor impacto climático, especialmente en el contexto del Día Mundial de las Ciudades, conmemorado cada 31 de octubre.

Un reciente análisis de Holcim, la multinacional suiza de materiales de construcción, advierte que el sector genera el 37% de las emisiones de carbono asociadas a la energía, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Esta cifra convierte a la construcción en el país andino en un punto crítico para la reducción de emisiones y la transición hacia modelos urbanos más sostenibles, explica la multinacional recientemente afincada en nuestro país, tras la absorción de Comacsa, Mixercon y Compañía Minera Luren.

Urbanización en Perú supera el 80% y plantea nuevos retos

Holcim identifica, desde su experiencia en el mercado peruano y global, cuatro prácticas fundamentales que están redefiniendo los criterios de sostenibilidad en las obras urbanas:

1. Materiales de menor huella de carbono. Cementos y concretos con adiciones minerales o componentes reciclados reducen las emisiones de dióxido de carbono. Incorporar este tipo de soluciones contribuye a que la industria cumpla los compromisos climáticos sin sacrificar el rendimiento estructural.

2. Concretos de alta resistencia y durabilidad. La adaptación del concreto según el entorno, resistente a factores como la salinidad, humedad o cambios térmicos, extiende la vida útil de edificios e infraestructuras. Esta estrategia es relevante en áreas costeras y andinas, donde el clima puede acelerar el deterioro de las obras.

3. Prefabricados y sistemas modulares. La fabricación previa de componentes permite optimizar recursos y acortar los plazos de ejecución, además de mejorar la precisión constructiva. En áreas urbanas densamente pobladas, estas tecnologías minimizan las interrupciones en el entorno y perfeccionan la administración de recursos.

4. Soluciones que optimizan agua y energía. Se destacan mezclas innovadoras que consumen menos agua o fragüan más rápido, lo que incrementa la eficiencia energética y promueve la gestión responsable de los recursos naturales en cada proyecto de construcción.

Construcción responsable, clave para reducir emisiones en ciudades peruanas

La empresa señala que la innovación no se limita a los materiales; también se encuentra en la aplicación de soluciones, a través del acompañamiento técnico desde el diseño hasta la ejecución de las obras. Este apoyo contribuye a la optimización de recursos y garantiza que los proyectos alcancen los estándares de calidad y sostenibilidad que exige la urbanización actual.

“La sostenibilidad no es un concepto aspiracional, es parte de la eficiencia del negocio”, de acuerdo con Norberto Ledea, CEO de Holcim Perú.

Según el análisis presentado por la gigante cementera, el sector de la construcción puede actuar como un socio clave para el desarrollo de ciudades resilientes y habitables, alineado con los objetivos centrales que promueve el Día Mundial de las Ciudades y los desafíos ambientales y urbanos del presente y las décadas siguientes.

Temas Relacionados

Día Mundial de las CiudadesconstruccióncementoHolcimmedio ambienteperu-economia

Más Noticias

EsSalud se pronuncia por caso de adulta mayor diagnosticada con enfermedad prostática: “Lamentamos la confusión”

La paciente y su familia presentaron una queja formal ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y evalúan acciones legales

EsSalud se pronuncia por caso

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: el pronóstico

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Conoce el pronóstico del clima

Requisa en penal de Lurigancho destapa objetos prohibidos y conexiones clandestinas en pleno estado de emergencia

El INPE descubrió libretas con anotaciones, herramientas punzocortantes y redes eléctricas ilegales tras un operativo nocturno en el penal más grande del Perú

Requisa en penal de Lurigancho

Halloween, claves de redacción para escribir correctamente en este día

Esta fecha es una de las más esperadas del año por la teatralidad y oportunidad para lucir vistosos disfraces

Halloween, claves de redacción para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Morgan Quero es precandidato

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia protagonizan nueva comedia romántica ‘Amando a Amanda’ de Ani Alva

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Julián Zucchi lamenta la desinformación ante las declaraciones de Yiddá Eslava y Natalia Otero: “No todo es como se dice”

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por “hostigamiento mediático”

DEPORTES

Alianza Lima jugará con Inter

Alianza Lima jugará con Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026: fecha tentativa y todo lo que se sabe del amistoso

“Universitario tiene que mover su fecha”: Noche Crema 2026 sería afectada por Noche Blanquiazul con Lionel Messi

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Wanka: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26