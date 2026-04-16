Perú

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Guardar
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

La influencia de las variaciones estacionales y fenómenos como lloviznas, neblina o incrementos de temperatura puede impactar el tránsito, las actividades recreativas y la organización de la rutina en Trujillo, ciudad situada en la costa norte de Perú. Mantenerse informado sobre el pronóstico meteorológico local permite ajustar las tareas diarias con mayor seguridad y efectividad.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para este jueves 16 de abril el pronóstico del clima es:

Neblina en las primeras horas de la mañana; cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.

Por su parte, la temperatura máxima será de 26ºC, mientras que la mínima de 19ºC.

Además, conocer el pronóstico meteorológico ayuda a minimizar riesgos de algunos sectores económicos. Por ejemplo, los agricultores requieren información actualizada sobre el clima a fin de planificar siembras, organizar cosechas y proteger sus cultivos frente a episodios de lluvias imprevistas o periodos secos.

El clima en la ciudad costera

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Trujillo se caracteriza por ser cálido y seco durante la mayor parte del año. La temperatura media anual suele oscilar entre los 17 y 23 grados Celsius, con pocas fluctuaciones extremas. La ciudad recibe escasas precipitaciones, concentradas principalmente en los primeros meses del año, aunque la cantidad de lluvia es baja en comparación con otras regiones del país.

Durante el invierno austral, de junio a septiembre, Trujillo presenta cielos nublados y presencia de neblina, conocida localmente como “garúa”, lo que reduce la presencia del sol pero no genera un descenso significativo en la temperatura. La humedad relativa se mantiene alta, aunque las lluvias continúan siendo poco frecuentes.

En verano, de diciembre a marzo, las temperaturas suben ligeramente y hay mayor sensación de calor, aunque los días siguen siendo templados en comparación con otras ciudades costeras. La brisa marina contribuye a mantener un ambiente agradable, haciendo que el clima resulte adecuado tanto para la vida cotidiana como para el turismo en la región.

Cómo afecta el “Niño” al clima de Trujillo

Los fenómenos meteorológicos del Pacífico, especialmente El Niño, tienen un impacto significativo en Trujillo debido a su ubicación en la costa norte, una región vulnerable a las anomalías climáticas del océano Pacífico. Durante un evento de El Niño, las aguas superficiales del Pacífico se calientan, alterando los patrones climáticos y provocando lluvias intensas en una zona típicamente árida como Trujillo, donde la precipitación anual promedio es de solo 6-10 mm según información del SENAMHI.

Por ejemplo, durante los episodios severos de El Niño en 1983, 1998 y 2017, Trujillo experimentó lluvias torrenciales que causaron inundaciones, desbordes de ríos como el Moche y daños a infraestructura, cultivos y sitios arqueológicos como Chan Chan, cuya estructura de adobe es especialmente susceptible al agua.

Por otro lado, el fenómeno opuesto, La Niña, que enfría las aguas del Pacífico, suele tener un impacto menor en Trujillo, reforzando su clima seco habitual, con temperaturas ligeramente más bajas (17-22°C) y precipitaciones casi nulas. Según el SENAMHI, La Niña puede reducir la productividad agrícola al limitar el agua disponible, pero no genera daños significativos como El Niño.

Temas Relacionados

Clima en TrujilloPronóstico del tiempo TrujilloEstado del tiempo en TrujilloClima en PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Zé Ricardo buscará dar un golpe sobre la mesa en Sao Paulo y continuar por el camino de la victoria tras el triunfo ante Cerro Porteño. Por su lado, el ‘verdao’ apunta a ganar su primer encuentro luego de igualar con Junior en su estreno

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Serums 2026-I: Estos son los beneficios económicos para los médicos que alcancen una plaza

El proceso para acceder a una plaza remunerada en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud ofrece asignaciones económicas y acceso a especializaciones

Serums 2026-I: Estos son los beneficios económicos para los médicos que alcancen una plaza

Perú moviliza más de 100 agentes a frontera con Chile tras plan de José Kast de expulsión de inmigrantes irregulares

El anuncio de expulsiones en el país vecino obligó a Perú a ajustar sus estrategias de control fronterizo, con el despliegue de más efectivos en Tacna y una coordinación directa con las autoridades chilenas

Perú moviliza más de 100 agentes a frontera con Chile tras plan de José Kast de expulsión de inmigrantes irregulares

“Me recuerda a Pablo Escobar”: Susel Paredes sobre oferta de S/ 20 mil de Rafael López Aliaga a cambio de pruebas de fraude

La congresista cuestionó la oferta del líder de Renovación Popular y alertó sobre el peligro de que motive la creación de pruebas falsas. “Es terrible”, dijo

“Me recuerda a Pablo Escobar”: Susel Paredes sobre oferta de S/ 20 mil de Rafael López Aliaga a cambio de pruebas de fraude

Perú medirá por primera vez resultados de sus acciones frente al cambio climático

El Ministerio del Ambiente será el encargado de liderar este proceso. Tendrá la tarea de coordinar con otras entidades del Estado, recopilar información y evaluar los resultados

Perú medirá por primera vez resultados de sus acciones frente al cambio climático
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú medirá por primera vez resultados de sus acciones frente al cambio climático

Perú medirá por primera vez resultados de sus acciones frente al cambio climático

Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por llamar a la “insurgencia” y pedir al JNE anular las elecciones

Más del 5% de actas fueron observadas, lo que equivale a medio millón de votos aún en revisión, advierte experta

Expertos califican como coima el dinero ofrecido por Rafael López Aliaga para pruebas de supuesto fraude electoral

¿El rojo desplaza al naranja? Lo que grita la nueva estrategia visual de Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Milo J se reúne hoy con sus fans peruanos en el Museo de Arte de Lima: hora, acceso y todo lo que debes saber

Milo J se reúne hoy con sus fans peruanos en el Museo de Arte de Lima: hora, acceso y todo lo que debes saber

¿Qué pasó con el programa de Ethel Pozo y Maju Mantilla en Panamericana TV? Gisela Valcárcel responde y deja el futuro en suspenso

¿Quién es Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, a quien confirmó infidelidad tras escándalo?

Masiel Málaga anuncia concierto de aniversario con Daniela Darcourt, La Caro Band y más artistas

Milett Figueroa reafirma su soltería tras su separación de Marcelo Tinelli: “Necesito mi tiempo a solas”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Juan Reynoso afirma que “no tendría problemas en dirigir a Alianza Lima” en caso surgiera la oportunidad

La desoladora imagen de Sekou Gassama tras la derrota de Universitario por Copa Libertadores 2026: solo y cabizbajo

Sergio Peña quedará libre del Sakaryaspor tras descenso: detalles de su marcha y propuestas concretas

Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026