Perú medirá por primera vez resultados de sus acciones frente al cambio climático

Cambio climático: Perú crea plan para medir resultados y mejorar decisiones

El Gobierno aprobó un nuevo plan que permitirá saber, de forma clara, si las acciones que se vienen tomando frente al cambio climático en el Perú están funcionando o no. La medida, impulsada por el Ministerio del Ambiente, busca poner orden en algo que hasta ahora era una debilidad: evaluar resultados.

En los últimos años, el país ha enfrentado lluvias intensas, sequías y cambios bruscos de temperatura. Frente a eso, se han implementado distintas medidas para reducir los impactos. Sin embargo, no siempre ha estado claro si esas acciones han sido efectivas.

Con este nuevo plan, la idea es simple: dejar de actuar “a ciegas” y empezar a medir qué funciona y qué no.

Medir para mejorar: el objetivo del nuevo plan

El plan funcionará como una herramienta de seguimiento para revisar lo que hacen las autoridades en todo el país. Esto incluye acciones en agricultura, manejo del agua, protección de ecosistemas y obras de prevención.

Lo importante es que no solo se evaluará lo que hace el Gobierno central, sino también lo que ejecutan los gobiernos regionales y municipales. Así, se podrá tener una mirada más completa de lo que ocurre en todo el territorio.

Además, permitirá detectar errores. Si una medida no está dando resultados, se podrá corregir o cambiar a tiempo. Esto ayudará a evitar el desperdicio de recursos y a tomar decisiones más acertadas.

En pocas palabras, se busca pasar de hacer acciones sin seguimiento a tener un control constante de lo que realmente sirve.

Pista de aterrizaje de 900 m camuflada en un camino anexo a la UC-105. (Upper Amazon Conservancy).

Un paso necesario para cumplir compromisos internacionales

El Perú no solo enfrenta el cambio climático a nivel interno. También tiene compromisos con la comunidad internacional que lo obligan a demostrar avances concretos.

En ese contexto, el país debe presentar reportes periódicos donde explique qué está haciendo y cuáles son los resultados. Sin datos claros, esto se vuelve complicado.

El nuevo plan permitirá reunir información ordenada y confiable para cumplir con estas exigencias. Así, el Perú podrá mostrar con mayor claridad qué tanto está avanzando en la adaptación al cambio climático.

Crédito: Freepik

El Ministerio del Ambiente estará a cargo

El Ministerio del Ambiente será el encargado de liderar este proceso. Tendrá la tarea de coordinar con otras entidades del Estado, recopilar información y evaluar los resultados.

Antes de aprobarse, el plan fue revisado por distintas áreas del Estado y también se recibieron opiniones de ciudadanos e instituciones. Con ello, se buscó mejorar su contenido antes de hacerlo oficial.

La norma también establece que el plan será publicado para que cualquier persona pueda revisarlo.

Con esta medida, el reto ahora será: no solo hacer frente al cambio climático, sino demostrar con datos que las acciones realmente están dando resultados.

Gobierno apuesta por evaluar impacto real de políticas climáticas

¿Perú en riesgo?

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) advierte que el Perú enfrenta una situación crítica frente al cambio climático, marcada por una alta vulnerabilidad y una limitada capacidad de respuesta. Según el documento “Un mejor futuro para el Perú”, el país no está suficientemente preparado para afrontar fenómenos cada vez más frecuentes como lluvias intensas, sequías prolongadas y eventos extremos.

Esta fragilidad se refleja en la débil planificación, la falta de prevención y la escasa articulación entre autoridades, lo que agrava el impacto en la población, especialmente en las zonas más expuestas. A ello se suma la presión sobre ecosistemas clave, que pierden capacidad de resistencia frente a estos cambios.

Cambio climático: Perú crea plan para medir resultados y mejorar decisiones. Foto: Diego Pérez / SPDA

La SPDA alerta que, sin medidas urgentes, estas condiciones podrían intensificarse en los próximos años, afectando la seguridad alimentaria, el acceso al agua y los medios de vida de miles de peruanos, en un contexto donde el tema aún tiene poca presencia en el debate electoral.