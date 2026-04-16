Perú moviliza más de 100 agentes a frontera con Chile tras plan de José Kast de expulsión de inmigrantes irregulares

Ante el anuncio del gobierno de Chile sobre la expulsión de inmigrantes, la Policía Nacional del Perú moviliza personal a la frontera en Tacna para reforzar la seguridad y controlar el ingreso de personas en situación irregular.

La decisión del gobierno chileno de aplicar un plan de expulsión de migrantes en situación irregular activó medidas inmediatas en la frontera sur del Perú. En la región de Tacna, autoridades policiales ordenaron el refuerzo de la vigilancia ante posibles desplazamientos de personas por pasos no habilitados. El movimiento responde a un escenario de tensión en la zona limítrofe, donde el control migratorio suele presentar desafíos constantes.

El anuncio del presidente chileno, José Antonio Kast, introduce un cambio en la política de seguridad fronteriza de ese país. La medida contempla la salida progresiva de ciudadanos extranjeros sin documentación regular, lo que genera un impacto directo en las dinámicas de movilidad en la frontera compartida. En ese contexto, las autoridades peruanas ajustan sus estrategias de control para evitar ingresos irregulares.

Desde Tacna, la Policía Nacional del Perú dispuso el traslado de efectivos adicionales hacia distintos puntos de vigilancia. La coordinación incluye comunicación con las fuerzas de seguridad chilenas, en un intento por responder de forma simultánea a los cambios en el flujo migratorio. Las acciones buscan contener el tránsito irregular en zonas donde operan redes de tráfico de personas.

Refuerzo policial en la frontera sur

Refuerzo policial en Tacna ante el plan de expulsión de migrantes en Chile. Captura de pantalla

El general PNP Víctor Luna Velarde, jefe de la Región Policial de Tacna, informó sobre el despliegue de aproximadamente 100 agentes en puestos de vigilancia a lo largo de la frontera con Chile. La medida se ejecuta en el marco de un plan de control que cubre desde el hito 1 hasta el hito 81, en la línea limítrofe con ese país, además de los 13 hitos que marcan la frontera con Bolivia.

Durante su declaración, la autoridad policial precisó: “De todo ello, nosotros estamos fortaleciendo también nuestra línea fronteriza. Tenemos nosotros, aparte los efectivos que están prestando servicios en los diez puestos de vigilancia de fronteras, tanto del hito uno al hito ochenta y uno que hace, eh, frontera con el vecino país de Chile, así como también los trece hitos que hacen, eh, frontera con Bolivia. Estamos reforzando los servicios a efectos de evitar el paso, eh, de ciudadanos en situación irregular”.

El operativo incluye el desplazamiento de personal desde otras regiones del país, lo que permite ampliar la cobertura en puntos considerados críticos. Las autoridades buscan evitar el ingreso de personas sin control migratorio, así como posibles actividades vinculadas a economías ilegales.

Uso de tecnología y vigilancia en zonas críticas

Especial vigilancia entre los hitos 14 y 18, rutas frecuentes de tráfico de personas.

El plan de control incorpora herramientas tecnológicas para reforzar la supervisión en áreas de difícil acceso. Según lo informado por la Policía Nacional, se utilizarán drones en sectores específicos entre el hito 14 y el hito 18, donde se registran rutas utilizadas de forma recurrente para el cruce irregular.

Estas zonas presentan condiciones geográficas que dificultan la vigilancia permanente, por lo que el uso de dispositivos aéreos permite ampliar el alcance del monitoreo. La estrategia apunta a detectar movimientos en tiempo real y prevenir tanto el ingreso irregular como otras actividades ilícitas asociadas.

El despliegue tecnológico se suma a la presencia física de agentes, con el objetivo de generar un control más efectivo en toda la franja fronteriza. La medida responde al incremento de flujos migratorios registrado en las últimas semanas.

Plan chileno de expulsión y efectos inmediatos

En cadena nacional, el mandatario detalla la implementación del "Plan Escudo Fronterizo" para combatir la inmigración irregular. Anuncia el despliegue de Fuerzas Armadas, la construcción de zanjas y muros, y el inicio de vuelos para la expulsión de extranjeros en situación irregular. 24 Horas

El presidente José Antonio Kast anunció que la expulsión de migrantes se realizará de manera progresiva mediante vuelos y transporte terrestre. Durante su mensaje, señaló: “Nos entregaron un país con más de trescientos mil extranjeros en situación irregular… mañana (16 de abril), a primera hora, despegará el primer vuelo de muchos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”.

La estrategia forma parte del denominado plan de cierre fronterizo en Chile, que incluye infraestructura física, vigilancia tecnológica y un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad en el norte del país. Según información oficial, las primeras semanas de aplicación registran una reducción en los ingresos irregulares.

El anuncio genera un efecto inmediato en la frontera con Perú, en especial en los pasos no habilitados. Estas rutas suelen ser utilizadas por redes de tráfico de personas, lo que incrementa la preocupación de las autoridades peruanas ante posibles desplazamientos forzados.

Expulsiones programadas y perfil de los afectados

En diálogo con Exitosa, el periodista chileno Sebastián Ávila indicó que este jueves serán expulsados 40 ciudadanos en situación irregular desde Chile. “Varios están involucrados con el crimen organizado”, precisó. Además, detalló que los destinos contemplados incluyen Colombia, Ecuador y Chile.

La información confirma el inicio de la ejecución del plan anunciado por el gobierno chileno, con un número concreto de personas incluidas en la primera fase. El señalamiento sobre la vinculación con organizaciones delictivas añade un elemento de seguridad al contexto migratorio.

El desarrollo de estas medidas mantiene en alerta a las autoridades de ambos países, que ajustan sus dispositivos de control ante un escenario en evolución en la frontera sur.