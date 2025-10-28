Perú

Día de Todos los Santos 2025: el error más común en los cementerios que puede propagar el dengue y otras enfermedades

Con miles de personas visitando los camposantos este 1 de noviembre, las autoridades sanitarias refuerzan la alerta y recuerdan que pequeños descuidos pueden facilitar la propagación del zancudo Aedes aegypti

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Dengue en Perú: proponen prohibir
Dengue en Perú: proponen prohibir ingresos de flores en los cementerios. Foto: Andina

Con motivo del Día de Todos los Santos 2025, miles de familias se preparan para visitar los cementerios y rendir homenaje a sus seres queridos. Sin embargo, estas fechas también representan un riesgo para la salud si no se toman las precauciones adecuadas frente al dengue, enfermedad que sigue afectando a distintas regiones del país. Por ello, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura ha emitido una serie de recomendaciones para evitar la proliferación del Aedes aegypti, zancudo transmisor de este virus.

Hasta el 21 de octubre, Piura ha registrado 1.112 casos confirmados y 586 probables de dengue, sin reportar fallecidos. Ante esta situación, las autoridades sanitarias exhortan a la población a no descuidar las medidas preventivas, especialmente durante las visitas a los camposantos. Los cementerios suelen convertirse en potenciales criaderos de mosquitos por el uso de floreros con agua, donde los insectos depositan sus huevos y completan su ciclo de vida.

Reemplaza el agua por arena húmeda y usa repelente

Para evitar riesgos, reemplaza el
Para evitar riesgos, reemplaza el agua de los floreros por arena húmeda o esponja floral este San Valentín. Foto: Andina

La Diresa Piura recomienda reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda, una medida sencilla pero eficaz que impide que los mosquitos encuentren un ambiente propicio para reproducirse. Esta práctica, además, mantiene las flores frescas y evita la acumulación de agua estancada. También se sugiere optar por flores artificiales, inspeccionar los alrededores de las tumbas y eliminar cualquier recipiente donde se acumule líquido.

Durante la visita a los cementerios, se aconseja aplicar repelente cada cuatro horas y usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, como camisas de manga larga y pantalones. Estas medidas reducen significativamente el riesgo de picaduras del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir no solo el dengue, sino también otras enfermedades como el zika y el chikunguña.

El dengue es una enfermedad viral aguda que no se transmite de persona a persona, sino a través de la picadura del mosquito infectado. Su reproducción ocurre en agua acumulada en recipientes domésticos, floreros, baldes o botellas, por lo que mantener limpios y secos estos objetos es clave para romper el ciclo del insecto.

Las autoridades de salud instan a la ciudadanía a mantener la vigilancia y asumir un rol activo en la prevención. Cada acción cuenta para evitar nuevos brotes y proteger la salud de las familias durante estas fechas de alta concurrencia en los cementerios.

¿Cómo identificar y prevenir el dengue en las regiones más afectadas?

Perú enfrenta un alarmante aumento
Perú enfrenta un alarmante aumento de casos de dengue, con 92,439 contagios confirmados hasta el 16 de noviembre. (Foto: Composición Infobae)

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, un insecto que se reproduce principalmente en recipientes con agua limpia y estancada dentro o cerca de los hogares. Este vector pica durante el día, sobre todo en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, y puede contagiar el virus a múltiples personas en muy poco tiempo. De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, más del 70% de los casos en el país se concentran en San Martín, Loreto y Piura, regiones donde las condiciones climáticas favorecen la proliferación del mosquito.

Los síntomas del dengue varían según el tipo de infección. En su forma más común, el llamado dengue clásico, los pacientes presentan fiebre alta (más de 38 °C), dolor muscular y articular intenso, dolor de cabeza y detrás de los ojos, así como erupciones en la piel. En casos graves o hemorrágicos, se añaden signos de alarma como sangrados nasales o en las encías, moretones espontáneos, vómitos persistentes o caída de la presión arterial, lo que requiere atención médica inmediata.

Para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti, el Ministerio de Salud (Minsa) ha reforzado campañas de control larvario y fumigación, pero la prevención más efectiva empieza en casa. Las autoridades sanitarias recomiendan seguir estas medidas:

  • Lavar y cepillar los depósitos de agua con frecuencia, asegurándose de mantenerlos tapados.
  • Cambiar el agua de los floreros cada tres días y sustituirla por arena húmeda en zonas propensas al dengue.
  • Eliminar objetos inservibles (llantas, botellas, latas) que puedan acumular agua.
  • Renovar diariamente el agua de los bebederos de animales.
  • Permitir el ingreso del personal de salud identificado para aplicar larvicidas o fumigar.

Temas Relacionados

DengueDía de todos los santos1 de noviembreCementeriosAedes aegyptiperu-noticias

Más Noticias

Caso Cócteles: Juez se aparta y deja en suspenso aplicación del fallo del TC a favor de Keiko Fujimori

El juez Wilson Verástegui se apartó del caso que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, tras la revelación de su cercanía con César Acuña

Caso Cócteles: Juez se aparta

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

La segunda jornada de la nueva temporada de la LPV, a desarrollarse en el Coliseo Miguel Grau del Callao, promete atraer la atención de los fanáticos con partidos de altísimo rigor. Conoce el itinerario

Programación de la fecha 2

El color y olor de tu orina pueden indicar problemas de salud: aprende cómo identificarlos

La apariencia de la orina puede advertir la presencia de deshidratación, infecciones urinarias o trastornos metabólicos

El color y olor de

Mil años antes de los incas, el imperio Wari ya gobernaba los Andes: los hallazgos revelan su poder y organización

Fardos funerarios, máscaras y conchas marinas revelan la complejidad de una civilización que unió los Andes antes de los incas

Mil años antes de los

El mensaje de Rosángela Espinoza a sus excompañeros de Esto Es Guerra: “no me despido de falsos e hipócritas”

La ahora es guerrera arremetió contra sus excompañeros del reality a quienes calificó de “falsos e hipócritas”. Aseguró que su salida fue una trampa para favorecer a otros participantes y advirtió que no regresará si no le pagan el triple

El mensaje de Rosángela Espinoza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso Cócteles: Juez se aparta

Caso Cócteles: Juez se aparta y deja en suspenso aplicación del fallo del TC a favor de Keiko Fujimori

Lucinda Vásquez podría ser denunciada por peculado de uso, ¿cuántos años de prisión afrontaría?

Reniec acatará fallo del PJ y pagará más de S/ 200 mil a Dina Boluarte, pero deberá esperar su turno

Rafael López Aliaga señala que podría construir 14 aeropuertos internacionales en cinco años: “Es muy fácil de hacer”

Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I: Congresista fue condenado a 15 años por afiliación terrorista

ENTRETENIMIENTO

El mensaje de Rosángela Espinoza

El mensaje de Rosángela Espinoza a sus excompañeros de Esto Es Guerra: “no me despido de falsos e hipócritas”

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

Kevin Díaz asegura que perdió la confianza en Patricio Parodi tras ser eliminado en Esto es Guerra: “creí en él”

La cantante Asmir Young denuncia agresión y acaba en la comisaría de Miraflores con su pareja

Edwin Sierra responde con humor a las confesiones de Nadeska Widausky en “El valor de la verdad”

DEPORTES

Jorge Fossati se arrodilló tras

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

El Mundial de Clubes 2025 presenta una renuncia inesperada: ¿afectará en el calendario de participación de Alianza Lima?

Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”

Gregorio Pérez celebró la consecución del tricampeonato de Universitario: “Está acorde con la historia de este gran club”