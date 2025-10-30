Perú

PNP realiza operativo y captura a banda criminal que habría atacado a gimnasio en SMP: hallaron dinamita y armas de fuego

Dos ciudadanos fueron capturados por agentes en San Juan de Lurigancho, luego de ser vinculados con atentados recientes en distintos distritos de Lima

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Detienen a implicados de atentado contra gimnasio en SMP| Panamericana

Dos ciudadanos venezolanos fueron capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la avenida Santa Rosa, en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo con las autoridades, ambos estarían involucrados en el reciente ataque con explosivos a un gimnasio en San Martín de Porres y también participarían de las extorsiones en los distritos de Lima.

Durante la intervención, los agentes hallaron cartuchos de dinamita y teléfonos celulares en posesión de los detenidos. El análisis de estos dispositivos podría revelar el historial criminal y las estrategias de los grupos delictivos en la capital.

La policía indicó que existe coincidencia entre los sujetos arrestados y las imágenes obtenidas por las autoridades en las redes sociales de los presuntos delincuentes. La vestimenta, así como detalles del entorno donde fueron fotografiados, coincide con el escenario del operativo policial reciente.

Arrestan a sospechosos de extorsión, dinamita y armas en operativo policial de Lima| Panamericana

Detrás de las extorsiones

El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, explicó a que las pruebas reunidas vinculan a estos individuos con la tenencia de al menos seis armas de fuego y municiones de alta capacidad, incluyendo pistolas y cargadores para treinta cartuchos.

Esta red criminal estaría detrás de las amenazas a comercios y viviendas de diferentes rubros en Lima, como centros odontológicos, farmacias y restaurantes de comida rápida.

Las investigaciones han identificado que los detenidos habrían operado en zonas de La Huayrona, Jicamarca, el Rímac y San Martín de Porres, donde se reportaron varios atentados relacionados con extorsiones. Las autoridades continúan revisando las pruebas incautadas, esperando obtener datos precisos sobre el alcance de las acciones delictivas y las redes de complicidad involucradas en estos ataques.

Asimismo, señaló que las imágenes compartidas por los propios sospechosos en sus perfiles personales han sido claves para avanzar en la identificación y localización de otros posibles miembros de la organización.

Extorsión en Lima: detienen a implicados con explosivos tras ataque a gimnasio| Panamericana

Robo en gimnasio

El gimnasio Stephanos Fitness Gym, ubicado en la urbanización El Rosario de San Martín de Porres, fue blanco de un ataque a balazos la madrugada el pasado 26 de octubre, el segundo incidente violento registrado contra este local en menos de dos semanas. El suceso ocurre pese a la vigencia del estado de emergencia en Lima y Callao, que busca reforzar la seguridad ante el aumento de delitos.

Vecinos de la cuadra nueve de la avenida Germán Aguirre reportaron que alrededor de las tres de la mañana se escucharon al menos siete disparos frente al establecimiento. Testigos relataron que dos personas descendieron de una motocicleta y abrieron fuego contra el edificio, que alberga un minimarket en su planta baja y el gimnasio en los pisos superiores.

La reiteración de los ataques ha elevado la preocupación de los habitantes de la zona. Muchos consideran que, a pesar de la declaración de estado de emergencia y la implementación de medidas extraordinarias por parte del gobierno nacional, las acciones delictivas no se han detenido.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de la Central de Emergencias 105, así como del número (01) 330-7068 para llamadas desde celulares, donde se pueden realizar reportes y solicitar asistencia ante situaciones de violencia o delitos.
  • La Línea 100, gestionada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, brinda orientación y apoyo en casos de violencia familiar, amenazas o maltratos, y está disponible en todo el país marcando 100.
  • El Serenazgo Distrital cuenta con centrales de emergencia propias en cada municipio, ofreciendo respuesta rápida a incidentes de inseguridad o hechos sospechosos en los diferentes distritos de Lima y Callao.

