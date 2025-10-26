Balean gimnasio en pleno estado de emergencia en SMP: es el segundo ataque en menos de 15 días - América Noricias

Un gimnasio de San Martín de Porres fue atacado a balazos la madrugada de este domingo, marcando el segundo atentado contra el local en menos de dos semanas, pese a la vigencia del estado de emergencia en Lima. La sede de Stephanos Fitness Gym, ubicada en la urbanización El Rosario, nuevamente resultó blanco de acciones violentas, aumentando la preocupación por la seguridad en la zona.

Nuevo ataque armado en la madrugada

Vecinos de la cuadra nueve de la avenida Germán Aguirre reportaron que alrededor de las tres de la mañana se escucharon más de siete detonaciones frente a la fachada del establecimiento. Testigos afirmaron que dos personas descendieron de una motocicleta y dispararon hacia el edificio, que además de albergar el gimnasio en los niveles superiores, incluye un minimarket en la planta baja. Una vecina relató que los disparos destruyeron cristales en el tercer piso, mientras que la vez anterior el objetivo fue el segundo nivel.

Balean gimnasio en pleno estado de emergencia en SMP: es el segundo ataque en menos de 15 días - América Noticias

Personal policial acudió al lugar y recogió varios casquillos de bala, además de constatar los daños provocados por los proyectiles. La investigación apunta a un posible caso de extorsión, una modalidad delictiva que mantiene atemorizados a negocios y residentes en distintos sectores de Lima Norte.

Tensión vecinal y cuestionamientos al estado de emergencia

Durante la jornada, vecinos manifestaron su preocupación por la persistencia de los ataques pese a las medidas extraordinarias implementadas por el gobierno nacional. La declaración del estado de emergencia en Lima y Callao, que restringe derechos básicos en favor de la seguridad, no ha impedido la repetición de delitos violentos como el registrado esta madrugada. Una residente señaló que, desde el primer ataque, el temor se apoderó de la comunidad y consideró ineficaz la respuesta oficial.

“La situación ahora está terrible. Todo aquí el culpable es el Congreso, el presidente, porque eso del estado de emergencia realmente no sirve para nada”, declaró una vecina a América Noticias, quien destacó el clima de inseguridad que experimentan las familias de la zona. “Todos los vecinos estamos preocupados, asustados, porque no hay una seguridad para nosotros”, agregó en diálogo con un medio televisivo.

Antecedentes y consecuencias de la violencia

El primer ataque contra Stephanos Fitness Gym ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando ráfagas de más de quince disparos destruyeron las mamparas del segundo piso. Tras esa agresión, los propietarios realizaron reparaciones y reabrieron el local al público. La reapertura había devuelto cierta normalidad hasta que, catorce días después, la violencia se reanudó, forzando nuevamente el cierre del establecimiento.

De acuerdo con testimonios recopilados en el lugar, el acoso a la familia dueña del gimnasio persistiría hasta obtener el pago de una suma de dinero, práctica propia de grupos extorsivos. Los residentes afirmaron no contar con recursos para satisfacer las demandas de los agresores y pidieron mayor presencia policial. “Su objetivo es que le den dinero. Nadie tiene para regalar dinero, pues”, expresó una participante del vecindario.

Incertidumbre para el comercio local

Actualmente el acceso al gimnasio permanece bloqueado y no se ha anunciado cuándo reanudaría actividades. El minimarket del primer piso tampoco escapó de los daños, ya que uno de los disparos impactó en su puerta principal. El ataque ha generado temor entre propietarios y trabajadores de otros negocios del entorno, lo que podría traducirse en menor afluencia de clientes y afectaciones económicas en la zona.

La investigación por parte de las autoridades continúa en curso. El clima de zozobra persiste en San Martín de Porres, donde comerciantes y vecinos reclaman acciones efectivas frente a la ola de extorsiones y ataques armados que afectan al distrito.