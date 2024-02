Leslie Moscoso reitera su denuncia contra su expareja Carlos Cortéz y relata los maltratos que padecía

Leslie Moscoso se reafirma en denuncia contra su expareja Carlos Cortéz y contó de los maltratos que sufría. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ el 31 de enero, Magaly Medina entrevistó a Leslie Moscoso, quien reafirmó su denuncia contra su expareja Carlos Cortéz y narró los maltratos que sufrió. La comediante estuvo acompañada por su hija de 19 años, quien también compartió los detalles del difícil período que vivió junto al empresario en los últimos años.

Como se sabe, la sobrina de Ernesto Pimentel presentó una denuncia contra su actual esposo por tocamientos indebidos hacia su hija. Por esta razón, este miércoles acudió al programa de la figura de ATV para exponer los detalles de la grave acusación que hizo su hija en contra de su ex padrastro por este delito. Asimismo, describió el tormento que ha sufrido durante los últimos cinco años, desde que tenía 12 años.

En ese sentido, la joven compartió que se sintió responsable, pero ha sido de gran ayuda el apoyo incondicional de su madre. “Yo me sentía culpable de atraerle, incluso llegué a tomar pastillas para la ansiedad a escondidas de mi mamá. Eso me hizo más fuerte”, reveló durante su participación en el programa de la urraca.

Ante ello, Moscoso admitió sentirse culpable por todo lo que ha vivido su hija y relató a Magaly que su expareja mostraba problemas de alcoholismo y se tornaba agresivo al consumirlo. “Golpeaba los puños contra la pared para no hacerme daño, siempre se ponía violento cuando tomaba, por eso le prohibí que tome”, explicó. Adicionalmente, mencionó que su atención estaba centrada en su labor profesional y en sus estudios de Derecho, lo que le impidió percibir la situación que atravesaba su hija.

“Me descuidé mucho, ese fue mi error, por eso me siento demasiado culpable por lo que mi hija ha vivido, tantos años sin saberlo. Yo sé, me tengo que perdonar, pero ella ha vivido tantos años sufriendo de esa manera encerrada en su cuarto y no tuvo la confianza para contármelo”, sostuvo Leslie Moscoso.

Asimismo, la integrante de ‘El Reventonazo’ reveló que tras denunciar a su exesposo por amenazas de muerte, las autoridades entrevistaron a su hija, ahora mayor de edad. Durante la entrevista, ella destapó los abusos a los que fue sometida durante los últimos cinco años. “Yo sí siento culpabilidad, porque yo lo hice ingresar a mi casa (...) Yo me iba de viaje y él se quedaba con mis tesoros, como si fuera un buen hombre. Y por eso me siento culpable”, expresó ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ entre sollozos y abrazando a su hija.

José Cortéz pide disculpas a Leslie en medio de sus denuncias

El 15 de enero, en el espacio de Willax, se difundieron las declaraciones de José Cortéz, quien decidió compartir su versión de los acontecimientos con respecto a Leslie Moscoso. No obstante, no vaciló en pedir disculpas a la madre de familia. “Yo a Leslie la quiero y la respeto. Ella es una gran mujer, una gran persona, yo jamás haría algo en su contra, ni de ella ni de nadie”, comentó.

“No te estoy afirmando ni negando nada, si yo, en algún momento acalorado, de discusión, he dicho algo que no es correcto, le digo así: ‘Leslie, te pido disculpas, y lo pido desde lo más profundo de mi corazón’ (…) Sabes que siempre he sido una persona correcta y que ha tratado siempre de hacer las cosas de la mejor manera posible”, añadió, para luego recordar con nostalgia los 5 años de matrimonio que iba a cumplir con ella.