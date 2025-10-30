Evelyn Vela espera que Melissa Klug y Jesús Barco se reconcilien: “Estaban muy enamorados”

La separación de Melissa Klug y Jesús Barco provocó múltiples reacciones en el mundo de la farándula local, pero una de las voces que sorprendió fue la de Evelyn Vela, quien fuera cercana amiga de la empresaria. Aunque ambas mantuvieron una relación como hermanas durante años, un conflicto relacionado con sus hijas ocasionó un distanciamiento irreparable y el fin de su amistad.

Desde entonces, las indirectas y comentarios en redes sociales han sido frecuentes, hasta que, tras conocerse el fin del romance entre Klug y Barco, Vela dejó de lado las diferencias para expresar su sentir.

“Voy a opinar como persona, no como amiga (de Melissa) porque no lo soy ni lo seré. Me da mucha pena porque, en su momento, yo sí sabía que él y ella estaban muy enamorados”, declaró Evelyn a Trome. Su comentario muestra nostalgia por una etapa de felicidad que, según ella, era notoria mientras compartían vida juntos.

Lo que alguna vez fue una amistad visible entre dos figuras mediáticas terminó en un distanciamiento evidente, reavivado por declaraciones que volvieron a dividir al público. (Instagram)

Lejos de festinar por la separación, Vela confesó su deseo de que la pareja logre superar sus diferencias. “Me gustaría que recuperen su relación porque tienen una bebé muy linda y está pequeñita aún”, comentó, refiriéndose a la hija en común que nació durante la relación de ambos.

Además, la popular figura de la farándula dejó entrever el difícil momento que estaría viviendo Melissa tras la ruptura. “Me imagino que la debe estar pasando mal porque terminar una relación es doloroso. Ojalá puedan arreglarse y aclarar porque Jesús es un buen chico”, apuntó.

Evelyn Vela también dio su opinión sobre uno de los motivos que habría impulsado la crisis en la pareja: la distancia. Mientras Barco reside en Huánuco por motivos profesionales y Klug permanece en Lima, la rutina terminó por complicar la convivencia. “Muchas veces la distancia malogra una relación, uno tiene que ser muy maduro para llevar una relación así, pero también tener mucho respeto”, consideró Vela al respecto.

Evelyn Vela manda indirecta a Melissa Klug tras supuesta separación de Jesús Barco: “Cada quien tiene lo que se merece”

Imágenes y rupturas, el escándalo que terminó la relación de Melissa Klug y Jesús Barco

Una serie de videos difundidos por el programa Magaly TV La Firme mostró al futbolista Jesús Barco junto a amigos y dos mujeres en una piscina privada en Huánuco. Las imágenes, grabadas el 20 de septiembre y en otras ocasiones, lo exhibieron compartiendo bebidas con los jugadores Alexi Gómez y Carlos Ascues en un entorno descrito por el programa como un espacio recurrente de relajación lejos de los entrenamientos habituales.

Tras la difusión de las grabaciones, Melissa Klug utilizó sus redes sociales para publicar de forma breve el anuncio del fin de su relación con Barco. El comunicado fue retirado minutos después, lo que alimentó especulaciones en medios de espectáculos y redes sociales.

Consultada por el propio programa que difundió las imágenes, Klug explicó: “Estamos pasando una crisis de pareja por falta de comunicación, no por terceras personas. Espero el camino se pueda resolver, si no, ni modo”.

Las imágenes de Jesús Barco que habrían desatado el comunicado de Melissa Klug | ATV

La pareja enfrentaba una dinámica de distancia. Mientras Barco vive en Huánuco por sus obligaciones futbolísticas, Klug permanece en Lima con la hija menor de ambos. Pese a intentos de mantener el vínculo mediante viajes y comunicación constante, la exposición pública de las imágenes reforzó la crisis.

En público, ambos aseguraron que la distancia no representaba un obstáculo insalvable, aunque las separaciones previas y la ausencia de declaraciones posteriores evidencian que la situación se había vuelto insostenible.

Tras este episodio, Melissa Klug confirmó el final definitivo de su relación con Jesús Barco después de casi cuatro años y una hija en común. Si bien hubo anuncios de boda y oportunidades de reconciliación, el vínculo no prosperó. Desde que se oficializó la ruptura, tanto Klug como Barco han optado por no ahondar en los detalles del término ni protagonizar nuevas declaraciones.