Melissa Klug le responde con dureza a Evelyn Vela: “ella no es amiga”, mientras la empresaria postea misterioso mensaje

La empresaria Melissa Klug sorprendió al dejar claro que no mantiene ningún vínculo con Evelyn Vela, generando una ola de comentarios sobre la autenticidad de las relaciones en el mundo del espectáculo peruano (América Hoy)

El conflicto entre Melissa Klug y Evelyn Vela volvió a ocupar titulares tras una inesperada declaración televisiva. Consultada sobre los comentarios de Vela respecto a su vida sentimental, Klug respondió sin titubeos y dejó claro que no mantiene amistad alguna con ella.

La frase, cargada de molestia, fue suficiente para que Evelyn reaccionara desde sus redes sociales con un mensaje enigmático, interpretado por el público como una réplica a la chalaca.

El intercambio desató opiniones divididas entre los seguidores de ambas, quienes comentaron con intensidad cada palabra en plataformas digitales. En medio de la polémica, el episodio volvió a mostrar la tensión latente entre dos figuras con historia mediática.

“Ella no es mi amiga”: la respuesta tajante de Melissa Klug

Con tono firme, Melissa Klug negó amistad con Evelyn Vela y desestimó sus opiniones sobre su relación sentimental. La frase “ella no es mi amiga” generó miles de reacciones en redes sociales. (América Hoy)

Durante una comunicación con ‘América Hoy’ , Melissa Klug fue consultada sobre las recientes declaraciones de Evelyn Vela, quien había opinado que las crisis de pareja debían resolverse en privado y no mediante comunicados públicos. Lejos de esquivar la pregunta, la empresaria respondió con firmeza.“Pensé que la habían llamado para preguntarle sobre su vida. Ella no es mi amiga. No me interesa lo que hable u opine de mí”, dijo con tono cortante.La frase, pronunciada con visible molestia, se viralizó rápidamente en redes sociales y marcó un nuevo capítulo en la relación distante que ambas mantienen desde hace varios años.

Klug no solo desestimó los comentarios de Vela, sino que los calificó como irrelevantes para su vida personal. Su reacción fue vista por muchos como una forma de poner límites ante lo que consideró una intromisión. Otros, sin embargo, interpretaron su respuesta como un gesto de orgullo que avivó la polémica mediática.

Evelyn Vela responde con un mensaje cargado de simbolismo

Evelyn Vela evitó confrontar directamente, pero lanzó un mensaje reflexivo en sus redes sociales que fue leído como una respuesta elegante y simbólica hacia Melissa Klug. (Instagram)

Poco después de la transmisión, Evelyn Vela utilizó sus redes sociales para compartir un texto que sus seguidores interpretaron como una clara alusión a Melissa Klug.

“Las almas luminosas despiertan admiración y también envidia en quienes aún no descubren su propia luz”, escribió junto a una fotografía.

Aunque evitó mencionar nombres, la publicación coincidió con el momento en que las declaraciones de Klug circulaban ampliamente en programas de espectáculos.Conocida por su carácter directo, Vela mantuvo el tono sereno, pero su frase fue suficiente para encender la conversación. Decenas de usuarios comentaron la publicación, algunos apoyando su mensaje de autoconfianza, mientras otros la acusaron de provocar una nueva confrontación.

Su entorno más cercano evitó pronunciarse, aunque allegados señalaron que la empresaria se sintió dolida por la manera en que Melissa la mencionó. En distintos espacios de televisión, panelistas debatieron sobre la amistad pasada entre ambas, recordando que en años anteriores compartieron momentos públicos y fotografías juntas.

Una amistad rota y un conflicto en expansión

Lo que alguna vez fue una amistad visible entre dos figuras mediáticas terminó en un distanciamiento evidente, reavivado por declaraciones que volvieron a dividir al público. (Instagram)

El distanciamiento entre Melissa Klug y Evelyn Vela no es reciente. En el pasado, ambas mantenían una relación de cercanía visible en eventos y entrevistas, pero con el paso del tiempo las diferencias se hicieron evidentes.

La reciente declaración de Klug reabrió un viejo tema que parecía superado. Vela, conocida por no dejar pasar ataques sin respuesta, optó esta vez por una frase simbólica que muchos consideraron más elegante que frontal.

Mientras los programas de espectáculos analizaban el conflicto, las redes sociales se inundaron de opiniones. Algunos seguidores defendieron el derecho de Klug a mantener su privacidad, mientras otros recordaron los años de amistad que compartieron.

El intercambio, breve pero intenso, volvió a colocar a ambas figuras en el centro de la conversación mediática. Sin embargo, ninguna de las dos mostró intención de continuar con el cruce de declaraciones, aunque los usuarios continuaron alimentando el debate.