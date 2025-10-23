Mamá de Jesús Barco rompe su silencio y pide reconciliación con Melissa Klug: “Espero que se arreglen”

Mamá de Jesús Barco rompe su silencio tras separación de Melissa Klug:. América TV.

La madre del futbolista Jesús Barco, Gloria Bozzeta, rompió su silencio y se pronunció por primera vez sobre la reciente ruptura sentimental entre su hijo y la empresaria Melissa Klug.

En una entrevista exclusiva para el programa 'América Hoy’, la señora sorprendió al mostrar una postura conciliadora y llena de afecto hacia su exnuera, con quien aseguró mantener una excelente relación.

Gloria Bozzeta desea la reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco

Durante la conversación con el espacio matutino, Gloria Bozzeta expresó abiertamente su deseo de que su hijo y Melissa puedan retomar su relación sentimental, que llegó a su fin tras la difusión de unas imágenes comprometedoras del jugador en Huánuco.

“Es un tema de mi hijo con ella, ya en su momento lo arreglarán”, señaló con serenidad la madre del futbolista, evitando emitir juicios o críticas.

La madre de Barco resaltó que no le corresponde involucrarse directamente en los problemas sentimentales de su hijo, pero dejó claro que espera una reconciliación:

“Ya la guapa con mi hijo en algún momento lo arreglarán cuando mi hijo venga, ya es tema de ellos”, agregó.

Su declaración se ha viralizado rápidamente en redes sociales, donde los usuarios han destacado el tono conciliador de la madre del futbolista y su cariño visible hacia la empresaria chalaca.

Mamá de Jesús Barco rompe su silencio y pide reconciliación con Melissa Klug. IG

La polémica ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco

La separación entre Melissa Klug y Jesús Barco se convirtió en tema central de la farándula nacional después de que se difundieran videos del futbolista en una fiesta en Huánuco, acompañado de otras mujeres. Las imágenes, compartidas por diversos programas de espectáculos, generaron una ola de críticas y especulaciones sobre una posible infidelidad.

Días después, Melissa Klug confirmó la ruptura a través de un comunicado público, en el que expresó que estaba atravesando un momento difícil y que solo deseaba “recuperarse en paz”.

“Estoy en un proceso personal y emocional. Quiero enfocarme en mi bienestar y en el de mis hijos”, expresó la empresaria.

La pareja, que llevaba más de tres años de relación, incluso había anunciado planes de boda a inicios de 2024. Sin embargo, los rumores de crisis ya habían surgido meses atrás debido a supuestos conflictos familiares y diferencias de carácter.

Melissa Klug y Jesús Barco se lanzan indirectas tras su separación, según Magaly Medina: “Las comunicaciones solo son por redes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Mamá de Jesús Barco: “Mi relación con Melissa siempre ha sido buena”

Pese a la polémica mediática, Gloria Bozzeta evitó alimentar los rumores y más bien defendió su vínculo con Melissa Klug, destacando la buena relación que ambas mantienen desde hace años.

“Mi relación con ella siempre ha sido buena y seguirá siendo buena... hay mucho cariño”, afirmó la madre del futbolista, dejando entrever que siente aprecio y respeto por la madre de sus nietos políticos.

Además, Bozzeta manifestó que la prensa ha exagerado las imágenes de su hijo en Huánuco, minimizando los videos que desataron la controversia.

“La prensa ha inflado las cosas. Todos cometemos errores, y Jesús no es una mala persona”, habría comentado en otra parte de la entrevista.

Estas palabras han sido interpretadas como una defensa de su hijo y una muestra de apoyo incondicional, pero también como un mensaje de apertura hacia Melissa Klug, a quien no duda en desearle lo mejor pese a la ruptura.

Un silencio pedido por su hijo

Durante la entrevista, Gloria Bozzeta confesó que su hijo le pidió no hacer declaraciones públicas sobre la separación, con el fin de evitar que el tema siga siendo parte de la exposición mediática.

“Por favor, ya no quiero hablar, una que mi hijo me ha prohibido que yo hable. Yo de verdad... es tema de ellos. Con la bendición de Dios, espero que se arreglen”, dijo la madre con evidente emoción.

Sus palabras mostraron el respeto hacia la privacidad de su hijo y de Melissa, a la vez que dejó abierta la puerta a una posible reconciliación.

Melissa Klug atraviesa un duro momento personal

La empresaria Melissa Klug atraviesa un proceso de recuperación emocional tras el fin de su relación. La también influencer ha optado por mantenerse alejada de la televisión y de los comentarios mediáticos, concentrándose en su familia y sus proyectos personales.

“Estoy tranquila, enfocada en mí y en mis hijos. Todo pasa por algo, y confío en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar”, habría comentado a su entorno cercano, según fuentes del medio.

Pese a la ruptura y los rumores de infidelidad, tanto Melissa Klug como la familia de Jesús Barco han evitado los enfrentamientos públicos, una actitud que muchos han considerado un paso hacia la reconciliación.

La madre del futbolista, con su tono conciliador, ha encendido nuevamente las especulaciones sobre un posible reencuentro entre ambos, especialmente después de haber afirmado que “con la bendición de Dios” espera que todo se solucione.

Melissa Klug pide respeto tras separarse de Jesús Barco: “Estoy recién operada y quiero paz”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión