Perú

Nadeska Widausky explota contra Pamela López y ella responde: “Yo jamás he dado sexo a cambio de dinero”

La esposa de Christian Cueva respondió en vivo al explosivo video de la exbailarina, quien la tildó de “comodona” y “mujer conformista”.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Nadeska Widausky y su explosivo mensaje contra Pamela López: "Mujeres como ella no deben ser ejemplo".

La polémica entre Nadeska Widausky y Pamela López sigue escalando. Tras su confesión en ‘El Valor de la Verdad sobre una relación con Christian Cueva, la exbailarina reapareció en redes sociales con un mensaje cargado de reproches y duras frases hacia la aún esposa del futbolista. Sin embargo, Pamela no se quedó callada y respondió en vivo, dejando claro que no permitirá más ataques ni insinuaciones sobre su vida privada.

“Mujeres como Pamela no deben ser ejemplo”: Widausky

Desde sus redes sociales, Nadeska Widausky compartió un extenso video que el programa 'Amor y Fuego’ difundió este 29 de octubre. En él, la exbailarina no solo ofreció disculpas por haber intervenido en un tema que le era ajeno, sino que aprovechó para lanzar fuertes calificativos contra Pamela López.

“En aquel tiempo, sí me quise solidarizar con la señora Pamela López porque la atacaban. Esa mujer no sabía defenderse, no sabía hablar. Le tiraban barro con ventilador y ella aguantaba como la virgen María”, comenzó diciendo Widausky, visiblemente alterada.

En el mismo clip, la también influencer reconoció que cometió un error al involucrarse en un conflicto que no le correspondía.

“Sí, metí mi hocico donde no debí. Le di una información que nadie me pidió. Lo hice porque un hombre había salido a criticarla, y me pareció injusto”, explicó.

Sin embargo, la parte más comentada del video fue cuando Nadeska arremetió sin filtros contra la esposa del futbolista.

“Usted es el claro ejemplo de la mujer que no deben seguir. Mírenla para nunca ser como ella: una mujer que se humilla, conformista, placera, que vive con dinero ajeno. Vive a la sombra de Christian Cueva”, sostuvo.
Nadeska Widausky y el mensaje
Nadeska Widausky y el mensaje de advertencia que le envió a Pamela López sobre la esposa de Lucho ‘Barrunto’

Widausky afirma que no quiso destruir un matrimonio

En otro momento de su discurso, Widausky aseguró que su vínculo con Christian Cueva fue breve y sin intenciones de causar daño.

“Mi intención nunca fue estar con Christian. Solo nos vimos una vez, cara a cara, y nunca más. No quise arruinar una relación”, dijo.

La exbailarina también aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que —según ella— toleran infidelidades a cambio de una vida cómoda.

“Si por mantener una vida cómoda tienes que soportar engaños, infidelidades y burlas, entonces no te quejes después. Nosotras también podemos solas”, expresó.

La parte final del video fue una mezcla de advertencia y desafío directo a Pamela.

“Si te vas a defender o si quieres dar información, hazlo tú sola. Ten los ovarios bien puestos. La conversación era entre tú, yo y Christian, no metas a nadie más”, concluyó.
Nadeska Widausky revela los ostentosos
Nadeska Widausky revela los ostentosos regalos que le hacía Christian Cueva cuando seguía casado con Pamela López

Pamela López responde en vivo: “Ella sola se ha catalogado”

Minutos después de que el video se volviera viral, Pamela López se comunicó en vivo con el programa 'Amor y Fuego’. Su tono fue sereno, pero contundente.

“Las palabras sobran. Ella misma se está disparando a los pies, se está catalogando sola. No hay forma de que esa mujer me represente. No tiene ni idea de lo que dice”, expresó la esposa del futbolista.

Pamela dejó entrever que sintió lástima más que enojo por la actitud de Widausky.

“Pobrecita, qué lástima. No se da cuenta de la realidad, ni de lo que ha dicho. Qué pena, de verdad”, comentó ante la sorpresa de los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

La madre de los hijos de Christian Cueva no evitó recordar el pasado de Widausky y la cuestionó directamente.

“Qué pena, qué lástima. Después de contar lo que ha contado, se ha metido a la cama de un hombre casado, cuando nosotros teníamos una familia. ¿Con qué cara me critica? ¿Con qué cara, Dios mío?”, exclamó.

Pamela también aclaró que la información que Nadeska le envió en marzo de este año no era ningún secreto.

“Cuando ella me escribe para ‘solidarizarse’ y me cuenta algo, no me sorprende. Eso ya lo sabía, estaba en redes. Yo fui la última en enterarme, pero no era ninguna novedad”, explicó.

Pamela López responde fuerte a Nadeska: “Jamás he dado sexo a cambio de dinero". Amor y Fuego.

Pamela López: “Jamás he dado sexo a cambio de dinero”

La empresaria trujillana finalizó su intervención dejando una frase que rápidamente se volvió viral.

“Yo sé lo que me tocó, mis aciertos y errores, pero jamás me voy a comparar con esa mujer. No hay forma. Jamás he dado sexo a cambio de dinero”, sentenció.

Pamela insistió en que no busca enfrentamientos, pero tampoco permitirá que se distorsione su imagen pública ni se usen sus experiencias personales para ganar protagonismo.

“No la juzgo, pero yo no haría eso. Cada quien con su vida, pero lo mío fue amor, no negocio”, añadió antes de despedirse del programa.

Nadeska Widausky explota contra Pamela
Nadeska Widausky explota contra Pamela López y ella responde. IG

