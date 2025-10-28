Fiscal se inhibe de investigar muerte de ‘Trvko’ como violación de DD. HH. y deriva caso por “presunto homicidio simple”

El fiscal Roger Yana se apartó del caso por la muerte de ‘Trvko’ y recomendó derivar la investigación a una fiscalía penal común

El fiscal provincial Roger Yana, titular de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, decidió apartarse de la investigación contra el suboficial Luis Magallanes, identificado como autor del disparo que provocó la muerte del músico urbano Eduardo Ruiz (‘Trvko’) durante la protesta antigubernamental del 15 de octubre.

Según un documento difundido este martes por el portal de investigación Ojo Público, el magistrado sostuvo que el caso “no configura una violación de DD. HH. en sentido estricto”, por lo que recomendó remitirlo a una fiscalía común, al tratarse de un “presunto homicidio simple”.

Yana explicó que, aunque en la manifestación donde ocurrieron los hechos hubo personas gravemente heridas, “no hay indicios de una política de represión”. Por este motivo, consideró que el proceso corresponde a la jurisdicción penal común y no a la especializada en DD. HH.

“Póngase en conocimiento de la presente disposición al señor Juez de la Investigación Preparatoria competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 6 del Código Procesal Penal”, señala la resolución.

El documento señala que las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo tienen competencia sobre crímenes de lesa humanidad, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Según Yana, la situación investigada no encuadra en esas figuras.

El fiscal también precisó que solicitó al Poder Judicial la aplicación de comparecencia con restricciones para Magallanes, quien salió en libertad tras siete días de detención preliminar.

De acuerdo con el portal de investigación, el Ministerio Público solicitó levantar el secreto de las comunicaciones del agente policial y pidió, además, que se impidan sus desplazamientos fuera del país durante 120 días.

Un informe policial al que accedió Ojo Público la semana pasada reveló que una testigo, cuya identidad permanece bajo reserva, señaló a agentes vestidos de civil realizando disparos, entre ellos a Magallanes. La Fiscalía no logró analizar el arma involucrada, ya que, según la versión del suboficial, se la arrebataron durante los disturbios, antes de ingresar al hospital policial con una herida en la cabeza.

Magallanes y su compañero Omar Saavedra, también vinculado a la muerte de ‘Trvko’, reconocieron su presencia durante la protesta y admitieron haber accionado sus armas. Según sus propias declaraciones, uno disparó al suelo y el otro realizó un disparo al aire como advertencia.

General Óscar Arriola pidió perdón a la familia de Eduardo Ruiz Sanz por asesinato de manifestante a manos de un policía. Canal N

Además, aportaron versiones distintas sobre su función en la jornada: mientras uno sostuvo que no se encontraba de servicio, el otro afirmó que participaron como parte del grupo infiltrado entre los manifestantes.

Ambos integraban un equipo de operaciones encubiertas bajo directiva del comandante Luis Prado Mancilla, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones. Un documento, firmado por esta autoridad, detalló la conformación de cinco grupos destinados a labores de prevención y seguridad durante la jornada de protesta.

Cambio de versión

Ruiz murió cuando estaba finalizando la multitudinaria protesta del 15 de octubre, según confirmó la Defensoría del Pueblo, que reportó que los enfrentamientos dejaron más de 100 heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, así como 10 detenidos.

Por este caso, el jefe de la PNP, Óscar Arriola, anunció que había decidido retirar de sus puestos a los generales con responsabilidad directa, tanto en la función asignada recientemente como en la especialidad donde debe efectuarse una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

Además, pidió “perdón” a los deudos del músico urbano en representación de los 140.000 integrantes de la institución; no obstante, días más tarde adoptó una postura de firme respaldo hacia el agente.