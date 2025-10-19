Perú

Este era el plan operativo de la División de Secuestros para la marcha del 15 de octubre: Efectivos no debían portar armas

Aunque el documento fue firmado un día antes, el oficial Luis Magallanes señaló que recibieron las indicaciones por WhatsApp apenas tres horas antes de las manifestaciones

Mariana Quilca Catacora

Plan operativo de la DIVISE el día de la marcha

El Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra el suboficial PNP Luis Magallanes, señalado como el autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz la noche del 15 de octubre, durante la primera manifestación convocada contra el gobierno de José Jerí.

La información fue confirmada por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Sin embargo, su declaración generó cuestionamientos, ya que responsabilizó públicamente a Magallanes antes de que se realizaran las pericias correspondientes. Posteriormente, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, contradijo la versión de Arriola, aunque Magallanes y otro suboficial ya enfrentan cargos por este fallecimiento.

El abogado del efectivo, Stefano Miranda, denunció presuntas irregularidades en los altos mandos policiales, al considerar que se busca responsabilizar únicamente a un suboficial por la muerte de un civil. En entrevista con Epicentro TV, mostró la circular que recibió su defendido con las instrucciones para el día de la protesta.

Manifestantes empujan barricadas metálicas durante una protesta contra el aumento de la delincuencia, la inseguridad económica y la corrupción, un día después de que el presidente José Jeri presentara su gabinete, en Lima, Perú, el 15 de octubre de 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Según dicho documento, los agentes debían conformar cinco equipos, portar chalecos antibalas, pero no utilizar armas de fuego. No obstante, Miranda indicó que su patrocinado no recuerda haber sido informado de que debía llevar su arma de reglamento.

Además, cuestionó que las instrucciones fueran enviadas por WhatsApp solo tres horas antes del inicio de las movilizaciones, lo que —a su juicio— evidencia una falta de planificación adecuada.

Luis Magallanes se defendió en audiencia de detención preliminar.

La circular precisaba que los efectivos debían realizar “operaciones policiales de prevención, seguridad, acciones de inteligencia, mantenimiento del orden público e intervención y control vehicular antes, durante y después de la movilización nacional”. También establecía que los agentes debían concentrarse a las 2:00 p. m., con ropa de trabajo y el “chaleco característico” de la Dirincri.

El documento lleva la firma del comandante PNP Luis Alberto Prado Mansilla, jefe de administración de la División de Secuestros y Extorsiones, y tiene fecha del 14 de octubre, un día antes de las protestas.

Alega defensa propia

Durante la audiencia de detención preliminar, el suboficial PNP Luis Magallanes dio su versión de lo ocurrido la noche del 15 de octubre, cuando Eduardo Ruiz Sanz perdió la vida. El efectivo admitió haber accionado su arma de reglamento, pero aseguró que no disparó contra los manifestantes. “Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo”, declaró ante el juez.

Según su testimonio, se encontraba cumpliendo labores de control cuando fue identificado por un grupo de personas como presunto agente Terna. Afirmó que fue rodeado, agredido y que sintió que su vida corría peligro. En ese contexto, dijo que disparó al suelo como una medida de defensa y no para causar daño. Negó además haber intentado huir de la escena.

Suboficial Luis Magallanes se defiende en audiencia de detención preliminar. Video: Justicia TV

Magallanes insistió en que actuó bajo una situación de “peligro inminente” y cuestionó que la propia Policía Nacional lo haya señalado como responsable antes de que se realicen las investigaciones correspondientes. Su defensa sostiene que no existió intención de matar y que la institución policial pretende deslindar responsabilidades individuales sin considerar las fallas en el operativo ni las órdenes recibidas.

“A mi cliente lo mandaron como agente de inteligencia en tareas para las que no estaba preparado ni debió participar. Así, lo convierten en ‘carne de cañón’ mientras la institución prioriza salvar al alto mando”, advirtió Miranda.

