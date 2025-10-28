Magaly Medina sorprendida por las declaraciones de Nadeska Widausky: “Lo que más le impresiona es el dinero” | ATV

La emisión de El Valor de la Verdad que tuvo como invitada a Nadeska Widausky generó una ola de reacciones en el espectáculo local. La exbailarina y cantante, conocida como la “bomba sexy rubia”, compartió detalles sobre su vida sentimental y explicó con franqueza su particular visión sobre el valor del dinero y la sexualidad.

Magaly Medina dedicó un segmento de su programa a analizar estas declaraciones, reconociendo su sorpresa ante la sinceridad de Widausky en relación con sus motivaciones y su relación con figuras del deporte y la política.

“Ella dice que hay hombres para el gasto y para el gusto. En su filosofía particular, ha dejado clarísimo que usa su sexualidad para conseguir dinero. Lo que más le impresiona en la vida es el dinero”, afirmó Medina, quien no ocultó su asombro al conocer la versión completa de la modelo sobre sus vínculos y preferencias.

La reacción de la conductora cobró fuerza en redes sociales, donde los dichos de Widausky provocaron intensos debates sobre el uso de la sexualidad como recurso personal y las implicancias morales de sus decisiones.

Durante el programa, Widausky afirmó: “No me importa si los hombres con los que estoy son casados”, una frase que generó de inmediato polémica entre la audiencia. Mencionó como ejemplo a un exalcalde de Pachacámac y a deportistas reconocidos, sumando nombres públicos a la controversia. En su testimonio, confesó que prefiere a los “feos con billetera gruesa”, expresión que se viralizó con rapidez en plataformas digitales.

La conductora amplió su análisis al comparar la actitud de Widausky con otras figuras de la televisión. “Creo que hasta Paula Manzanal se ha ruborizado al escucharla”, señaló Medina, quien remarcó la particular “filosofía” de la invitada de El Valor de la Verdad, proporcionando así más contexto al debate suscitado por estas declaraciones.

Entre los ejemplos mencionados por la modelo, surgió el caso de un deportista que entonces mantenía una relación pública. “El alcalde de Pachacámac también estaba casado y Cueva, en ese entonces, lo estaba con Pamela López. Y encima ella recalca que lo choteó porque solo le regaló mil dólares”, añadió Medina.

Las revelaciones televisivas de Nadeska Widausky han impulsado discusiones sobre los límites de la vida privada y pública de los personajes del espectáculo, así como acerca de la percepción social del rol del dinero y la sexualidad en los vínculos personales.

Nadeska Widausky relata regalos y encuentro casual con Christian Cueva durante su matrimonio

Nadeska Widausky reveló en El Valor de la Verdad que Christian Cueva le ofreció costosos regalos y muestras de interés mientras el futbolista seguía casado con Pamela López. La modelo relató que el primer acercamiento se produjo en una reunión privada en Miraflores, donde compartieron bebidas y largas conversaciones. Según Widausky, la relación nunca pasó del plano casual: “No sé por qué se dio, pero se dio”.

En el programa, Widausky confirmó la existencia de un “choque y fuga” con el deportista. Describió a Cueva como una persona “graciosa y de barrio” y explicó que la interacción fue espontánea, sin intenciones formales. La modelo señaló que, durante la convivencia, el futbolista expresó su deseo de compartir momentos más íntimos.

A pesar de que la relación no tomó el rumbo de un noviazgo, Widausky detalló que Cueva le entregó regalos y atención fuera de lo habitual, circunstancia que generó controversia por el estado civil del jugador en ese momento. La entrevista reavivó el debate público sobre la vida privada de las figuras del espectáculo y los límites entre lo personal y lo mediático.