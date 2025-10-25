Perú

Guty Carrera asegura que su frase ‘yo no fui infiel’ estaba planeada: “Fue un guion”

El exchico reality habló de la polémica por separación de Melissa Loza, en la que estuvo involucrada la modelo Milett Figueroa

Guty Carrera asegura que su frase ‘yo no fui infiel’ estaba planeada: “Fue un guion” | YouTube - Los Coneros

El modelo y exchico reality Guty Carrera reconoció que su recordada frase ‘yo no fui infiel’ fue parte de un guion elaborado por el equipo de producción de Esto es Guerra. En 2014, el participante del programa apareció vestido con un terno para disculparse públicamente ante su entonces pareja, Melissa Loza, luego de ser vinculado con la modelo Milett Figueroa, lo que generó polémica por una supuesta infidelidad.

Durante una entrevista reciente en el espacio de YouTube ‘Los coneros’, Carrera detalló por primera vez cómo se preparó la icónica escena televisiva. Según relató, antes de salir a cámara, se reunió con un grupo de creativos del canal.

“Yo decía ‘hay que hacer una frase’, porque nos sentamos un equipo creativo. Eran 30 puntos de rating en ese programa. El punto más alto de la historia de ‘Esto es guerra’. O sea, todo el país nos estaba viendo. Y yo, ¿qué hago, pero qué digo? Me llegó una hojita. Un guion, hermano”, explicó.
Carrera reveló que recibió una hoja con las líneas que debía pronunciar en el set, incluidas las palabras que marcaron el momento. “Yo me di cuenta años después que la televisión jamás es personal. Todo lo que pasa en televisión es porque hay gente que quiere ver eso y porque la gente quiere ver eso, hay ciertas fichas y ciertos personajes que hacen lo que tú quieres ver. Así funciona la televisión”, reflexionó.

La famosa frase ‘yo no fui infiel’ estaba indicada para mencionarse una sola vez en el guion. Sin embargo, Carrera decidió repetirla hasta seis veces en medio del acto de disculpa, lo que generó alta expectativa en la audiencia.

“Cuando yo estaba así diciendo ‘Yo no fui infiel’, yo veía la cara de felicidad de todos los productores y todos los camarógrafos. Ello me lo pusieron una vez y yo la dije como 6. Estaban felices y los camarógrafos se movían así para captar mejor”, añadió durante la charla.
El exchico reality resaltó que la relación entre participantes y producción está guiada por los intereses de la teleaudiencia. “Pero los productores no te dicen ‘Ah, me caes mal’. Porque se apaga la cámara, te vas a tu casa y al día siguiente haces otra cosa. Y el productor te da la mano, te dicen ‘Oye, lo hiciste increíble’. Ni leen las redes. Así funciona, la verdad, yo me di cuenta años más tarde”, afirmó Carrera.

Guty asegura que nunca hubo infidelidad a Melissa Loza

Durante una entrevista en su canal de YouTube, Verónica Linares recordó a Guty Carrera el escándalo de 2014, cuando fue acusado de ser infiel a Melissa Loza con Milett Figueroa. La periodista abordó el tema sin rodeos, comparándolo incluso con el caso de Christian Domínguez, un rostro recurrente en controversias similares.

Carrera, también conocido como el ‘Potro’, sostuvo su postura habitual y negó de forma categórica haber traicionado a Loza. “Lo he contado 20 veces, yo no fui infiel”, afirmó, reiterando que, de haber ocurrido, lo admitiría públicamente. El exintegrante de “Esto es Guerra” manifestó incomodidad, pero mantuvo firmeza en su declaración.

Guty pidió disculpas en televisión
Guty pidió disculpas en televisión nacional. (Foto: América TV)

Por su parte, Linares hizo énfasis en el impacto mediático del caso y en la cantidad de veces que se ha discutido en la opinión pública. A pesar de la insistencia de Carrera respecto a su inocencia, el episodio con Figueroa marcó su reputación, especialmente tras la filtración de fotos íntimas que él mismo envió. “Si hubiera sido infiel, lo digo. Eso a mí no me afecta”, comentó el modelo.

