Gustavo Salcedo acompaña a Maju Mantilla y sus hijos en el emotivo adiós a Elvia Elizabeth García Linares

Gustavo Salcedo asistió al funeral de la madre de Maju Mantilla, su expareja. Video: TikTok @victorlyperu

La presencia de Gustavo Salcedo junto a Maju Mantilla y sus hijos en el velorio de Elvia Elizabeth García Linares, madre de la ex Miss Mundo, fue uno de los momentos más destacados en medio del difícil trance familiar que atraviesa la conductora.

A pesar de la reciente separación entre Mantilla y Salcedo, el empresario y deportista optó por acompañar a su expareja y a los menores en la despedida de la matriarca, mostrando un gesto de unidad en circunstancias adversas.

Durante la tarde del 28 de octubre, en el Velatorio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el Malecón de la Reserva en Miraflores, se observó a Salcedo caminando junto a sus hijos y manteniendo una actitud serena.

Al ser abordado por la prensa, quienes le dieron el pésame, el exesposo de Mantilla solo respondió con un escueto “Gracias” antes de retirarse, sin ofrecer declaraciones adicionales sobre la situación familiar o el fallecimiento de su exsuegra. La escena, captada también por el periodista Víctor Ly, reflejó la prioridad de ambos padres por el bienestar de sus hijos.

Fallecimiento de Elvia García Linares y detalles del velorio

Elvia Elizabeth García Linares, madre de Maju Mantilla, falleció el 27 de octubre de 2025 a los 75 años, según confirmaron allegados a la familia. La noticia generó conmoción en el entorno de la ex Miss Mundo 2004, quien ya enfrentaba una etapa personal compleja tras su separación de Salcedo. Las causas del deceso no han sido reveladas, manteniéndose en reserva por decisión familiar.

Las honras fúnebres se realizaron desde la 1:00 p.m. del 28 de octubre en el Velatorio Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores, donde familiares, amigos y figuras públicas se congregaron para despedir a la madre de la conductora. El sepelio tendrá lugar el 29 de octubre al mediodía en el Camposanto Mapfre de Huachipa, en una ceremonia privada.

García Linares fue una figura central en la vida de Mantilla, acompañándola en momentos clave de su carrera y vida personal. Se recuerda con cariño su participación en 2018 en el programa ‘En boca de todos’, donde sorprendió a su hija en vivo por su cumpleaños.

Murió mamá de Maju Mantilla: detalles del velorio y sepelio.

“Estoy muy orgullosa de ella, un día como hoy la tuve entre mis brazos, nació una niña hermosa, la cual fue adquiriendo muchos logros, muchos éxitos, de los cuales estamos muy orgullosos nosotros de ser sus padres”, comentó la madre de Maju Mantilla. La relación cercana entre madre e hija fue reiterada por diversas fuentes, que subrayaron el apoyo constante de García Linares a lo largo de la trayectoria pública de la ex Miss Mundo.

Maju Mantilla se mantiene en silencio tras el fallecimiento de su madre

Hasta el momento, Maju Mantilla no ha emitido declaraciones públicas sobre el fallecimiento de su madre, manteniendo un perfil reservado ante la prensa. La exconductora solo se limitó a señalar días antes, en respuesta a la prensa tras la polémica con Salcedo: “Yo ya colgué un comunicado, espero que lo hayan visto la semana pasada, no tengo nada más que decir. Gracias”.

Personas cercanas a Mantilla han descrito su estado como devastado, señalando que la pérdida de su madre representa un golpe especialmente duro en medio de la reciente crisis matrimonial. Allegados a la familia indicaron que la ex Miss Mundo recibe el apoyo de familiares y amigos, quienes la acompañan en este proceso.

Olga Zumarán, amiga y confidente de Mantilla, relató en entrevista directa que ha mantenido contacto con la conductora y que esta le manifestó estar atravesando “momentos terribles”. Zumarán explicó: “Me dijo que está pasando por momentos terribles... esta cosa está muy intensa, todo lo que pasa, su marido, sus hijos, todos”. Además, la ex Miss Perú reiteró su respaldo: “Yo le he dicho que cuenta conmigo, que no se sienta sola, que está conmigo, que me llame, ‘si Olguita, si Olguita’, me dice así”.

Olga Zumarán llega al velorio de la mamá de Maju Mantilla y revela cómo se encuentra la ex Miss Mundo. Video: TikTok @victorlyperu

En relación a la dinámica familiar, Zumarán destacó que, pese a las dificultades, Mantilla y Salcedo mantienen una relación de padres en armonía, priorizando el bienestar de sus hijos. La exreina de belleza, según su entorno, busca encontrar tranquilidad emocional y refugio en sus seres queridos, mientras permanece alejada de los focos mediáticos.