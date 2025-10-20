Perú

Gustavo Salcedo le pide perdón a Maju Mantilla y Christian Rodríguez tras semanas de controversia: “Les pido disculpas a ambos”

El empresario y deportista reapareció en televisión para ofrecer disculpas a su aún esposa y a su exproductor tras acusarlos de mantener un vínculo sentimental. “Asumo mi responsabilidad”, declaró con tono sereno

Tras semanas de especulaciones, el empresario reapareció para admitir su responsabilidad y expresar su pesar, dejando abierta la incógnita sobre su futuro en la pantalla chica (Amor y Fuego)

Luego de días de silencio y exposición mediática, Gustavo Salcedo reapareció ante cámaras con un semblante distinto al mostrado semanas atrás. El esposo de Maju Mantilla decidió enfrentar las consecuencias de sus declaraciones, en las que acusó a su aún esposa y al exproductor Christian Rodríguez de sostener una relación extramatrimonial.

En una entrevista concedida a ‘Amor y Fuego’, el empresario pidió disculpas públicas y aceptó haber actuado de manera impulsiva. Con un tono pausado y un discurso que buscó enmendar errores, Salcedo intentó marcar distancia del escándalo que afectó a su entorno familiar y laboral, asegurando que su comportamiento no fue producto de una alteración emocional.

El mensaje de Gustavo Salcedo

El empresario decidió romper el silencio con un mensaje de arrepentimiento. “Pedirle disculpas, primero a Maju, y también a Christian. Asumo mi responsabilidad”, declaró ante cámaras. (Amor y Fuego)

Con el rostro serio y una actitud que contrastó con sus anteriores apariciones, Gustavo Salcedo inició su mensaje reconociendo sus faltas. “Pedirle disculpas, primero a Maju, y también a Christian. Asumo mi responsabilidad”, expresó frente a cámaras.

El empresario, que había permanecido fuera del foco público desde el enfrentamiento con Christian Rodríguez en plena vía pública, aseguró que buscaba poner fin a la controversia que él mismo había iniciado. Su intervención representó un giro en el tono del conflicto, que durante semanas ocupó titulares y generó reacciones encontradas entre el público.

La entrevista también sirvió para aclarar uno de los puntos que había sido motivo de especulación: su estado emocional. “Yo no tengo ningún problema psiquiátrico, ni psicológico”, afirmó, con la intención de descartar rumores sobre posibles desórdenes mentales. La declaración fue interpretada como un intento por recuperar credibilidad y poner límites a las versiones que circularon sobre su comportamiento.

El adelanto del programa, sin embargo, dejó una incógnita sin resolver. Cuando se le consultó si aún amaba a Maju Mantilla, las imágenes cortaron su respuesta. El silencio se convirtió en otro elemento que alimentó la expectativa en torno a la pareja, que atraviesa un proceso de distanciamiento visible desde hace varios meses.

Un conflicto que estalló ante los ojos del país

Lo que comenzó como una acusación terminó en un conflicto nacional. Salcedo acusó, se enfrentó y finalmente pidió perdón en medio de una tormenta mediática que alteró su entorno familiar. (Amor y Fuego)

El nombre de Gustavo Salcedo se convirtió en tendencia cuando acusó públicamente a Maju Mantilla y a Christian Rodríguez de mantener una relación desde 2023. Las declaraciones se difundieron rápidamente y generaron una ola de comentarios en redes y en la prensa de espectáculos. La situación se agravó cuando ambos hombres protagonizaron una pelea física en plena calle, episodio que fue registrado por testigos y divulgado por diversos medios.

Días después, un audio difundido en televisión mostró otro ángulo de la crisis. En la grabación, Salcedo amenazaba a su esposa con expulsarla de la casa familiar si no firmaba una conciliación. “Acá o firmas o te agarro de patitas en la calle por adulterio e infidelidad”, se le escucha decir. El fragmento causó indignación y derivó en fuertes críticas por la actitud de coerción hacia la exreina de belleza.

El escándalo derivó en un debate público sobre los límites del respeto dentro de una relación y la exposición mediática de conflictos personales. Mientras algunos exigieron que el empresario asumiera su responsabilidad, otros cuestionaron el manejo del caso por parte de los programas de espectáculos, que alimentaron la polémica con declaraciones parciales y adelantos estratégicos.

En medio de la tormenta mediática, Maju Mantilla evitó confrontaciones directas y solo expresó que nunca había faltado a sus hijos. Su silencio contrastó con la vehemencia de las declaraciones de Salcedo y reforzó el apoyo del público hacia ella.

Una entrevista que busca cerrar heridas

El empresario se mostró más tranquilo y reflexivo, afirmó no tener problemas psicológicos y reiteró que su prioridad es su familia. La entrevista reflejó su búsqueda de equilibrio. (Amor y Fuego)

La reaparición televisiva de Gustavo Salcedo fue anunciada como un intento de reconciliación y autocrítica. El empresario aceptó que sus palabras y acciones dañaron la imagen de las personas involucradas y su entorno familiar. Su mensaje, breve pero enfático, buscó transmitir arrepentimiento y cierta intención de reconstrucción personal.

Durante la conversación con el programa, Salcedo escuchó sin interrupciones las preguntas de la reportera. En un momento, la periodista lo sorprendió con una interrogante directa: “¿Ya no amas a Maju Mantilla?”. El exdeportista, visiblemente incómodo, evitó responder de inmediato. El avance difundido solo mostró su reacción facial, un gesto que pareció reflejar conflicto interno más que indiferencia.

El interés mediático en torno a su respuesta se mantuvo, pues el programa adelantó que “su declaración nos dejará con la boca abierta”. La expectativa se trasladó entonces a la transmisión completa, donde se esperaban detalles sobre su actual vínculo con la madre de sus hijos.

