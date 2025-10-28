El Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería marcará la nueva agenda minera y su impacto en el desarrollo del Perú

Simposio organizado por la SNMPE

El Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se consolida como el principal punto de encuentro del sector privado para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta la minería peruana. En un contexto global marcado por la volatilidad política y económica, este evento reafirma su relevancia como espacio clave para trazar la agenda minera nacional y su contribución al desarrollo sostenible del país. A través de un debate abierto y constructivo, el SIMPOSIO conecta a la industria minera con el presente y el futuro del Perú, impulsando la innovación, el desarrollo, la competitividad y el diálogo entre diversos actores de la economía.

Con el lema “Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro”, el Simposio destaca el papel de la minería formal y responsable como un motor esencial del desarrollo nacional. Este encuentro pone en valor cómo la minería puede generar sinergias con sectores como la agricultura, el turismo, la infraestructura y el comercio, impulsando una economía más diversificada e inclusiva. En un país donde el potencial minero hoy es clave para un crecimiento sostenible, el SIMPOSIO invita a reflexionar y proponer acciones concretas sobre una industria que integra, crea oportunidades y nos hace protagonistas.

“Perú es hoy protagonista mundial. Contamos con minerales críticos, como el cobre, que el mundo necesita para la transición energética y nuevas tecnologías. Esta es una oportunidad única para posicionarnos ante el mundo y mostrar cómo una minería formal, responsable y sostenible puede ser parte activa de las soluciones que el Perú necesita”, afirmó Diego Ortega, presidente del XVI Simposio.

mineria

El encuentro internacional se realizará del 26 al 28 de mayo de 2026 en el Hotel JW Marriott (Lima) y convocará a representantes de la industria, regiones, academia, banca y comunidad internacional. A lo largo de sus sesiones se abordarán temas de inversión, sostenibilidad, innovación, gobernanza e inclusión, con la participación de referentes globales, quienes aportarán una mirada internacional sobre las tendencias, desafíos y oportunidades que contribuirán a definir la nueva agenda de la minería peruana.

El Simposio, que se realiza cada dos años, se ha consolidado como una plataforma de diálogo de alto nivel que marca la pauta respecto de las discusiones de vanguardia y relevantes para la industria, reafirmando el papel de la minería como motor de desarrollo y como el sector que integra al país puede contribuir con el futuro energético y económico del mundo.

Organización

El Comité Organizador del XVI Simposio está integrado por ejecutivos de las principales empresas mineras del país, entre ellos Mariana Abugattás (Country Manager Perú de Teck Zafranal), María Julia Aybar (VP Country Manager de Hunt Oil Company), Francisco Azevedo (VP Business Development for King Copper Discovery Corp.), Magaly Bardales (Gerente Corporativo Legal y de Relaciones Institucionales de Nexa Resources Perú), Jorge Benavides (Gerente de Asuntos Legales y Corporativos para Sudamérica en First Quantum Minerals) y Claudio Cáceres (Vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Minera Las Bambas).

También figuran en el comité Mari Loli Camarero (Gerente de Asuntos Gubernamentales y Comunicaciones de Anglo American en Perú), Javier Escudero (experto en minería y sostenibilidad), Ángela Grossheim (Directora Ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía), Diego Ortega (Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Anglo American en Perú y Presidente del Comité Sectorial Minero), Gonzalo Quijandría (Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Minsur), Walter Sciutto (Presidente del Comité Sectorial Eléctrico de la SNMPE y Gerente General de Pluz Energía Perú), Fabiola Sifuentes (Vicepresidenta de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Antamina y Presidente del Comité del Agua de la SNMPE), Julia Torreblanca (Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.), y Adolfo Vera (Presidente y Gerente General de Compañía Minera Condestable S.A.).