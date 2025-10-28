Perú

ATU anuncia desvíos en el servicio AeroDirecto Ventanilla por bloqueo en la Av. Néstor Gambetta

Transportistas bloquearon la vía, motivados por el asesinato de José Johnny Esqueche Ningles, que fue atacado por sicarios en Ventanilla, precisamente en la Av. Nestor Gambetta

Renato Silva

Por Renato Silva

Aeropuerto Jorge Chávez: Aerodirecto habilita
Aeropuerto Jorge Chávez: Aerodirecto habilita operación especial de madrugada y nuevos paraderos| ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el servicio AeroDirecto Ventanilla con dirección al Aeropuerto Jorge Chávez será desviado de su ruta original debido al bloqueo de la avenida Néstor Gambetta en el Callao, donde un grupo de transportistas paralizó la circulación tras el asesinato de un conductor.

En una publicación en sus redes sociales, la ATU informó que, ante la imposibilidad de circular por la vía habitual, las unidades salen desde el paradero inicial y utilizarán la siguiente ruta: Panamericana Norte, continúa por las avenidas Naranjal, Canta Callao y Tomás Valle, y finalizan el recorrido en el paradero Aduanas.

Transportistas bloquean la Av. Néstor Gambetta

La protesta, iniciada la madrugada del martes, paralizó por completo la avenida Néstor Gambetta, donde decenas de conductores impidieron el tránsito en ambos sentidos, obligando a los pasajeros a descender de los buses y colectivos. El bloqueo, ubicado entre el paradero Santa Fe y la zona de Zeta Gas, permanece bajo la vigilancia de un importante contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyos agentes intentan restablecer el tránsito.

Los manifestantes indicaron a Latina que el objetivo es una paralización total del transporte en la zona y el respaldo de todos los gremios. Afirman que la medida responde a la ola de extorsiones y violencia que afrontan, además del temor generado por la presencia de bandas criminales en el Callao.

Bloquean avenida Gambetta tras muerte de chofer| Latina Noticias

“Eso es lo que queremos todos. Queremos que todos los transportistas nos apoyen y paren, y paren en general, no solamente las combis, sino también las cúster”, declaró uno de los manifestantes al medio televisivo.

Durante la protesta también se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la PNP, que intervino para liberar la vía. Los conductores denunciaron haber recibido mensajes extorsivos vía WhatsApp, en los que se exigían pagos de diez soles por unidad en Lima y cinco soles en el Callao como condición para evitar ataques.

La paralización ha dejado a miles de pasajeros varados y ha detenido el funcionamiento del transporte público en el principal corredor que conecta Lima y Ventanilla. Los transportistas anunciaron que mantendrán la medida hasta recibir una respuesta efectiva de las autoridades ante la crisis de inseguridad en el sector.

Asesinato de un conductor detonó la protesta

El asesinato de José Johnny Esqueche Ningles, conductor de la empresa Liventur, ocurrido la noche del lunes en la avenida Néstor Gambetta. El conductor de 47 años y conocido como “brujito”, fue interceptado cerca del paradero Z por dos sicarios a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en varias oportunidades mientras se dirigía a Ventanilla.

Transportistas se enfrentan a la PNP por bloqueo de vía tras asesinato de chofer en Ventanilla | Latina TV

La víctima fue trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Testigos y compañeros indicaron a Latina que, en los últimos meses, al menos tres conductores murieron en circunstancias similares en la misma zona, lo que ha generado un clima de alerta y temor. “Pudo ser para cualquiera”, comentaron los choferes, al recordar que en el momento del ataque había otras combis en el paradero.

