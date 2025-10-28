Perú

Transportistas bloquean la avenida Gambetta por asesinato de chofer en pleno estado de emergencia

El ataque ocurrió cerca del paradero Z, en momentos en que el conductor manejaba una unidad rumbo a Ventanilla

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar

El tránsito en la avenida Gambetta, en el Callao, se paralizó después de que un grupo de transportistas bloqueó la vía tras el asesinato de José Johnny Esqueche Ningles. El ataque ocurrió cerca del paradero Z, en momentos en que el conductor manejaba una unidad rumbo a Ventanilla.

Según informó Latina Noticias, dos personas a bordo de una motocicleta lo interceptaron y efectuaron varios disparos. La víctima, de 47 años, falleció poco después en un centro de salud.

Testigos y colegas del sector transporte indicaron que la violencia contra los conductores en la zona ha dejado tres muertes recientes, lo que ha generado un clima de temor y alerta en la comunidad. “Pudo ser para cualquiera”, expresarons los choferes, debido a que en ese paradero había otras combis. La víctima deja tres menores en orfandad.

En medio de la protesta, algunos participantes recibieron mensajes extorsivos en grupos de WhatsApp. En este se advertía a los conductores de las rutas entre Ventanilla y Lima sobre la necesidad de realizar pagos para evitar nuevos ataques.

Transportistas bloquean la avenida Gambetta
Transportistas bloquean la avenida Gambetta por asesinato de chofer en pleno estado de emergencia| TVO ANCÓN

La policía se mantiene vigilando la zona mientras continúan las investigaciones sobre el asesinato y los actos de extorsión denunciados por los conductores.

Bloqueo de la avenida Gambetta

Decenas de transportistas bloquearon este martes la avenida Néstor Gambetta, en respuesta al asesinato de un conductor. El bloqueo se extiende desde el paradero Santa Fe hasta la zona de Zeta gas, previo a llegar a Pesquero, en Ventanilla.

Desde la madrugada, los manifestantes han impedido el paso de vehículos hacia Lima y Ventanilla, provocando la interrupción completa del servicio de transporte público en ese corredor.

Los conductores declararon que la protesta busca una paralización total y el apoyo de todos los gremios de transporte de la zona. Explicaron que la decisión nace de la ola de extorsiones que afecta al sector desde hace varios meses y del temor creciente por la presencia de bandas criminales.

“Eso es lo que queremos todos. Queremos que todos los transportistas nos apoyen y paren, y paren en general, no solamente las combis, sino también las cúster”, refiere un transportista.

Según los manifestantes, las exigencias de extorsión por parte de estos grupos alcanzan los diez soles por unidad en Lima y cinco soles en el Callao. Las bandas, que operan en ambos distritos, buscan retener “cupos” de todas las empresas de transporte y han emitido amenazas a los choferes, en algunos casos mediante mensajes enviados en medio del bloqueo.

“Estamos indignados. Es triste que haya efectivos policiales que estén coludidos con esta organización”, mencionó otra persona.

Bajan a pasajeros de los buses

El bloqueo permanece custodiado por un importante contingente de la Policía desde la madrugada. La continuidad del plantón y de la paralización no tiene un plazo definido, pues los transportistas han manifestado su intención de extender la medida hasta obtener respuestas.

Tensión en Néstor Gambetta de Ventanilla: pasajeros son bajados de unidades | Latina TV

De esta manera, los pasajeros han tenido que bajar de los buses, debido a que no hay pase por esta zona. A pesar de que la PNP intentó restablecer el tránsito, hasta el momento no ha podido.

Temas Relacionados

avenida GambettaCallaoperu-noticiasTransportistasestado de emergencia

Más Noticias

Prometían ganancias por “sembrar árboles digitales”: la estafa ecológica que afectó a familias en siete regiones del Perú

Durante meses, captó a miles de personas en distintas regiones del país con la promesa de rentabilidad ecológica. Detrás del discurso ambiental se escondía un esquema piramidal que ofrecía “árboles digitales” y desapareció con el dinero de sus inversionistas

Prometían ganancias por “sembrar árboles

Fonavi confirmó pago de Lista 22: El rango de edades irá de 65 años a más

Nuevos pagos. Se proyecta la última devolución del año en el Banco de la Nación para la última semana de diciembre

Fonavi confirmó pago de Lista

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para noviembre 2025: Las fechas para cobrar

Consulta las fechas oficiales para los cobros de pensionistas de la ONP y los trabajadores estatales. ¿Cuándo se cobran los desembolsos?

Cronograma de pagos del Banco

Retiro AFP: Esta es la fecha límite para el depósito según el día de tu solicitud

Ya los primeros afiliados han registrado su pedido por hasta 4 UIT (S/21.400) en el link oficial de Integra, Prima, Profuturo y Habitat, según el cronograma

Retiro AFP: Esta es la

Retiro AFP 2025: ¿Quiénes solicitan en octubre y recibirán el depósito en noviembre?

Cronograma de solicitudes y desembolsos de AFP. Consulta con tu DNI cuándo te toca registrarte para recibir hasta 4 UIT (S/21.400) de tus fondos

Retiro AFP 2025: ¿Quiénes solicitan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Un sentenciado por terrorismo, una

Un sentenciado por terrorismo, una parlamentaria que le corten las uñas y ‘mocha sueldos’: los cuadros electos por Perú Libre en el Congreso

César Hildebrandt sobre Lucinda Vásquez: “Este juanete de la política no existiría si no hubiera gente que vota con los pies”

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Caso Cócteles: Juez se aparta y deja en suspenso aplicación del fallo del TC a favor de Keiko Fujimori

Lucinda Vásquez podría ser denunciada por peculado de uso, ¿cuántos años de prisión afrontaría?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sobre testimonio de

Magaly Medina sobre testimonio de Tamara Medina: “Ojalá vaya a terapia para sanar su pasado”

Jackson Mora deja atrás su matrimonio con Tilsa Lozano y disfruta de nueva compañía en Punta Hermosa

Natalia Salas se despide de ‘Eres mi bien’ entre lágrimas tras revelar su recaída de cáncer: “Gracias, Mechita”

John Kelvin sorprende al aparecer muy cariñoso con Alexa Samamé, quien tuvo un romance con Christian Domínguez

Korina Rivadeneira revela el drama de salud que enfrenta: “Hace cinco meses empezó esta tortura”

DEPORTES

Jorge Fossati instaura la incertidumbre

Jorge Fossati instaura la incertidumbre en Universitario tras el tricampeonato: “Estaría bien darnos un tiempo”

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

El Mundial de Clubes 2025 presenta una renuncia inesperada: ¿afectará en el calendario de participación de Alianza Lima?

Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”