Perú

La SMV busca que el sector privado le construya un local de casi 100 millones de dólares en el corazón de Miraflores

Se prevé el inicio de obras en 2026, según lo anunciado por las autoridades peruanas. Terreno cuenta con más de 15.776 metros cuadrados

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
La nueva sede de la
La nueva sede de la SMV en Miraflores modernizará la infraestructura estatal del sistema financiero peruano.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) contará con una nueva sede institucional en el distrito de Miraflores, en Lima, que será financiada bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El proyecto involucra una inversión estimada en más de 91,6 millones de dólares y permitirá fortalecer las funciones de supervisión y regulación del Estado en el mercado de capitales y el sistema financiero del país.

MEF: nueva sede de la SMV en Miraflores impulsará modernización estatal

El anuncio fue realizado por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien resaltó que se trata del primer proyecto del Sector Economía y Finanzas que se ejecutará bajo la modalidad OxI. El MEF subrayó que este esquema busca modernizar y eficientizar la gestión pública, promoviendo la colaboración entre el sector público y el sector privado.

“Esta obra forma parte de un objetivo más amplio: fortalecer la infraestructura institucional que respalda el funcionamiento del sistema financiero y del mercado de valores, promoviendo la participación del sector privado a través de ProInversión”, indicó Miralles en declaraciones difundidas por el ministerio.

El proyecto, con una inversión
El proyecto, con una inversión de USD91,6 millones, se ejecutará bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

MEF anuncia inversión de USD91,6 millones para sede de la SMV

El proyecto contempla la construcción de la sede de la SMV sobre un terreno de 15.776 metros cuadrados, con siete niveles de oficinas, salas de reuniones, biblioteca, comedor y áreas de servicio. El diseño incluirá tres sótanos para estacionamientos y cuartos técnicos, así como un semisótano destinado a recepción, salas de uso múltiple y espacios de atención al público.

El MEF señaló que el presupuesto asignado al proyecto se distribuirá en S/84,7 millones para infraestructura, S/673,9 mil para equipamiento, S/2,7 millones para mobiliario y S/3,5 millones para supervisión. El 19 de mayo, la SMV, en representación del MEF, firmó con ProInversión un Convenio de Asistencia Técnica para llevar adelante el proceso de selección de la empresa privada encargada de la ejecución, así como de la entidad supervisora.

El edificio contará con 15.776
El edificio contará con 15.776 m², siete niveles de oficinas y modernos espacios de atención al público.

Obras por Impuestos financiará nueva sede de la SMV en Lima

La nueva sede permitirá ofrecer instalaciones modernas y condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades institucionales de la SMV, facilitando la labor de supervisión, regulación y fomento del mercado de capitales. Se espera que el edificio contribuya al desarrollo de una infraestructura administrativa alineada con los estándares internacionales de eficiencia y transparencia.

El MEF precisó que ProInversión ha iniciado la promoción del proyecto con la finalidad de identificar empresas privadas interesadas en su ejecución, promoviendo un proceso competitivo y transparente. El plazo para recibir propuestas privadas culmina antes de finalizar noviembre, con el objetivo de dar inicio a la construcción en 2026.

La ministra Denisse Miralles destaca
La ministra Denisse Miralles destaca la colaboración público-privada para fortalecer el mercado de valores.

ProInversión inicia promoción para construir sede de la SMV

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, Obras por Impuestos (OxI) constituye una modalidad de ejecución de proyectos de inversión pública implementada en el Perú desde 2008, que permite a las empresas privadas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar la ejecución directa de obras prioritarias definidas por los gobiernos.

Al término de la ejecución o avances parciales, el Tesoro Público devuelve el monto invertido a las empresas mediante certificados que pueden utilizarse para la cancelación de obligaciones tributarias.

“Este proyecto demuestra cómo el mecanismo de Obras por Impuestos puede contribuir no solo al cierre de brechas sociales, sino también al fortalecimiento institucional del país”, precisó la ministra Miralles.

Temas Relacionados

SMVSuperintendencia del Mercado de ValoresMEFMinisterio de Economía y FinanzasObras por ImpuestosOXIMirafloresperu-economia

Más Noticias

Perú Primero inscribe a Martín Vizcarra como precandidato a la vicepresidencia pese a tres inhabilitaciones

El expresidente fue inscrito como precandidato a la vicepresidencia en la fórmula de su hermano, pero su postulación queda condicionada a la decisión del Sistema Interamericano sobre la medida cautelar que busca devolverle sus derechos políticos

Perú Primero inscribe a Martín

Extorsionador entrega ‘tickets’ a negocios y ambulantes de Comas para cobrar por “seguridad”

El criminal amenaza a locales y hasta a vendedores ambulantes con cuotas de hasta S/ 3 diarios a cambio de “seguridad” en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno

Extorsionador entrega ‘tickets’ a negocios

José Jerí felicitó a Universitario por el tricampeonato en Liga 1: presidente protagonizó amena videollamada con el plantel

El presidente de la República se unió a las felicitaciones y conversó con los jugadores del club ‘crema’. En un momento divertido, Hugo Ancajima sorprendió a todos con un baile relacionado con el mandatario

José Jerí felicitó a Universitario

Casi 1,000 extorsionadores y asesinos en Perú fueron encarcelados dos o más veces, según datos del INPE

El abogado penalista, Carlos Caro, indicó a Infobae Perú que los casos de reincidencia en estos crímenes son más probables por ser el “oficio” de estos delincuentes. Afirma que es necesario crear fiscalías especializadas para atender casos a tiempo

Casi 1,000 extorsionadores y asesinos

Hojas de vida y ofertas de trabajo falsas se apoderan del mercado laboral peruano, alerta Trust Services: ¿cómo identificarlas?

La inusitada facilidad para suplantar identidades ha generado un nuevo escenario de inseguridad para los procesos de selección, afectando tanto a compañías como a quienes buscan empleo

Hojas de vida y ofertas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú Primero inscribe a Martín

Perú Primero inscribe a Martín Vizcarra como precandidato a la vicepresidencia pese a tres inhabilitaciones

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores a realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Cardenal Carlos Castillo defiende a la ‘GeneraciónZ’: “Se les ha acusado de terroristas cuando no lo son”

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

José Jerí intercambia palabras con un precandidato presidencial: Yonhy Lescano llamó dictadura al actual gobierno

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky revela los ostentosos

Nadeska Widausky revela los ostentosos regalos que le hacía Christian Cueva cuando seguía casado con Pamela López

Susy Díaz será precandidata a diputada en 2026 por Somos Perú: Patricia Li lo anunció

Cantante Edu Lecca sufrió ataque de balas en bus en Trujillo y denuncia: “Hasta cuándo señores”

El Valor de la Verdad: Nadeska Widausky reveló duros episodios de su vida y romances con futbolistas y se llevó 25 mil soles

“Stray Kids” encabezan el ranking de los artistas que dominan el top 10 de K-pop en iTunes en Perú

DEPORTES

José Jerí felicitó a Universitario

José Jerí felicitó a Universitario por el tricampeonato en Liga 1: presidente protagonizó amena videollamada con el plantel

“Sigan llorando, les ganamos hasta en las canicas”: la euforia de Universitario en los camerinos tras lograr el tricampeonato

“Quisiera quedarme toda la vida”: El deseo de Álex Valera que apunta a extender su vínculo con Universitario de Deportes

Cusco FC clasifica a la Copa Libertadores 2026 después de seis años de ausencia: “Aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna”

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”