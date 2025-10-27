La SMV busca que el sector privado le construya un local de casi 100 millones de dólares en el corazón de Miraflores

La nueva sede de la SMV en Miraflores modernizará la infraestructura estatal del sistema financiero peruano.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) contará con una nueva sede institucional en el distrito de Miraflores, en Lima, que será financiada bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El proyecto involucra una inversión estimada en más de 91,6 millones de dólares y permitirá fortalecer las funciones de supervisión y regulación del Estado en el mercado de capitales y el sistema financiero del país.

MEF: nueva sede de la SMV en Miraflores impulsará modernización estatal

El anuncio fue realizado por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien resaltó que se trata del primer proyecto del Sector Economía y Finanzas que se ejecutará bajo la modalidad OxI. El MEF subrayó que este esquema busca modernizar y eficientizar la gestión pública, promoviendo la colaboración entre el sector público y el sector privado.

“Esta obra forma parte de un objetivo más amplio: fortalecer la infraestructura institucional que respalda el funcionamiento del sistema financiero y del mercado de valores, promoviendo la participación del sector privado a través de ProInversión”, indicó Miralles en declaraciones difundidas por el ministerio.

El proyecto, con una inversión de USD91,6 millones, se ejecutará bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

MEF anuncia inversión de USD91,6 millones para sede de la SMV

El proyecto contempla la construcción de la sede de la SMV sobre un terreno de 15.776 metros cuadrados, con siete niveles de oficinas, salas de reuniones, biblioteca, comedor y áreas de servicio. El diseño incluirá tres sótanos para estacionamientos y cuartos técnicos, así como un semisótano destinado a recepción, salas de uso múltiple y espacios de atención al público.

El MEF señaló que el presupuesto asignado al proyecto se distribuirá en S/84,7 millones para infraestructura, S/673,9 mil para equipamiento, S/2,7 millones para mobiliario y S/3,5 millones para supervisión. El 19 de mayo, la SMV, en representación del MEF, firmó con ProInversión un Convenio de Asistencia Técnica para llevar adelante el proceso de selección de la empresa privada encargada de la ejecución, así como de la entidad supervisora.

El edificio contará con 15.776 m², siete niveles de oficinas y modernos espacios de atención al público.

Obras por Impuestos financiará nueva sede de la SMV en Lima

La nueva sede permitirá ofrecer instalaciones modernas y condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades institucionales de la SMV, facilitando la labor de supervisión, regulación y fomento del mercado de capitales. Se espera que el edificio contribuya al desarrollo de una infraestructura administrativa alineada con los estándares internacionales de eficiencia y transparencia.

El MEF precisó que ProInversión ha iniciado la promoción del proyecto con la finalidad de identificar empresas privadas interesadas en su ejecución, promoviendo un proceso competitivo y transparente. El plazo para recibir propuestas privadas culmina antes de finalizar noviembre, con el objetivo de dar inicio a la construcción en 2026.

La ministra Denisse Miralles destaca la colaboración público-privada para fortalecer el mercado de valores.

ProInversión inicia promoción para construir sede de la SMV

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, Obras por Impuestos (OxI) constituye una modalidad de ejecución de proyectos de inversión pública implementada en el Perú desde 2008, que permite a las empresas privadas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar la ejecución directa de obras prioritarias definidas por los gobiernos.

Al término de la ejecución o avances parciales, el Tesoro Público devuelve el monto invertido a las empresas mediante certificados que pueden utilizarse para la cancelación de obligaciones tributarias.

“Este proyecto demuestra cómo el mecanismo de Obras por Impuestos puede contribuir no solo al cierre de brechas sociales, sino también al fortalecimiento institucional del país”, precisó la ministra Miralles.