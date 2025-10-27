Perú

José Jerí intercambia palabras con un precandidato presidencial: Yonhy Lescano llamó dictadura al actual gobierno

El presidente de la República respondió al excongresista que busca llegar a Palacio de Gobierno luego de las elecciones generales de 2026

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
José Jerí intercambia palabras con
José Jerí intercambia palabras con un precandidato presidencial: Yonhy Lescano llamó dictadura al actual gobierno

El reciente cruce de mensajes entre el presidente de la República, José Jerí, y el excongresista y precandidato presidencial por Cooperación Popular, Yonhy Lescano, tuvo lugar en la red social X (antes Twitter). El episodio se inició con una publicación de Lescano, quien cuestionó la labor de la prensa por lo que calificó como “elogios al teatro que hace este gobierno”, tras las intervenciones estatales en centros penitenciarios. En su mensaje, Lescano expresó: “Hemos regresado a la época fujimontesinista. Cada vez peor, la democracia está siendo destruida por una dictadura corrupta”.

La respuesta de José Jerí buscó restar importancia a las declaraciones del exparlamentario. “Siempre he respetado sus opciones y lo seguiré haciendo aunque no tengan mayor sentido”, manifestó el mandatario, aludiendo directamente a la postura crítica de su interlocutor. Posteriormente, Jerí se refirió a la reciente actividad de Lescano en las estaciones de metro, instancia donde se lo vio portando un megáfono para dirigirse al público, lo que el presidente resaltó de manera irónica al mencionar: “Por cierto, me agrada verlo con el megáfono en calle”.

La interacción entre ambos dirigentes refleja parte del clima político de confrontación en el país. Yonhy Lescano ha intensificado su presencia pública en el contexto de la precampaña, utilizando espacios de alto tránsito para promover su mensaje y visibilizar su candidatura, mientras José Jerí ha enfatizado una postura de distanciamiento respecto a las críticas y manifestó que la reacción ciudadana frente a este tipo de protestas suele ser de indiferencia.

La dinámica entre el jefe de Estado y quien aspira a sucederlo da cuenta de la tónica del debate político vigente, en el que el uso de redes sociales y espacios públicos ha adquirido especial relevancia para la exposición y respuesta a las críticas, así como para la búsqueda de apoyo ciudadano por parte de las distintas figuras políticas.

Presidente rechazado

“Presidente, no vaya”: la ‘maldición’
“Presidente, no vaya”: la ‘maldición’ carcelaria que habría frenado visitas de mandatarios, según exjefe del INPE

El país atraviesa un clima de desconfianza política tras la destitución de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí Oré como presidente. El relevo ocurrió en medio del descrédito institucional, con protestas mayoritarias en regiones como el sur y centro del país, escenarios que mostraron el mayor rechazo tanto hacia la administración anterior como hacia el nuevo gobierno. En este contexto, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada entre el 18 y 22 de octubre de 2025 a 1.210 personas a nivel nacional, revela que el 53% de los ciudadanos rechaza la llegada de Jerí a la presidencia, mientras que el 32% la aprueba. El porcentaje de indecisos o que prefirió no opinar alcanza el 15%.

La desaprobación hacia José Jerí es predominante en todos los estratos sociales y regiones, aunque su mayor nivel de apoyo se detecta en Lima y en los sectores de mayor poder adquisitivo. Ninguno de estos grupos supera el 40% de respaldo. El sondeo muestra, además, que el 62% de los encuestados considera que el Congreso tuvo “mucha influencia” durante la gestión de Dina Boluarte, y un 49% teme que esa tendencia continúe bajo Jerí. Estas percepciones se suman a la creencia de que el Ejecutivo permanece estrechamente vinculado al Legislativo, lo que incrementa la sensación de continuidad política y limita las expectativas de cambio.

El nivel de escepticismo también se refleja en la preferencia ciudadana sobre el futuro del Ejecutivo: un 37% estima que lo mejor sería que Jerí permanezca en el cargo, mientras un 23% prefiere que sea reemplazado. Otro 26% opina que no hay diferencia entre mantenerlo o destituirlo. La confianza en las instituciones sigue en descenso; solo un 8% deposita confianza en el Congreso y menos del 10% en la Presidencia o el Poder Judicial. Frente a este escenario, el gobierno de Jerí inicia su mandato bajo el desafío permanente de legitimidad y estabilidad.

Temas Relacionados

José JeríElecciones 2026Yonhy Lescanoperu-politica

Más Noticias

23 cafeterías peruanas entre las 100 mejores de Sudamérica: Cuáles son y dónde se encuentran

Establecimientos de seis regiones del Perú aparecen en la lista de las más destacadas del continente. La calidad del café, servicio al cliente e incluso las prácticas sostenibles fueron parte de los criterios de calificación

23 cafeterías peruanas entre las

“Sigan llorando, les ganamos hasta en las canicas”: la euforia de Universitario en los camerinos tras lograr el tricampeonato

El plantel y cuerpo técnico del club ‘crema’ desbordaron de alegría tras la victoria ante ADT en Tarma, que les permitió conseguir su tercer título nacional consecutivo

“Sigan llorando, les ganamos hasta

79 % de peruanos se sienten poco o nada representados por el presidente José Jerí, según estudio

Pese a su aprobación del 45,5 %, el mandatario no es considerado como representativo. Llegó al Congreso como accesitario y con el voto de solo 11,654 personas

79 % de peruanos se

Multitudinaria procesión del Señor de los Milagros en el Callao: Más de 50 mil personas acompañaron el recorrido de la sagrada imagen por calles chalacas

La jornada incluyó misas, homenajes y actividades religiosas en puntos clave como Guardia Chalaca, Sáenz Peña, Pacífico y el hospital Daniel Alcides Carrión

Multitudinaria procesión del Señor de

PNP detiene a ex fiscal anticorrupción por presuntos nexos con peligrosa banda criminal del norte del país

Su captura junto a otros sospechosos revela la aparente magnitud de las operaciones ilícitas de Los Sanguinarios del Norte, que cayeron con granada y municiones

PNP detiene a ex fiscal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

79 % de peruanos se

79 % de peruanos se sienten poco o nada representados por el presidente José Jerí, según estudio

“Yo peché”, dice Juan José Santiváñez sobre el desarrollo del actual estado de emergencia

Congresista Lucinda Vásquez forzó a sus trabajadores a realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Corte de uñas en el Congreso: ¿Quién es Lucinda Vásquez, la congresista captada en plena sesión de pedicura?

Carlos Álvarez supera a Keiko Fujimori y sube al segundo puesto en encuesta, mientras Rafael López Aliaga sigue en primer lugar

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz será precandidata a

Susy Díaz será precandidata a diputada en 2026 por Somos Perú: Patricia Li lo anunció

Cantante Edu Lecca sufrió ataque de balas en bus en Trujillo y denuncia: “Hasta cuándo señores”

El Valor de la Verdad: Nadeska Widausky reveló duros episodios de su vida y romances con futbolistas y se llevó 25 mil soles

“Stray Kids” encabezan el ranking de los artistas que dominan el top 10 de K-pop en iTunes en Perú

Top 10 Netflix Perú: “El elixir de la inmortalidad” se roba el ranking de las películas favoritas del momento

DEPORTES

“Sigan llorando, les ganamos hasta

“Sigan llorando, les ganamos hasta en las canicas”: la euforia de Universitario en los camerinos tras lograr el tricampeonato

“Quisiera quedarme toda la vida”: El deseo de Álex Valera que apunta a extender su vínculo con Universitario de Deportes

Cusco FC clasifica a la Copa Libertadores 2026 después de seis años de ausencia: “Aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna”

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

Jean Ferrari celebró el histórico tricampeonato de Universitario con sutil mensaje: “Lo veo de lejos y me llena de orgullo”