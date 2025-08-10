Perú

Yonhy Lescano no postulará a la presidencia del Perú si Cooperación Popular no reconoce “la serie de impasses que han cometido”

El excongresista comentó acerca de los quiebres en acuerdos partidarios, y cuestiona rol del Congreso

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Yonhy Lescano es militante de
Yonhy Lescano es militante de Acción Popular y fue elegido como congresista en el 2016.

Yonhy Lescano, excandidato presidencial por Acción Popular, afirmó que, tras desacuerdos políticos, la alianza con Cooperación Popular quedó en punto muerto. El exlegislador explicó que este partido y Verdad Honradez, la agrupación que él fundó, pero que no alcanzó a inscribir, mantenían un acuerdo político. Sin embargo, diferencias por negociaciones no consensuadas alejaron a ambas partes.

En diálogo con La República, precisó que no mantiene contacto con esa agrupación ni participó en conversaciones con el Partido Morado. Como se sabe, se consideraba que entre Cooperación Popular y el partido liderado por Luis Durán, podría haberse forjado una coalición en miras a las elecciones 2026, aunque finalmente esto no sucedió. Entonces, la participación unilateral de la organización que lo cobijaba, durante las negociaciones, se convirtió en una de las razones de la ruptura.

Ante la posibilidad de ser cabeza de lista con otra organización, descartó esa opción “por los plazos” y porque su prioridad es lograr el registro de Verdad y Honradez. “Si este punto muerto queda ahí, nosotros vamos a seguir con este partido”, sostuvo.

Precisamente, respecto a la inscripción, aseguró que el proceso avanza sin dificultades y que el partido se prepara para intervenir en elecciones regionales y municipales. “Quedaría facultado para intervenir en las próximas elecciones regionales y municipales. Estamos trabajando el partido. Ya no como candidato presidencial”, puntualizó.

Cooperación Popular es uno de
Cooperación Popular es uno de los partidos que han alcanzado su inscripción de forma reciente - crédito composición Infobae Perú / Andina

Candidaturas futuras y desacuerdos internos

Lescano evitó precisar si postulará a un cargo regional o municipal, teniendo en cuenta que todavía es prematuro hablar de candidaturas. Señaló que el primer objetivo es la resolución de reconocimiento del partido. “Por lo demás, las candidaturas todavía no estamos pensando”, dijo, dejando abierta la posibilidad de futuras decisiones, aunque no se mostró interesado en un cargo de alcalde o gobernador por el momento.

Sobre un eventual acercamiento con Cooperación Popular, indicó que dependerá de que la agrupación rectifique sus acciones pasadas. “Depende de los señores de Cooperación Popular, si rectifican lo que han hecho, si reconocen la serie de impasses que han cometido, pero tiene que haber una rectificación sincera y contundente”, manifestó. De no ocurrir esa corrección, él se concentrará en fortalecer su propia organización.

Por otro lado, en relación con el funcionamiento del Congreso, el exlegislador opinó que el cambio de la presidencia del Legislativo no supone mayor variación en la agenda parlamentaria. La elección de Jerí o Cueto hubiera sido la misma. Ellos votan casi igual en las leyes, su voto es contrario a los intereses nacionales”, manifestó. Remarcó su desacuerdo con iniciativas como el respaldo a la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impulsada por Jerí, posición que consideró perjudicial.

Yonhy Lescano será el candidato
Yonhy Lescano será el candidato presidencial de Coperación Popular .Foto: Radio Santa Rosa / Cooperación Popular

Fractura partidaria y respaldo a Zeballos

El excongresista también se refirió a su salida del grupo parlamentario de Acción Popular y al distanciamiento con varios de sus excompañeros, entre ellos, Carlos Zaballos, cuya relación culminó el 30 de julio. Sin embargo, sostuvo que el parlamentario fue el único que mantuvo coherencia con propuestas políticas.

Por último, sobre la vez que una quincena de congresistas de su partido manifestó públicamente que él no los representaba, pese a haber sido elpre candidato presidencial, expresó que “se suponía que irían a defender el plan de Gobierno del partido que yo presenté”. Señaló que, después de la investidura, se promovió el voto por Hernando de Soto en vez de su propia candidatura, lo que consideró una traición de la cúpula y de la mayoría de legisladores, exceptuando a Zeballos.

Temas Relacionados

Yonhy LescanoCooperación PopularCarlos ZeballosElecciones 2026peru-politica

Últimas Noticias

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Jairo Concha puso el 1-0 para los cremas que ganan parcialmente el duelo ante los rosados en el Estadio Monumental

Universitario vs Sport Boys EN

¿Por qué los católicos hacen la señal de la cruz? Un sacerdote explica su significado y desmiente mitos

El gesto, presente en oraciones y actos litúrgicos, tiene un origen y un significado que la Iglesia ha transmitido durante siglos. Un sacerdote explica su sentido, las diferencias con otros signos y el verdadero significado de la cruz invertida

¿Por qué los católicos hacen

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Conoce el pronóstico del clima

Golazo de Jairo Concha con potente disparo desde fuera del área en Universitario vs Sport Boys por Liga 1 2025

El volante peruano volvió a aparecer para poner adelante a la ‘U’ en el estadio Monumental. Los ‘cremas’ lo ganan en 20 minutos

Golazo de Jairo Concha con

Cencosud crece 5,3% en ingresos gracias al impulso de Chile, Perú, Argentina y EE.UU.

En el mercado peruano, la firma chilena alcanzó un récord histórico para un segundo trimestre, registrando un margen EBITDA Ajustado de 11,8%. Este resultado estuvo impulsado, en gran medida, por el notable repunte de sus ventas por canales digitales

Cencosud crece 5,3% en ingresos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubrieron una nueva especie de

Descubrieron una nueva especie de tarántula con órganos reproductores gigantes

“Hemos recibido nuevas denuncias”: estiman que hay más de 100 sitios ilegales de apuestas

Javier Milei publicó un extenso texto en el que reiteró que el aumento del dólar no impactará en la inflación

Detuvieron en Córdoba a un hombre acusado de abusar sexualmente a una nena de 11 años

¿Es recomendable comer avena todos los días? Qué dicen los nutricionistas

INFOBAE AMÉRICA
Haití declaró el estado de

Haití declaró el estado de emergencia en tres departamentos del país ante el recrudecimiento de la violencia pandillera

EEUU alertó a sus ciudadanos sobre riesgos de inversión en Nicaragua tras la aprobación de una ley de “confiscación masiva” de terrenos

David Lammy y JD Vance analizaron los próximos pasos para la paz en Ucrania junto a altos cargos de Kiev

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

El régimen de Irán amenazó con bloquear el corredor impulsado por EEUU en el marco del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

TELESHOW
El abogado de Julieta Prandi

El abogado de Julieta Prandi explicó por qué esperan una condena de 50 años para Claudio Contardi: “Es incapaz de reinsertarse”

Susana Roccasalvo anunció que se convirtió en abuela: “Se llama Simón y estoy muy contenta”

La tristeza de Mica Viciconte en la despedida del padre de Fabián Cubero: “Luca siempre recordará a su abuelo”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone contaron cómo se preparan para la llegada de su bebé: “Hay nervios”

Lali Espósito contó cómo nació su amistad con Kylie Minogue: “Me dijo si me podía conocer”