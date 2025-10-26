Perú

Reportan inusual situación en una playa al sur de Lima por la aparición de miles de arañas de mar y krills

La aparición repentina de miles de organismos marinos modificó la rutina de bañistas y pescadores, quienes observaron con inquietud a numerosos de estos animales sobre la arena

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Reportan miles de arañas de mar en playa de Asia

La playa Pasamayito, ubicada en Asia al sur de Lima, se vio cubierta por una gran cantidad de arañas de mar y krills varados en la orilla, una imagen que sorprendió a residentes y visitantes, quienes describieron el suceso como algo “inusual” en la zona.

Según información emitida por Exitosa, el fenómeno atrajo la atención de pescadores y familias que acudieron al lugar para observar directamente a estas especies marinas.

Testigos relataronque la especie marina avistada presentaba un color rojizo semejante al coral. Los krills son crustáceos pequeños que habitan en todos los océanos y constituyen un eslabón fundamental en la cadena alimentaria oceánica.

La playa Pasamayito, en Asia,
La playa Pasamayito, en Asia, se cubrió de arañas de mar y krills, sorprendiendo a residentes y visitantes.

Se los reconoce también como carnada esencial para la pesca en la zona. Junto a los krills, destacaba la presencia de arañas de mar, animales similares al cangrejo que se observaban en toda la extensión de la playa, desplazándose sobre la arena.

Se recogió testimonios de residentes locales que expresaron su asombro: “Nunca habíamos visto algo similar en los últimos años. Primera vez, primera vez en todo que he venido por acá”, declaró una visitante citada por Exitosa.

La escena motivó a algunas personas a intentar recolectar ejemplares, aunque la tarea resultó complicada, ya que tanto los krills como las arañas de mar se movían con rapidez para refugiarse.

Cangrejos en playa La Herradura
Cangrejos en playa La Herradura - Andina

Contexto ambiental

Según Exitosa, especialistas recuerdan que la llegada masiva de especies marinas a la costa puede estar relacionada con factores ambientales, como fluctuaciones bruscas en la temperatura del agua, variaciones en los niveles de oxígeno, o el cambio en las corrientes marinas.

Estas condiciones tienden a desorientar y arrastrar a los animales marinos hacia la orilla, donde quedan expuestos y vulnerables.

La playa Pasamayito es un lugar concurrido por bañistas, por lo que este inusual fenómeno alteró la dinámica habitual y generó inquietud entre los visitantes.

Se informó que la presencia de los animales ha modificado temporalmente las actividades recreativas en la zona, ya que gran parte de la costa se encuentra ocupada por estos organismos.

Municipalidad de Chorrillos reabrió la
Municipalidad de Chorrillos reabrió la playa este sábado. (Foto: Faceboook Mi Chorrillos)

Antecedentes

Un hecho semejante se registró en febrero de 2025, cuando miles de arañas de mar aparecieron en la playa La Herradura, en el distrito limeño de Chorrillos.

TV Perú reportó que ante la alta concentración de estos animales, se dispuso el cierre temporal de la playa y se conminó a los acudientes a desalojar la zona, por el desplazamiento de las arañas desde el norte hacia el sur.

En ese entonces, la Policía de Salvataje coordinó con la Municipalidad de Chorrillos acciones para proteger tanto a los visitantes como a la especie, a la espera de que los animales retomaran su curso natural. Durante la jornada, representantes del Ministerio del Ambiente observaron el fenómeno; sin embargo, no brindaron declaraciones sobre posibles causas inmediatas.

Según explicó el biólogo Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú, en declaraciones a TV Perú, este tipo de desplazamiento obedece a procesos cíclicos naturales y responde, en parte, a variaciones ambientales como temperatura y salinidad del mar.

Riveros indicó además que “probablemente también esto puede ser un movimiento relacionado con la reproducción” y añadió que alteraciones en el hábitat, como la remoción de piedras en el fondo marino, pueden motivar a las arañas de mar a buscar refugio en otras áreas.

Riveros recomendó a las autoridades realizar estudios de impacto ambiental para determinar el alcance de estos procesos y sugirió la toma de muestras biológicas por parte del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) para investigar la presencia de posibles contaminantes.

Cierran playa La Herradura por
Cierran playa La Herradura por presencia de miles de cangrejos - Andina

Variabilidad costera

El desplazamiento y varazón de arañas de mar y krills en distintas playas de la capital peruana evidencian la sensibilidad del ecosistema marino a los cambios ambientales, ya sean de origen natural o resultado de actividades humanas.

Tanto en Pasamayito como en La Herradura, la migración masiva de estas especies se interpreta como parte de la dinámica costera, aunque expertos y autoridades sugieren mantener un monitoreo constante para proteger la biodiversidad y la seguridad de los visitantes.

