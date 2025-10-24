Perú

Alerta por lluvias intensas en Lima y 18 regiones del país: Indeci recomienda mantenerse informado

La alerta abarca departamentos de la costa, sierra y selva, con especial atención en La Libertad y Puno, que fueron declaradas en alerta naranja por el Instituto Nacional de Defensa Civil

Por Tomás Ezerskii

Guardar

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió el Boletín Informativo N° 272-2025, advirtiendo sobre la ocurrencia de lluvias intensas, descargas eléctricas, granizo, vientos fuertes y nevadas en diversas zonas del país. La alerta rige desde las 13:00 horas del viernes 24 hasta las 13:00 horas del sábado 25 de octubre de 2025, y abarca departamentos de la costa, sierra y selva, con especial atención en las regiones de La Libertad y Puno, que fueron declaradas en alerta naranja. El resto del territorio se mantiene bajo alerta amarilla.

Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se prevé que las precipitaciones más intensas se concentren en la sierra norte y sur, así como en la selva alta del centro y sur, donde estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. En la costa central, se espera la presencia de lloviznas ligeras y dispersas, principalmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Lluvias, descargas eléctricas y nevadas en amplias zonas del país

Indeci anunció la fecha en
Indeci anunció la fecha en que empezarían las lluvias por el Fenómeno El Niño. (Foto: Andina)

El pronóstico meteorológico indica que en la selva norte, central y sur se presentarán lluvias localizadas de ligera a moderada intensidad, con posibilidad de chubascos y descargas eléctricas durante el día y la noche. En tanto, en la sierra, las precipitaciones serán de ligera a fuerte intensidad en el norte y sur, y de ligera a moderada intensidad en el centro, con presencia de granizo en zonas por encima de los 3.000 m s. n. m. y nevadas a más de 4.000 m s. n. m., especialmente en la sierra central y sur.

Las zonas comprendidas en la alerta incluyen los siguientes departamentos y provincias:

  • Amazonas: Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Utcubamba.
  • Áncash: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas, Yungay.
  • Arequipa: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión.
  • Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huancasancos, Huanta, Víctor Fajardo.
  • Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
  • Cusco: Chumbivilcas, Espinar, La Convención.
  • Huancavelica: Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará.
  • Huánuco: Lauricocha.
  • Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Satipo, Yauli.
  • La Libertad: Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo, Virú.
  • Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque.
  • Lima: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón, Yauyos.
  • Loreto: Alto Amazonas, Loreto, Maynas, Putumayo.
  • Moquegua: General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.
  • Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa, Pasco.
  • Piura: Huancabamba.
  • Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia, Yunguyo.
  • San Martín: Moyobamba, Rioja.
  • Ucayali: Atalaya.

En la costa central, los distritos cercanos al litoral podrían registrar lloviznas dispersas, con acumulados leves que podrían afectar la visibilidad en carreteras y generar condiciones de alta humedad en horas de la madrugada.

Indeci recomienda medidas de prevención ante lluvias y tormentas

Lluvias y descenso de temperatura
Lluvias y descenso de temperatura en Loreto provocarían aumento de tos ferina. (Foto referencial: Agencia Andina)

El Indeci exhortó a las oficinas de gestión del riesgo de desastres y a las autoridades locales a difundir las alertas y fortalecer la vigilancia en zonas vulnerables, especialmente en áreas propensas a inundaciones, huaicos, flujos de lodo o derrumbes.

Entre las principales recomendaciones a la población destacan:

  • No cruzar ríos ni zonas inundadas, y buscar zonas altas ante una posible crecida.
  • Desconectar los artefactos eléctricos si el agua ingresa a las viviendas.
  • Reforzar los techos de calamina o material liviano, así como asegurar ventanas y vidrios frente a los vientos fuertes.
  • Retirar ramas, postes o estructuras inestables que puedan representar peligro.

En caso de granizadas, el Indeci recomienda buscar refugio, reforzar techos ante la acumulación de hielo y conducir con precaución si se presenta durante el tránsito. Para las zonas con nevadas, se aconseja evitar cambios bruscos de temperatura, proteger a los animales en cobertizos y almacenar agua y forraje en lugares seguros.

Ante tormentas eléctricas, se debe alejarse de árboles, antenas y estructuras metálicas, no usar celulares, GPS ni herramientas metálicas, y agacharse en espacios abiertos reduciendo el contacto con el suelo.

La entidad recuerda que las condiciones climáticas pueden variar rápidamente y recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, así como seguir las indicaciones de las autoridades locales de defensa civil para prevenir emergencias y proteger la integridad de las familias.

Temas Relacionados

IndeciLluviasClima en LimaHuaicosperu-noticias

Más Noticias

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo en el Congreso tras su condena por terrorismo?

Su eventual incorporación marcaría el regreso de una figura polémica, recordada tanto por su militancia en la izquierda como por sus enfrentamientos con la dirigencia de su propio partido

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo

Guillermo Bermejo sentenciado por filiación al terrorismo: Estas son las pruebas que lo condenan

El Poder Judicial impuso 15 años de prisión efectiva e inhabilitación política al congresista tras hallarlo culpable de vínculos con la cúpula de Sendero Luminoso en el Vraem

Guillermo Bermejo sentenciado por filiación

Pago de CTS 2025: segundo depósito a cuentas de trabajadores deberá hacerse hasta esta fecha límite

En cuanto al retiro, los trabajadores pueden acceder al 100% de los fondos de su Compensación por Tiempo de Servicios hasta el 31 de diciembre de 2026

Pago de CTS 2025: segundo

Steve Palao ofrece S/ 600 de pensión a su hija y no llega a conciliar con Beatriz Cahuas: “Que cumpla con su responsabilidad”

La falta de acuerdo sobre la pensión alimenticia y la ausencia de contacto entre Palao y su hija han llevado a que la madre se plantee solicitar la patria potestad completa ante la justicia

Steve Palao ofrece S/ 600

Midis y Mininter se unen contra robos e inseguridad en comedores solidarios y ollas comunes

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, y el titular del Interior, Vicente Tiburcio, visitaron el distrito más poblado de Lima para coordinar protección policial y reactivar la atención alimentaria tras los robos recientes a organizaciones comunitarias

Midis y Mininter se unen
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo en el Congreso tras su condena por terrorismo?

Guillermo Bermejo sentenciado por filiación al terrorismo: Estas son las pruebas que lo condenan

Elecciones 2026: Propaganda gratuita en medios y redes sociales para partidos políticos

Pedro Castillo amenaza a congresistas con revelar “sobres guardados” donde le pedían ministerios y direcciones

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso intercambio: “Viejonazo que no ha logrado nada”

ENTRETENIMIENTO

Steve Palao ofrece S/ 600

Steve Palao ofrece S/ 600 de pensión a su hija y no llega a conciliar con Beatriz Cahuas: “Que cumpla con su responsabilidad”

Los graves motivos por los que Tilsa Lozano fue incluida en denuncia por banda criminal y coacción

Josi Martínez y Valentino Palacios fueron hospitalizados: Tiktokers alarmaron a sus fans luego de descompensarse en ‘Esto es Guerra’

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

¿Qué pasará con los conciertos de Cristian Castro, Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

DEPORTES

Se confirmó el primer jugador

Se confirmó el primer jugador de Universitario que renovó su contrato y comenzó su nacionalización para el 2026

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”