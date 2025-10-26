Hugo García aclara polémica por supuesto coqueteo con Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera: “Vengo de una familia decente”

El peruano salió al paso de los rumores tras ser captado conversando con Camila Rodríguez, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera, asegurando que todo fue parte de una coincidencia en el evento (Instagram)

El modelo e influencer peruano Hugo García respondió a los rumores que lo vincularon con Camila Rodríguez, conocida en redes como Cara, expareja del cantante Beéle y enemiga pública de su novia, Isabella Ladera.

La controversia surgió luego de difundirse un video donde ambos aparecen dialogando en un evento de Fórmula 1 en México.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y despertaron críticas en redes sociales. García, que asistió al evento como invitado por compromisos laborales, negó tajantemente cualquier insinuación romántica y recalcó que solo sostuvo una conversación casual y respetuosa.

El encuentro que desató la controversia

Una breve conversación en un evento de Fórmula 1 bastó para que Hugo García quedara en el centro de la polémica, tras ser grabado junto a Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera. (TikTok)

El nombre de Hugo García volvió a dominar las redes luego de que se difundiera un video en el que aparece conversando con Camila Rodríguez, más conocida como Cara. La modelo colombiana fue pareja del cantante Beéle y protagonizó en el pasado un fuerte enfrentamiento mediático con Isabella Ladera, actual novia del exintegrante de realities peruanos.

El breve clip, grabado durante un evento de Fórmula 1 en México, muestra a García y Cara dialogando mientras una joven interrumpe la conversación. En la grabación, Cara parece responder con gesto firme, lo que bastó para que el público interpretara la escena como una señal de cercanía entre ambos.

Minutos después, las redes sociales estallaron. Algunos usuarios acusaron al modelo de haber sido imprudente por mantener contacto con la enemiga declarada de su pareja. Otros, sin embargo, consideraron que el encuentro había sido circunstancial. La polémica creció aún más cuando los seguidores notaron que el propio García había publicado en TikTok un breve video de su vestimenta para el evento, donde también aparecían Cara y su amigo Valentino.

El detalle no pasó desapercibido, pues Valentino había sostenido anteriormente un enfrentamiento digital con Isabella Ladera. La coincidencia entre los cuatro nombres —Hugo, Cara, Isabella y Valentino— reavivó la tensión mediática que ya existía entre ellos desde meses atrás.

La respuesta directa de Hugo García

Hugo García rompió el silencio para desmentir cualquier insinuación con Cara, asegurando que solo intercambiaron palabras durante un compromiso profesional. (TikTok)

Ante el revuelo, Hugo García decidió pronunciarse. A través de un extenso mensaje difundido en su canal de comunicación, el influencer negó categóricamente haber coqueteado con Cara. “No hubo ningún tipo de insinuación ni falta de respeto. Vengo de una familia que siempre me inculcó muy bien los valores y el respeto”, señaló el modelo, marcando distancia de las especulaciones.

En su mensaje, explicó que viajó a México por invitación de una marca vinculada a la Fórmula 1 y que el encuentro con Cara fue totalmente casual. Aclaró también que, al igual que otros creadores de contenido presentes, simplemente intercambió algunas palabras sin ninguna intención oculta.

El excompetidor de televisión aprovechó para responder al creador de contenido Oswaldo, quien había difundido los rumores. “Nunca coqueteé con ella. Solo coincidimos en el mismo espacio. No tengo nada que ocultar”, escribió en su descargo.

Asimismo, dejó claro que no tiene ningún vínculo con los conflictos pasados entre Cara e Isabella Ladera. “No me corresponde opinar sobre cosas del pasado que no viví ni conozco”, añadió. Según su versión, tanto él como Cara reconocieron que no tenían trato personal con Isabella y que preferían no involucrarse en temas que no les pertenecen.

Reacciones y silencio en el entorno de Isabella Ladera

Sin responder a los rumores, Isabella Ladera evitó alimentar la controversia y dejó que el público saque sus propias conclusiones sobre lo ocurrido en México. (Instagram)

Mientras el video continuaba circulando, la atención se desplazó hacia Isabella Ladera. La modelo venezolana, pareja oficial de García, no realizó comentarios sobre el tema, aunque sus seguidores esperaban una respuesta. Días antes, Isabella había expresado públicamente su afecto hacia Hugo con un mensaje en redes: “Hola, qué hermoso eres, qué honor ser tu novia”.

Su silencio tras la polémica fue interpretado de distintas maneras. Algunos usuarios destacaron su madurez por no alimentar el escándalo, mientras otros especularon sobre un posible distanciamiento temporal. Pese a ello, fuentes cercanas aseguraron que la pareja continúa unida y que ambos prefieren mantener su relación al margen de las controversias digitales.