Perú

Esto es lo que tienes que hacer antes de tomar la primera taza de café del día para tener más energía

La ciencia ha demostrado que este es el secreto para aprovechar mejor los efectos estimulantes de la cafeína

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
No se trata de eliminar
No se trata de eliminar el café, sino de saber cuándo tomarlo para que funcione a tu favor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café es, sin duda, una de las bebidas más populares entre los peruanos. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), el consumo moderado de café (entre dos y tres tazas al día) puede mejorar el estado de alerta, la concentración y el rendimiento físico. Además, contiene antioxidantes naturales que ayudan a proteger las células del cuerpo y a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. No es casualidad que millones de personas en el mundo consideren que su día no comienza realmente hasta que toman su primera taza.

Sin embargo, pocos saben que para disfrutar al máximo de los beneficios del café no basta con prepararlo apenas abrimos los ojos. Existe un detalle clave que puede marcar la diferencia entre sentir energía sostenida durante la mañana o experimentar el clásico “bajón” a media mañana: lo que haces antes de tomar tu primera taza de café.

Aunque parezca extraño, la ciencia ha demostrado que el secreto para aprovechar mejor los efectos estimulantes de la cafeína está en esperar un poco antes de beberla. Y lo primero que deberías hacer al despertar no es ir a la cafetera, sino exponerte a la luz del amanecer.

Lo que tienes que hacer antes de tomar la primera taza de café del día

Cuando te despiertas, tu cuerpo comienza a activar su propio sistema de energía. En ese momento, el cerebro libera cortisol, una hormona natural que te ayuda a estar alerta, concentrado y con buen ánimo. Este pico de cortisol ocurre de manera natural durante los primeros 60 a 90 minutos después de despertar, especialmente si te expones a la luz solar.

La exposición solar estimula receptores
La exposición solar estimula receptores en los ojos que envían señales al cerebro para producir cortisol y serotonina (Imagen ilustrativa Infobae)

Por eso, los especialistas en cronobiología (la ciencia que estudia los ritmos biológicos) recomiendan esperar entre una hora y hora y media después de haber visto la luz del amanecer antes de tomar café. Durante ese tiempo, la luz natural regula tu ritmo circadiano, el reloj interno que le indica a tu cuerpo cuándo debe estar despierto y cuándo descansar.

La exposición solar estimula receptores en los ojos que envían señales al cerebro para producir cortisol y serotonina, dos hormonas que te mantienen activo y de buen humor. De esta manera, cuando finalmente tomes tu café, la cafeína actuará como un refuerzo natural del estado de alerta, no como un sustituto artificial. El resultado: una energía más estable y duradera durante toda la mañana.

Qué ocurre si tomas café apenas despiertas

Si bebes café apenas despiertas y sin haberte expuesto a la luz del día, tu cuerpo aún no ha completado su ciclo natural de activación. Esto significa que la cafeína se superpone al pico natural de cortisol, bloqueando temporalmente la acción de esta hormona.

A corto plazo, puede que sientas un impulso de energía, pero al cabo de unas horas es probable que aparezca el cansancio repentino o la sensación de “bajón”, porque tu cuerpo no tuvo la oportunidad de activar su sistema hormonal de forma natural.

Si tomas café apenas despierta,
Si tomas café apenas despierta, al cabo de unas horas es probable que aparezca el cansancio repentino o la sensación de “bajón” (RDNE Stock project)

Además, al depender exclusivamente de la cafeína para despertar, el organismo puede aumentar la tolerancia a sus efectos. Esto quiere decir que necesitarás más café para sentir el mismo nivel de energía, y podrías terminar afectando tu descanso nocturno, ya que la cafeína puede permanecer activa en el cuerpo hasta seis horas.

En resumen, no se trata de eliminar el café, sino de saber cuándo tomarlo para que funcione a tu favor. Esperar un poco y exponerte primero a la luz natural permitirá que el café potencie tu energía en el momento justo.

Otro beneficio de exponerse a la luz solar antes de tomar café

Además de favorecer la producción de cortisol y regular el ritmo circadiano, la luz solar también mejora la concentración y el estado de ánimo. La exposición a la luz natural estimula la liberación de serotonina, conocida como la hormona del bienestar, que promueve la claridad mental y la motivación.

Un estudio de EsSalud sobre hábitos saludables indica que las personas que se exponen regularmente a la luz del día antes de comenzar sus actividades laborales tienen mayor capacidad de atención y menor fatiga mental. Esto demuestra que algo tan sencillo como abrir las cortinas, salir al balcón o caminar unos minutos al aire libre puede marcar una gran diferencia en tu rendimiento diario.

