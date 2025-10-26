Perú

Casi 1,000 extorsionadores y asesinos en Perú fueron encarcelados dos o más veces, según datos del INPE

El abogado penalista, Carlos Caro, indicó a Infobae Perú que los casos de reincidencia en estos crímenes son más probables por ser el “oficio” de estos delincuentes. Afirma que es necesario crear fiscalías especializadas para atender casos a tiempo

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
El 41% de las extorsiones
El 41% de las extorsiones en el país se realizan desde las prisiones, donde los delincuentes utilizan tarjetas SIM que no pueden ser rastreadas fácilmente - crédito Infobae Colombia

La extorsión y el sicariato son los delitos que generan mayor preocupación en la ciudadanía, que exige mayores garantías de seguridad al gobierno. En ese contexto, los datos revelados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), revelan que existe un grupo de 600 personas, entre extorsionadores y asesinos, que ingresaron a la cárcel más de dos veces por ese u otros delitos.

Información contenida en el Informe Estadístico del INPE de julio del 2025,el más reciente publicado, indica que del total de 1,389 extorsionadores ingresados a las cárceles del Perú, 287 registran dos o más ingresos por el mismo delito u otros.

De igual forma, del total de 3,358 asesinos que estuvieron encarcelados hasta julio del 2025, 703 son reincidentes, ya sea en el mismo delito o en otros por los que también fueron llevados a prisión. En total, 990 personas vinculadas a la extorsión y el asesinato estuvieron presos en más de una ocasión hasta julio del 2025.

Este nuevo atentado se suma
Este nuevo atentado se suma al ocurrido en abril, cuando un conductor de la misma empresa resultó herido y los agresores dejaron amenazas previas.

En casos extremos, el INPE registra a extorsionadores que ingresaron a prisión en ocho o más oportunidades, y reporta al menos a 3 asesinos que estuvieron en la cárcel la misma cantidad de veces.

¿Por qué los extorsionadores y asesinos vuelven a las calles?

Infobae Perú conversó con el abogado penalista Carlos Caro, quien indicó que una de las estrategias más comunes usadas por los abogados que defienden a este tipo de criminales es dilatar el proceso lo más posible para que el tiempo de prisión preventiva se acabe antes de que la Fiscalía pueda presentar una acusación formal ante el Poder Judicial.

“Para el caso simple de una extorsión, que llama a una persona y lo atrapan (...), nueve meses de prisión preventiva máximo. Un juicio penal dura mucho más que eso. Dura por lo menos tres años. Entonces, expira el plazo, sale de prisión y vuelve a las andanzas (...) En los casos de extorsiones, las prisiones preventivas van entre nueve meses a dieciocho meses. Entonces, entran y salen de prisión y se da lo que se suele llamar la “puerta giratoria” (...)”, afirmó el experto.

En este escenario, Caro afirmó que lo que podría solucionar esta falta de agilidad en los procesos de extorsión sería la creación de fiscalías especializadas en investigar este tipo de crímenes, de forma que incluso en un escenario de nueve meses de prisión preventiva sea tiempo suficiente para acusar y condenar a un criminal.

Fiscalía de la Nación -
Fiscalía de la Nación - Ministerio Público

“Si en este momento estamos ante una ola de extorsiones, deberían eventualmente haber fiscalías especializadas, juzgados especializados dedicados 24/7 a estos casos para que si hay una prisión preventiva de nueve meses, haya una sentencia, y si hay una sentencia ya no salen y no hay la puerta giratoria (...)”, afirmó a Infobae Perú.

Extorsionadores y sicarios suelen reincidir

Caro comentó a Infobae Perú que en los casos como el de extorsión y el sicariato, los crímenes están vinculados a un oficio ilegal, por lo que es altamente probable que los delincuentes vinculados a estos hechos que registran más de un ingreso sea por exactamente el mismo crimen.

“Cuando hay una finalidad económica, cuando es un modo de vida, un oficio, aunque sea ilegal; eso da lugar a que la práctica sea constante en el tiempo. Entonces, la ”puerta giratoria" es el factor común, la regla de oro. El transitar entre prisión y la repetición frente a otros delitos que son más bien circunstanciales”.

Los sicarios y extorsionadores suelen
Los sicarios y extorsionadores suelen cometer el delito más de una vez porque es parte de su estilo de vida.

El abogado llamó al Ejecutivo a que aumente la partida presupuestal para el Poder Judicial y la Fiscalía específicamente para incorporar a fiscalías y juzgados especializados en este tipo de delitos, de modo que puedan atenderse los casos.

“Si yo estuviera en el Ejecutivo, le daría una partida (presupuestal) focalizada concretamente para este tema, para crear fiscalías especializadas en estos temas de extorsión, para crear jugados especializados en estos temas. Algo bien focalizado, porque los fiscales que ven esto tienen a la vez un montón de trabajo y no pueden atenderlos con la conveniencia que se requiere”, aseguró.

Temas Relacionados

ExtorsiónSicariatoInseguridad CiudadanaINPEperu-noticias

Más Noticias

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO hoy 26 de octubre: ruta y todos los detalles del regreso de la sagrada imagen al Callao

La jornada incluye misas, homenajes y actividades religiosas en puntos clave como Guardia Chalaca, Sáenz Peña, Pacífico y el hospital Daniel Alcides Carrión

Cuarto recorrido del Señor de

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, conductores de Viña del Mar 2026, conversaron con Infobae Perú y mencionaron a Milena Warthon: “El talento no tiene pasaporte”

En conversación con Infobae Perú, la dupla chilena habló sobre su continuidad al frente de la conducción del principal evento musical latinoamericano. Además, se refirieron al talento peruano y abordaron la supuesta rivalidad que existe entre ambos países.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda,

Estos son los 9 tipos de vulva, según la forma de los labios vaginales

En la vida real cada vulva es única como lo es el rostro de cada mujer. Cada vulva tiene las mismas partes, pero es diferente una de otra en forma, tamaño y color

Estos son los 9 tipos

¿Cuál es la diferencia entre un oftalmólogo y un optometrista?

Ambas profesiones suelen confundirse con frecuencia, pese a que sus funciones, formación y responsabilidades son diferentes

¿Cuál es la diferencia entre

Elina Rodríguez exhibe la clave de Alianza Lima para destacar en la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Es una muestra de carácter de lo que haremos”

La voleibolista argentina, recién llegada a La Victoria como refuerzo de peso para la nueva temporada, fue uno de los puntos más altos en el estreno triunfal contra Fluminense en la Noche Blanquiazul

Elina Rodríguez exhibe la clave
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Más de la mitad del

Más de la mitad del país rechaza a José Jerí, pero un 37% aún cree que debe quedarse en el poder, según IEP

El 62% de peruanos consideró que el Congreso tuvo mucha influencia en el gobierno de Dina Boluarte, según IEP

Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I: Congresista fue condenado a 15 años por afiliación terrorista

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

ENTRETENIMIENTO

Mariana de la Vega rompe

Mariana de la Vega rompe su silencio y cuenta qué pasó con Gustavo Salceso, esposo de Maju antilla, en el hotel Westin

Nicholas Hoult confirma su llegada a Lima: actor de Superman será parte de Perú Comic Con 2025

Productor peruano responde a La Chilindrina tras ser acusado de maltrato: “Su manager me dijo que solo estaba cansada

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a productores de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Orquesta Candela brilla en Nueva York: gana Premio Unidad en los Latin Music Awards y consolida su legado de 35 años

DEPORTES

Elina Rodríguez exhibe la clave

Elina Rodríguez exhibe la clave de Alianza Lima para destacar en la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Es una muestra de carácter de lo que haremos”

Partidos de hoy, domingo 26 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Cenaida Uribe criticó la reprogramación del debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Es una tontería”

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo en Tarma del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Sporting Cristal se perdió dos goles en 10 segundos: Martín Távara falló penal y Leandro Sosa erró su disparo ante Los Chankas por Liga 2025