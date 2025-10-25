Perú

Perú brilla en el turismo mundial: se posiciona entre los mejores destinos para el próximo año, según prestigioso portal

El reconocimiento pone a Perú en la mira de viajeros globales, en un contexto de creciente competencia por atraer turismo de calidad

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Perú mantiene su posición entre
Perú mantiene su posición entre los destinos turísticos más destacados y atractivos del mundo, sustentado en su historia rica, paisajes diversos y cultura vibrante - Créditos: Andina.

Perú se mantiene como uno de los destinos más sobresalientes y cautivadores del turismo internacional, una reputación que ha consolidado a lo largo de los años gracias a la riqueza de su historia, la diversidad de sus paisajes y la vitalidad de su cultura.

Este año, el país vuelve a figurar en la élite global luego de ser incluido en la lista Best in Travel 2026 de la guía viajera Lonely Planet, que presenta los 25 lugares imperdibles para visitar el próximo año.

Este reconocimiento sitúa al país como uno de los focos de atención más relevantes para los viajeros globales, en un contexto donde la competencia por atraer turismo de calidad se vuelve cada vez más intenso.

Perú es reconocido por una
Perú es reconocido por una oferta turística que abarca desde Machu Picchu hasta rutas alternativas como la Amazonía, Huaraz, Arequipa y experiencias culinarias únicas en Lima - Créditos: Andina.

Según detalla la publicación, Perú representa a una combinación de argumentos: historia milenaria, paisajes de una diversidad inigualable y una oferta turística cada vez más orientada a la sostenibilidad y a experiencias auténticas.

Además, especifica que en el país no solo es conocido por Machu Picchu, sino también por diferentes lugares como a Amazonía, la ciudad de Huaraz (Áncash), Arequipa y las rutas culinarias en Lima. En el texto se señala que “con sus ruinas antiguas y ciudades modernas, profundas tradiciones y gastronomía pionera, se dirige hacia el futuro a la vez que crea espacio para honrar su ilustre pasado”.

El país integra la lista
El país integra la lista Best in Travel 2026 de Lonely Planet, ubicándose entre los 25 destinos más recomendados para el próximo año, lo que afianza su relevancia internacional - Créditos: Andina.

“Para los visitantes, nunca ha sido tan fácil moverse por Perú, gracias a una serie de desarrollos de infraestructura, incluidos nuevos aeropuertos tanto en la capital política Lima como en la capital de la aventura Huaraz, además de un aeropuerto que pronto se inaugurará cerca de Cuzco, la antigua capital del imperio Inca”, se lee.

La guía destaca las innovaciones en el sistema de visitas a Machu Picchu, uno de los principales patrimonios del país, donde recientemente se implementaron tres nuevos circuitos con 10 rutas turísticas para manejar de mejor manera el flujo de visitantes y así evitar la sobrecarga de turistas.

Al margen de este sitio icónico, los viajeros tienen acceso a rutas alternativas como la caminata hacia Choquequirao o travesías por el Qhapaq Ñan, el antiguo sistema vial andino que conectaba Cusco con diferentes puntos del extenso territorio imperial.

Perú figura entre los destinos
Perú figura entre los destinos turísticos más recomendados para el 2026 - Créditos: Andina.

Lonely Planet también pone de relieve la evolución de la cocina nacional. “La gastronomía peruana ha estado a punto de alcanzar el dominio global durante años, con Lima convirtiéndose rápidamente en una de las grandes capitales gastronómicas del mundo. El impulso continúa en aumento gracias a las tendencias locales emergentes, incluyendo la cocina nikkei japonesa-peruana, con platos estrella como el tiradito (sashimi bañado en salsas coloridas)”, añade.

En el contenido audiovisual que acompaña este anuncio, se presenta al chef Virgilio Martínez, quien en 2023 fue reconocido como el mejor del mundo por la guía “50 Best Restaurants”. El cocinero recorre Cusco y diversos destinos emblemáticos, mostrando el atractivo de la cocina local y el impacto internacional que ha alcanzado la gastronomía peruana en los últimos años.

Además del Perú, otros destinos que integran la prestigiosa lista internacional son Jaffna (Sri Lanka), Maine (Estados Unidos), Cádiz (España), Reunión y Botsuana (África), Cartagena (Colombia), Finlandia (Europa), Tipperary (Irlanda), Ciudad de México, Quetzaltenango (Guatemala), Columbia Británica (Canadá), Cerdeña (Italia), Libertad (São Paulo), Utrecht (Países Bajos), Barbados (Caribe), Jeju-Do (Corea del Sur), Isla Norte (Nueva Zelanda), Parque Nacional Theodore Roosevelt (Dakota del Norte), Quy Nhon (Vietnam), Siem Reap (Camboya), Phuket (Tailandia), la Cordillera Ikra-Flinders y el interior del país (Australia del Sur), Túnez (África) e Islas Salomón (Oceanía).

Temas Relacionados

PerúgastronomíaUnescoLonely Planetperu-noticias

Más Noticias

Casi 30 personas infectadas con la bacteria Ralstonia pickettii por lote contaminado del fármaco Edetoxin en hospitales

Entre los afectados se encuentran 13 niños con cardiopatías congénitas, cuatro adultos con cáncer, tres neonatos con sepsis y seis adultos mayores con comorbilidades graves

Casi 30 personas infectadas con

John Kelvin es retirado de un local por su estado de ebriedad y se queja: “Nunca me han botado”

El cantante de cumbia vivió otro bochornoso momento al refugiarse en el alcohol a extremos. Por esa razón lo sacaron del lugar en el que se encontraba

John Kelvin es retirado de

¿Cuántas veces se puede hacer la solicitud de retiro de AFP? Esta y otras dudas resueltas

¿No puedes enviar la solicitud, no te pidieron poner tu cuenta bancaria o tu monto ha disminuido? Estas son las dudas que tienen los afiliados

¿Cuántas veces se puede hacer

Marcha por la Paz y en defensa de la PNP coincide este 25 de octubre con la protesta de la Generación Z

Este sábado, Lima es punto de encuentro de marchas opuestas: una en defensa de la Policía Nacional y otra liderada por jóvenes que cuestionan al Ejecutivo y exigen cambios en las instituciones políticas del país

Marcha por la Paz y

Solicitud de retiro de AFP: La única manera de recibir las 4 UIT en un solo depósito

Octavo retiro AFP. Los afiliados del extranjero también pueden solicitar hasta S/21.400 y recibirán este pago en una sola arma. Pero, en realidad, cualquiera puede hacerlo al consignar una cuenta bancaria en el extranjero

Solicitud de retiro de AFP:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Personas que usen pirotécnicos para

Personas que usen pirotécnicos para “hacer daño” a un policía o civil, durante protestas, podrían recibir hasta a 10 años de cárcel

¿Zaira Arias será congresista en reemplazo de Guillermo Bermejo o no? Esto dicen expertos

Guillermo Bermejo recibe apoyo de congresistas de izquierda luego de ser condenado a 15 años por terrorismo

¿Sirve el estado de emergencia? Estas son otras propuestas a la crisis de inseguridad ciudadana

Es oficial: el exministro de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, postulará al senado por APP

ENTRETENIMIENTO

Isabel Preysler niega que Mario

Isabel Preysler niega que Mario Vargas Llosa le pagara 80 mil euros por vivir en su mansión: “Jamás le pedí nada”

Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

Guty Carrera asegura que su frase ‘yo no fui infiel’ estaba planeada: “Fue un guion”

Magaly Medina expone identidad de Lemon Pay y arremete contra él por su trato a adultos mayores: “Debería estar recluido”

Magaly Medina se burla del fin del programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón: “No quieren decir que fue un fracaso”

DEPORTES

Pedro García resaltó irónico detalle

Pedro García resaltó irónico detalle del Cusco FC vs Atlético Grau: “Raúl Ruidíaz podría darle el tricampeonato a Universitario”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025