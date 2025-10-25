Perú brilla en el turismo mundial: se posiciona entre los mejores destinos para el próximo año, según prestigioso portal

Perú mantiene su posición entre los destinos turísticos más destacados y atractivos del mundo, sustentado en su historia rica, paisajes diversos y cultura vibrante - Créditos: Andina.

Perú se mantiene como uno de los destinos más sobresalientes y cautivadores del turismo internacional, una reputación que ha consolidado a lo largo de los años gracias a la riqueza de su historia, la diversidad de sus paisajes y la vitalidad de su cultura.

Este año, el país vuelve a figurar en la élite global luego de ser incluido en la lista Best in Travel 2026 de la guía viajera Lonely Planet, que presenta los 25 lugares imperdibles para visitar el próximo año.

Este reconocimiento sitúa al país como uno de los focos de atención más relevantes para los viajeros globales, en un contexto donde la competencia por atraer turismo de calidad se vuelve cada vez más intenso.

Perú es reconocido por una oferta turística que abarca desde Machu Picchu hasta rutas alternativas como la Amazonía, Huaraz, Arequipa y experiencias culinarias únicas en Lima - Créditos: Andina.

Según detalla la publicación, Perú representa a una combinación de argumentos: historia milenaria, paisajes de una diversidad inigualable y una oferta turística cada vez más orientada a la sostenibilidad y a experiencias auténticas.

Además, especifica que en el país no solo es conocido por Machu Picchu, sino también por diferentes lugares como a Amazonía, la ciudad de Huaraz (Áncash), Arequipa y las rutas culinarias en Lima. En el texto se señala que “con sus ruinas antiguas y ciudades modernas, profundas tradiciones y gastronomía pionera, se dirige hacia el futuro a la vez que crea espacio para honrar su ilustre pasado”.

El país integra la lista Best in Travel 2026 de Lonely Planet, ubicándose entre los 25 destinos más recomendados para el próximo año, lo que afianza su relevancia internacional - Créditos: Andina.

“Para los visitantes, nunca ha sido tan fácil moverse por Perú, gracias a una serie de desarrollos de infraestructura, incluidos nuevos aeropuertos tanto en la capital política Lima como en la capital de la aventura Huaraz, además de un aeropuerto que pronto se inaugurará cerca de Cuzco, la antigua capital del imperio Inca”, se lee.

La guía destaca las innovaciones en el sistema de visitas a Machu Picchu, uno de los principales patrimonios del país, donde recientemente se implementaron tres nuevos circuitos con 10 rutas turísticas para manejar de mejor manera el flujo de visitantes y así evitar la sobrecarga de turistas.

Al margen de este sitio icónico, los viajeros tienen acceso a rutas alternativas como la caminata hacia Choquequirao o travesías por el Qhapaq Ñan, el antiguo sistema vial andino que conectaba Cusco con diferentes puntos del extenso territorio imperial.

Perú figura entre los destinos turísticos más recomendados para el 2026 - Créditos: Andina.

Lonely Planet también pone de relieve la evolución de la cocina nacional. “La gastronomía peruana ha estado a punto de alcanzar el dominio global durante años, con Lima convirtiéndose rápidamente en una de las grandes capitales gastronómicas del mundo. El impulso continúa en aumento gracias a las tendencias locales emergentes, incluyendo la cocina nikkei japonesa-peruana, con platos estrella como el tiradito (sashimi bañado en salsas coloridas)”, añade.

En el contenido audiovisual que acompaña este anuncio, se presenta al chef Virgilio Martínez, quien en 2023 fue reconocido como el mejor del mundo por la guía “50 Best Restaurants”. El cocinero recorre Cusco y diversos destinos emblemáticos, mostrando el atractivo de la cocina local y el impacto internacional que ha alcanzado la gastronomía peruana en los últimos años.

Además del Perú, otros destinos que integran la prestigiosa lista internacional son Jaffna (Sri Lanka), Maine (Estados Unidos), Cádiz (España), Reunión y Botsuana (África), Cartagena (Colombia), Finlandia (Europa), Tipperary (Irlanda), Ciudad de México, Quetzaltenango (Guatemala), Columbia Británica (Canadá), Cerdeña (Italia), Libertad (São Paulo), Utrecht (Países Bajos), Barbados (Caribe), Jeju-Do (Corea del Sur), Isla Norte (Nueva Zelanda), Parque Nacional Theodore Roosevelt (Dakota del Norte), Quy Nhon (Vietnam), Siem Reap (Camboya), Phuket (Tailandia), la Cordillera Ikra-Flinders y el interior del país (Australia del Sur), Túnez (África) e Islas Salomón (Oceanía).