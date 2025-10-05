Perú

Mujer agrede a una policía durante intervención en Comas, hecho fue grabado pero ella quedó en libertad

Una ciudadana atacó a una agente de la Policía Nacional del Perú luego de una intervención por una infracción de tránsito, pero fue liberada mientras continúa la investigación de las autoridades sobre el caso

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

El registro de un video en Comas muestra la agresión directa de una mujer a una agente de la Policía Nacional del Perú durante una intervención por una supuesta infracción de tránsito. La autora, Lorena Ayón, fue liberada horas después del incidente, a pesar de la evidencia fílmica y la apertura de una investigación preliminar por violencia contra la autoridad.

El momento de la agresión

El incidente ocurrió en la intersección de la avenida Túpac Amaru con Metropolitana en el distrito de Comas. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) advirtieron que un vehículo privado transitaba en sentido contrario y obstruía el flujo vehicular habitual. Según el director general de la Defensoría de la PolicíaMáximo Ramírez de la Cruz, los efectivos solicitaron a la conductora que retroceda y despeje la vía, requerimiento que no fue atendido por la infractora.

Las imágenes grabadas por una vecina evidencian que, tras ignorar las indicaciones policiales, Ayón descendió del vehículo, acompañada por una menor de edad. En cuestión de segundos, ambas rodearon a la agente: primero la hija tiró del cabello a la policía y luego su madre inició los golpes. Testigos afirmaron que los insultos y jalones no cesaron y que, ante la violencia desatada, los uniformados mantuvieron la calma y solicitaron refuerzos.

Declaraciones de la autoridad y relato ciudadano

El mismo director Ramírez de la Cruz confirmó que el motivo de la intervención fue una falta de tránsito, consistente en transitar en dirección prohibida. En su manifestación, la conductora alegó haber sido empujada por la agente, aunque el video no respalda esa versión. “Al pedirle a la señora que retroceda, opta por desobedecer y confronta directamente a la autoridad”, explicó el funcionario.

Una vecina que presenció los hechos relató: “Se bajaron cuando llegó el apoyo, detuvieron a la señora y a todos los ocupantes del vehículo. Había cinco personas en total”. Añadió que otra mujer adulta, también pasajera, descendió gritando y reclamando a los efectivos su accionar. La grúa municipal retiró el automóvil mientras la mujer agresora fue trasladada a la comisaría.

La actuación fiscal y el desconcierto ciudadano

La investigación por violencia contra la autoridad fue abierta el mismo día del ataque. No obstante, el fiscal Raúl Llamoca dispuso la liberación de Lorena Ayón, pese a que las imágenes viralizadas mostraban de forma clara las agresiones contra la integrante de la PNP. Según el propio Ramírez de la Cruz, la Defensoría de la Policía considera insuficiente la decisión del fiscal e insistió: “Hoy el delito es claro, señor fiscal, el delito es violencia contra la autoridad, que tiene una pena de ocho a dos años de pena privativa de libertad. Esta señora no debió salir en libertad”.

Esta postura fue compartida por ciudadanos que presenciaron el hecho o visualizaron el video. Un vecino opinó que el castigo debería haber sido más severo, incluyendo la cancelación del permiso de conducir y sanciones ejemplares, ya que “descendió del vehículo a atacar al personal policial, no solo violando el tránsito”.

Respuesta institucional y próximos pasos

La Defensoría de la Policía anunció que presentará una denuncia formal y exigió que el caso no quede sin sanción. El caso vuelve a poner en debate la seguridad del personal policial durante operativos cotidianos y la respuesta judicial hacia quienes cometen delitos contra agentes encargados de hacer cumplir la ley. Mientras tanto, la situación de Lorena Ayón continúa bajo investigación y la atención pública se centra en el desenlace que determinarán las autoridades del Ministerio Público.

