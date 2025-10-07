Perú

Policía que llamó a 7 efectivos por S/ 2 ya tenía denuncias por abuso de autoridad y podría ser destituida

Una agente identificada como Teresa Cuba Lara protagonizó una polémica intervención en Lima luego de rechazar pagar su boleto, lo que derivó en la llegada de siete policías y abrió una investigación interna por presunto abuso de autoridad

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Policía que llamó a 7 efectivos por S/ 2 ya tenía denuncias por abuso de autoridad y podría ser destituida - 24 Horas Noticias

El caso de Teresa Cuba Lara, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), ha desatado controversia tras la intervención que protagonizó en un bus de transporte público luego de negarse a pagar dos soles por el pasaje. Cuba Lara solicitó refuerzos y siete efectivos policiales acudieron para detener al conductor, lo que originó reclamos de abuso de autoridad y puso en tela de juicio el uso de recursos estatales en situaciones menores.

El origen del conflicto en el bus

Los hechos ocurrieron cuando Teresa Cuba Lara, conocida ahora en redes como “Lady dos Soles”, abordó un bus en la avenida Cajetá, acompañada de familiares. Testigos señalaron que la suboficial intentó hacer valer su derecho al pase libre no solo para sí, sino también para sus acompañantes, pese a que la ley establece que ese beneficio es exclusivamente para personal policial en servicio y no es transferible. El conductor del bus, José Manuel Villafuerte, al negarse a exonerar del pago a los familiares, fue confrontado por la suboficial.

En medio de la discusión, la agente argumentó frente a los pasajeros: “He subido. ¿Qué me ha dicho el señor? Que yo tengo que pagar mi pasaje. Es un derecho, hay una ley”. La negativa del chofer a aceptar el supuesto privilegio desencadenó que la suboficial solicitara apoyo policial, lo que provocó la llegada de siete efectivos, generando asombro entre los usuarios del servicio.

Policía que llamó a 7
Policía que llamó a 7 efectivos por S/ 2 ya tenía denuncias por abuso de autoridad y podría ser destituida

Acusaciones de abuso de autoridad y antecedentes

La intervención policial rápida y numerosa fue registrada en video por pasajeros, quienes denunciaron la desproporcionalidad de la respuesta. Uno de ellos enumeró la presencia: “Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete policías porque no pagan pasajes”, reafirmando el desconcierto de los presentes. El hecho llevó a la detención de José Manuel Villafuerte, quien estuvo retenido en la comisaría de Monserrat, mientras la ciudadanía reclamaba la falta de la misma celeridad policial en situaciones delictivas de mayor gravedad.

La reacción del entorno policial no se hizo esperar. El exgeneral de la PNP, Carlos Tuse, explicó que si se comprueba que Cuba Lara ordenó el operativo para beneficiar a sus familiares, existiría flagrancia de abuso de autoridad. “Estamos ante una flagrancia de abuso de autoridad”, manifestó el exgeneral, consultado Panamericana Noticias.

El defensor de la PNP, Máximo Ramírez, indicó que la conducta de la suboficial podría configurar una falta muy grave contra la disciplina, ya que usar atribuciones para obtener beneficios económicos indebidos para familiares contraviene la normativa policial. Ramírez añadió que hechos de esta naturaleza podrían derivar en la destitución definitiva de Cuba Lara.

Una agente de la PNP
Una agente de la PNP exigió pase gratuito y provocó la detención del conductor de un bus público. - Crédito: Infobae Perú

Investigación y versiones contrapuestas

Durante la intervención, Teresa Cuba Lara argumentó que el conductor la insultó, lo que habría motivado la denuncia policial. Sin embargo, el propio conductor y varios testigos sostienen que la policía se negó a mostrar documentación que acreditara su identidad como autoridad, sumado a que vestía de civil en ese momento.

El abogado del chofer, Rodrigo Noblecilla, calificó la intervención como arbitraria: “La señorita no presenta ningún documento que acredite que es policía. Estaba de civil, acompañada de su menor hijo y de un señor presuntamente su pareja”. Además, señaló que la suboficial no tenía competencia para elaborar el acta policial ni para llevar al conductor al calabozo, funciones reservadas a otras instancias de la policía.

Posible destitución y antecedentes de conducta

El incidente no constituye el primer señalamiento contra Teresa Cuba Lara. Según Panamericana Noticias, la suboficial ya contaba con dos denuncias previas por presunto abuso de autoridad. Esta reincidencia fortalece la posibilidad de que sea separada del cuerpo policial de manera definitiva. La investigación interna iniciada por la policía se centra en determinar si existió uso indebido de la fuerza, manipulación de atribuciones institucionales y si hubo intento de beneficiar ilegalmente a terceros.

El caso mantiene abierto el debate sobre el accionar de la Policía Nacional del Perú en situaciones cotidianas y la percepción ciudadana sobre el uso proporcional de sus recursos. Mientras tanto, José Manuel Villafuerte ya fue liberado y sus representantes legales demandan que se esclarezcan las responsabilidades institucionales de lo ocurrido.

Temas Relacionados

PolicíaPNPperu-noticias

Más Noticias

Yape Gaming, la nueva función de la app para hacer recargas en videojuegos: así puedes usarla

Desde su implementación, cerca de 3 millones de usuarios en Perú han realizado compras de este tipo a través de la app

Yape Gaming, la nueva función

INEI abre más de 13.000 puestos de trabajo en todo el Perú: conoce los requisitos y cómo postular

Para aplicar a esta oportunidad laboral no es necesario contar con experiencia previa en procesos del INEI. Lo único que necesitas es ser egresado técnico o universitario de cualquier carrera profesional

INEI abre más de 13.000

Estas son las 36 preguntas que deben hacerse dos personas para enamorarse en menos de una hora

En los años 90, un par de psicólogos estadounidenses crearon un cuestionario que tenía como objetivo que las dos personas que respondieran a las preguntas contenidas en él se enamoraran

Estas son las 36 preguntas

Estos son los 9 tipos de vulva, según la forma de los labios vaginales

En la vida real cada vulva es única como lo es el rostro de cada mujer. Cada vulva tiene las mismas partes, pero es diferente una de otra en forma, tamaño y color

Estos son los 9 tipos

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga a una

Rafael López Aliaga a una semana de anunciar su posible renuncia: “Estoy trabajando para lo que se nos viene”

Elecciones 2026: Aprueban que encuestas puedan ser difundidas hasta 3 días antes de la votación

El 29% de figuras influyentes y empresarios´del Perú consideran que Rafael lópez aliaga debería retirarse de la política

Pedro Castillo: “Me reuní con Aníbal Torres, Betssy Chávez y Willy Huerta, pero no para conspirar”

La Ley Seca se mantiene: Rechazan eliminar la prohibición de venta de alcohol en las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Leyendas del metal, Rhapsody of

Leyendas del metal, Rhapsody of Fire, regresan a Lima con su gira “Dawn of Victory”

Abel Lobatón anhela que su nieto, hijo de Samahara Lobatón, siga sus pasos: “Quiero conocer a mi sucesor”

¿Quién es Antonella Martorell, la joven vinculada a Edison Flores tras su separación de Ana Siucho?

Nicola Porcella niega sus raíces peruanas asegura que “su sangre es mexicana” en la televisión azteca

Gerald Oropeza reveló, en una transmisión en vivo en TikTok, que Mayra Goñi y Suheyn Cipriani visitaron su casa

DEPORTES

Jean Ferrari reveló la fecha

Jean Ferrari reveló la fecha para anunciar al nuevo técnico de la selección peruana

La firme postura de Manuel Barreto sobre “la pizarra de jugadores” que encontró Óscar Ibáñez antes de dejar la selección peruana

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Diego Rebagliati señaló que Manuel Barreto conversó con estos dos jugadores claves de Perú para no ser considerados ante Chile