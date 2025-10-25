Perú

Marcha de la ‘Generación Z’ contra José Jerí: ¿El estado de emergencia te quita el derecho a protestar?

Hoy, sábado 25 de octubre, se llevará a cabo una manifestación contra el presidente. Exigen la supresión de las llamadas ‘leyes pro crimen’ que aprobó el Congreso

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

El derecho a la protesta
El derecho a la protesta no está restringido según la Defensoría del Pueblo. Foto: Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

Días antes de que se lleve a cabo la marcha de la ‘Generación Z’ contra el presidente José Jerí, hoy sábado 25 de octubre, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, asegura que el derecho a la protesta “está restringido”. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ya ha declarado lo contrario.

“El derecho a la protesta, por ejemplo, que está restringido, al estar restringido también el derecho a la reunión, pero que permanece. El derecho subsiste. Un estado no puede desconocer y eliminar el derecho. Lo que hace es restringir la actividad en función a una necesidad racional y proporcional”, dijo en diálogo con Panamericana.

Esto contradice con lo afirmado por la Defensoría del Pueblo, que en el 2022, cuando Pedro Castillo todavía era presidente, se convocaban a manifestaciones sociales en oposición a su gestión.

“Aun en estado de emergencia, el derecho a la protesta puede ser ejercido. No se encuentra restringido, tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el mismo sentido, su ejercicio no requiere de autorización previa de ninguna autoridad política, policial o militar alguna”, indicó la entidad.

Ernesto Álvarez se refirió al
Ernesto Álvarez se refirió al estado de emergencia.Foto: Andina / Andina

‘Generación Z’ se pronuncia

La llamada ‘Generación Z’ ya había advertido que el Gobierno actual podría usar el estado de emergencia instaurado en Lima y Callao, por 30 días, para reprimir la medida de fuerza.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, acusaron al Poder Ejecutivo de criminalizar la organización popular y silenciar el disenso, especialmente luego de los hechos registrados durante la manifestación del 15 de octubre, en la que el rapero ‘Trvko’ fue asesinado por un agente policial.

Pese al endurecimiento de las medidas, los jóvenes reafirmó su convocatoria a una movilización nacional para este sábado 25 de octubre. El objetivo es rechazar el estado de emergencia y exigir la derogatoria de leyes conocidas como “pro crimen”.

Los organizadores hicieron un llamado a sindicatos, estudiantes, artistas y ciudadanía en general para unirse a la marcha, que prevé como puntos de concentración la Plaza San Martín, Plaza Francia, Plaza Dos de Mayo y Parque Universitario, a partir de las tres de la tarde, desplazándose luego hacia el Congreso.

El colectivo juvenil pidió, además, la formación de brigadas de apoyo, equipos de salud y de defensa comunicacional, planteando la autodefensa como un derecho ante situaciones de violencia estatal.

José Jerí declaró el estado
José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao a partir de las 00:00 horas del 22 de octubre. (Foto: Lima Times)

El presidente Jerí defendió la declaración del estado de emergencia asegurando que representa un cambio de estrategia decidido frente a la inseguridad ciudadana. Sostuvo que la finalidad es recuperar la paz y la confianza de la población mediante acciones ofensivas contra el crimen.

Policía deberá mantener el orden

Por disposición del Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno en coordinación con las Fuerzas Armadas. El gobierno estableció restricciones como la limitación de visitas en cárceles, el retiro de antenas de telecomunicaciones ilegales y el control del suministro eléctrico en penales.

También se ordenó la identificación de extranjeros, el decomiso de autopartes de origen ilícito, la suspensión inmediata de líneas telefónicas destinadas a delitos y la prohibición de circulación para dos adultos en motocicletas tipo L3.

