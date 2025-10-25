Perú

Marcha por la Paz y en defensa de la PNP coincide este 25 de octubre con la protesta de la Generación Z

Este sábado, Lima es punto de encuentro de marchas opuestas: una en defensa de la Policía Nacional y otra liderada por jóvenes que cuestionan al Ejecutivo y exigen cambios en las instituciones políticas del país

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Dos movilizaciones en contra se concentrarán en el Centro de Lima este 25 de octubre 2025 | Foto composición: Infobae Perú

Lima será escenario este sábado 25 de octubre de dos movilizaciones convocadas por sectores con posiciones opuestas sobre la crisis política y social que atraviesa Perú. Grupos ciudadanos saldrán a las calles en respaldo a la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras que agrupaciones juveniles organizan una nueva marcha para expresar su rechazo al Gobierno y al Congreso.

Marcha por la Paz y Policía Resiste

La denominada “Marcha por la Paz” es promovida por organizaciones conservadoras y víctimas del terrorismo que llaman a la concentración desde las 14:00 en la Avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte, ubicado en el distrito de Jesús María.

La movilización adopta el lema “NO PROPAGANDA POLÍTICA, NO BANDERA POLÍTICA, NO COLORES POLÍTICOS” con el objetivo de contribuir a la tranquilidad social. Otro grupo confirmó su concentración en la Plazuela Víctor Raúl Haya de la Torre, en Huacho.

José Jerí se encuentra con manifestantes en la Plaza San Martín que pedían paz y unidad, a pocas horas del paro nacional del 15 de octubre. Foto: Composición Infobae Perú

“En un momento de creciente violencia e intolerancia, nos unimos para decir basta ya”, señala la convocatoria, que destaca el carácter pacífico de la marcha y rechaza el uso de símbolos políticos bajo la consigna: “Los peruanos de bien somos más”.

La movilización se realiza en simultáneo con la marcha ‘Policía Resiste’, convocada para las 15:00 en el Campo de Marte en defensa de la Policía Nacional del Perú (PNP) y en apoyo a la erradicación de los malos elementos dentro de la institución.

Dicho acto tiene lugar en un contexto marcado por denuncias de corrupción, abuso de autoridad y muertes ocurridas durante protestas bajo los mandatos de Dina Boluarte y José Jerí. El caso del suboficial Luis Magallanes, investigado por la muerte del artista urbano Eduardo Ruiz (“Trvko”) del pasado 15 de octubre, reactivó el debate público después de que un informe de balística determinara que el proyectil disparado desde su arma impactó primero en el suelo antes de alcanzar al manifestante. Esta conclusión debilitó la acusación formulada por la Fiscalía por homicidio calificado.

Marcha de la Generación Z

Manifestantes antigubernamentales realizan una vigilia en memoria de Eduardo Ruiz, quien falleció durante una protesta nocturna contra el recién elegido presidente José Jerí, el jueves 16 de octubre de 2025, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

En paralelo, la Generación Z y colectivos juveniles convocan a una marcha de protesta contra la gestión de José Jerí y el Congreso de la República. Esta movilización, que ya ha tenido antecedentes de disturbios y excesos policiales, se suma al paro nacional respaldado por gremios de transportistas y universitarios.

Los participantes se autoconvocan en la Plaza Francia a las 14:30 y prevén llegar al Palacio de Justicia hacia las 17:00. Los organizadores exigen justicia por la muerte de manifestantes y denuncian corrupción en los principales poderes del Estado. “Generación Z jamás se rinde, todos los jóvenes y pueblo en general se autoconvocan en contra de este gobierno y el Congreso corrupto fujimorista”, señalan en uno de sus comunicados.

El pronunciamiento de estos sectores también incluye una categórica negativa a reconocer la legitimidad de José Jerí como presidente. En sus mensajes, expresan: “Estamos convencidos de que la mayoría del pueblo peruano comparte nuestro sentir y repudio. Conocemos tu historial, José Jerí, y los valores que representas”. El llamado a la protesta extiende la invitación “a todos los peruanos y peruanas” para exigir cambios y demandar justicia.

Ambas convocatorias tienen lugar en el marco del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo, que restringe derechos como la libertad de reunión y tránsito en Lima y Callao. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que se brindarán garantías de seguridad para todas las movilizaciones previstas, aunque recalcó que las acciones se mantendrán dentro de los límites constitucionales y de la normativa vigente. “Nosotros respaldamos a todos los ciudadanos, sea la Policía Nacional y los ciudadanos de bien”, declaró Tiburcio.

Casi 30 personas infectadas con

John Kelvin es retirado de

¿Cuántas veces se puede hacer

Solicitud de retiro de AFP:

Personas que usen pirotécnicos para

Isabel Preysler niega que Mario

Pedro García resaltó irónico detalle

