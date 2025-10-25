Isabel Preysler niega que Mario Vargas Llosa le pagara 80 mil euros por vivir en su mansión: “Jamás le pedí nada”

Durante los años que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa mantuvieron una relación sentimental, la vida compartida en la mansión de Puerta de Hierro en Madrid fue objeto de gran atención mediática. Tras el fallecimiento del escritor peruano y la publicación de detalles hasta entonces desconocidos de su historia juntos, algunas versiones señalaron que el Nobel habría pagado una suma mensual considerable por residir en la casa de la socialité.

Uno de los rumores que más repercusión tuvo surgió a partir del libro ‘Reina de corazones’, escrito por la periodista Paloma Barrientos. En esa biografía se afirma que Vargas Llosa destinaba 80 mil euros mensuales a Preysler durante los ocho años que vivió en la vivienda ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Esta cifra, equivalente a unos 90 mil dólares mensuales, se reprodujo en diferentes medios españoles y potenció las especulaciones en torno a un supuesto acuerdo económico formal entre ambos.

El tema adquirió nueva relevancia luego de que la propia Preysler abordara la cuestión en sus memorias, bajo el título ‘Mi verdadera historia’. En su relato, decide aclarar de manera directa los rumores y desmentir la información difundida tras la muerte de Vargas Llosa.

En el libro, afirma: «Jamás le pedí que aportase nada, ni que contribuyera en los gastos, ni la cantidad que decidiera. Su aportación fue menor de esos 80.000 euros inventados, y además disminuyó con el tiempo sin que me quejara».

Isabel Preysler responde al entorno de Mario Vargas Llosa: “Me sorprende que digan que Mario fue infeliz conmigo”

Además, la empresaria explica que la decisión de Vargas Llosa de colaborar económicamente surgió por voluntad propia y fue, en parte, impulsada por la intervención de Carmen Balcells, amiga personal y agente literaria del escritor peruano.

La ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se produjo en diciembre de 2022, tras más de ocho años de relación. A partir de entonces, proliferaron versiones y rumores sobre los términos de la convivencia, especialmente en lo que respecta a los aspectos económicos.

Isabel Preysler responde a la familia de Vargas Llosa tras los rumores

Isabel Preysler presentó su libro ‘Mi verdadera historia’ en Madrid el 22 de octubre, con el objetivo de ofrecer su propia voz frente a las versiones difundidas tras la muerte de Mario Vargas Llosa. Durante el evento, la empresaria abordó de manera directa los comentarios surgidos desde el entorno familiar del escritor y expresó su descontento por las afirmaciones sobre su vínculo con el autor peruano.

“Se han dicho tantas cosas falsas, que ahora he decidido hacerlo yo. Tengo la edad adecuada”, explicó Preysler ante periodistas y asistentes, justificando así la publicación de sus memorias. En la obra repasa su trayectoria familiar y personal, pero también examina cómo las circunstancias y las opiniones externas impactaron en su vida sentimental.

Uno de los pasajes más señalados de la noche tuvo como eje la percepción de infelicidad atribuida a la relación sentimental con Vargas Llosa.

“Me llena de perplejidad y aún no consigo entender el empeño de su entorno por intentar hacer creer a todo el mundo que Mario fue desgraciado a mi lado”, afirmó, evidenciando el efecto que las palabras de allegados al escritor han tenido en ella.

El acto de presentación contó con la presencia de su hija Tamara Falcó y varios amigos, quienes la acompañaron en uno de sus momentos más mediáticos desde el final de su relación con el Nobel. Ante los rumores sobre la distancia entre ambos —avivados por su ausencia en el funeral del escritor—, Preysler insistió en defender su versión.

Con ‘Mi verdadera historia’, Preysler busca poner fin a la narrativa de desencuentros y reafirmar que la historia entre ambos estuvo marcada por matices personales alejados del conflicto público.