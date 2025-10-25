Perú

Isabel Preysler niega que Mario Vargas Llosa le pagara 80 mil euros por vivir en su mansión: “Jamás le pedí nada”

La socialité decidió romper su silencio sobre las críticas en su contra luego de que se difundiera esta información.

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Isabel Preysler niega que Mario
Isabel Preysler niega que Mario Vargas Llosa le pagara 80 mil euros por vivir en su mansión: “Jamás le pedí nada”

Durante los años que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa mantuvieron una relación sentimental, la vida compartida en la mansión de Puerta de Hierro en Madrid fue objeto de gran atención mediática. Tras el fallecimiento del escritor peruano y la publicación de detalles hasta entonces desconocidos de su historia juntos, algunas versiones señalaron que el Nobel habría pagado una suma mensual considerable por residir en la casa de la socialité.

Uno de los rumores que más repercusión tuvo surgió a partir del libro ‘Reina de corazones’, escrito por la periodista Paloma Barrientos. En esa biografía se afirma que Vargas Llosa destinaba 80 mil euros mensuales a Preysler durante los ocho años que vivió en la vivienda ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Esta cifra, equivalente a unos 90 mil dólares mensuales, se reprodujo en diferentes medios españoles y potenció las especulaciones en torno a un supuesto acuerdo económico formal entre ambos.

El tema adquirió nueva relevancia luego de que la propia Preysler abordara la cuestión en sus memorias, bajo el título ‘Mi verdadera historia’. En su relato, decide aclarar de manera directa los rumores y desmentir la información difundida tras la muerte de Vargas Llosa.

En el libro, afirma: «Jamás le pedí que aportase nada, ni que contribuyera en los gastos, ni la cantidad que decidiera. Su aportación fue menor de esos 80.000 euros inventados, y además disminuyó con el tiempo sin que me quejara».
Isabel Preysler responde al entorno
Isabel Preysler responde al entorno de Mario Vargas Llosa: “Me sorprende que digan que Mario fue infeliz conmigo”

Además, la empresaria explica que la decisión de Vargas Llosa de colaborar económicamente surgió por voluntad propia y fue, en parte, impulsada por la intervención de Carmen Balcells, amiga personal y agente literaria del escritor peruano.

La ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se produjo en diciembre de 2022, tras más de ocho años de relación. A partir de entonces, proliferaron versiones y rumores sobre los términos de la convivencia, especialmente en lo que respecta a los aspectos económicos.

Isabel Preysler responde a la familia de Vargas Llosa tras los rumores

Isabel Preysler presentó su libro ‘Mi verdadera historia en Madrid el 22 de octubre, con el objetivo de ofrecer su propia voz frente a las versiones difundidas tras la muerte de Mario Vargas Llosa. Durante el evento, la empresaria abordó de manera directa los comentarios surgidos desde el entorno familiar del escritor y expresó su descontento por las afirmaciones sobre su vínculo con el autor peruano.

“Se han dicho tantas cosas falsas, que ahora he decidido hacerlo yo. Tengo la edad adecuada”, explicó Preysler ante periodistas y asistentes, justificando así la publicación de sus memorias. En la obra repasa su trayectoria familiar y personal, pero también examina cómo las circunstancias y las opiniones externas impactaron en su vida sentimental.

Uno de los pasajes más señalados de la noche tuvo como eje la percepción de infelicidad atribuida a la relación sentimental con Vargas Llosa.

“Me llena de perplejidad y aún no consigo entender el empeño de su entorno por intentar hacer creer a todo el mundo que Mario fue desgraciado a mi lado”, afirmó, evidenciando el efecto que las palabras de allegados al escritor han tenido en ella.

El acto de presentación contó con la presencia de su hija Tamara Falcó y varios amigos, quienes la acompañaron en uno de sus momentos más mediáticos desde el final de su relación con el Nobel. Ante los rumores sobre la distancia entre ambos —avivados por su ausencia en el funeral del escritor—, Preysler insistió en defender su versión.

Con ‘Mi verdadera historia’, Preysler busca poner fin a la narrativa de desencuentros y reafirmar que la historia entre ambos estuvo marcada por matices personales alejados del conflicto público.

Temas Relacionados

Isabel PreyslerMario Vargas Llosaperu-entretenimiento

Más Noticias

Casi 30 personas infectadas con la bacteria Ralstonia pickettii por lote contaminado del fármaco Edetoxin en hospitales

Entre los afectados se encuentran 13 niños con cardiopatías congénitas, cuatro adultos con cáncer, tres neonatos con sepsis y seis adultos mayores con comorbilidades graves

Casi 30 personas infectadas con

John Kelvin es retirado de un local por su estado de ebriedad y se queja: “Nunca me han botado”

El cantante de cumbia vivió otro bochornoso momento al refugiarse en el alcohol a extremos. Por esa razón lo sacaron del lugar en el que se encontraba

John Kelvin es retirado de

¿Cuántas veces se puede hacer la solicitud de retiro de AFP? Esta y otras dudas resueltas

¿No puedes enviar la solicitud, no te pidieron poner tu cuenta bancaria o tu monto ha disminuido? Estas son las dudas que tienen los afiliados

¿Cuántas veces se puede hacer

Marcha por la Paz y en defensa de la PNP coincide este 25 de octubre con la protesta de la Generación Z

Este sábado, Lima es punto de encuentro de marchas opuestas: una en defensa de la Policía Nacional y otra liderada por jóvenes que cuestionan al Ejecutivo y exigen cambios en las instituciones políticas del país

Marcha por la Paz y

Solicitud de retiro de AFP: La única manera de recibir las 4 UIT en un solo depósito

Octavo retiro AFP. Los afiliados del extranjero también pueden solicitar hasta S/21.400 y recibirán este pago en una sola arma. Pero, en realidad, cualquiera puede hacerlo al consignar una cuenta bancaria en el extranjero

Solicitud de retiro de AFP:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Personas que usen pirotécnicos para

Personas que usen pirotécnicos para “hacer daño” a un policía o civil, durante protestas, podrían recibir hasta a 10 años de cárcel

¿Zaira Arias será congresista en reemplazo de Guillermo Bermejo o no? Esto dicen expertos

Guillermo Bermejo recibe apoyo de congresistas de izquierda luego de ser condenado a 15 años por terrorismo

¿Sirve el estado de emergencia? Estas son otras propuestas a la crisis de inseguridad ciudadana

Es oficial: el exministro de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, postulará al senado por APP

ENTRETENIMIENTO

Agua Marina se pronuncia tras

Agua Marina se pronuncia tras confirmarse su retiro de los escenarios: “Volveremos cuando sea el momento”

Guty Carrera asegura que su frase ‘yo no fui infiel’ estaba planeada: “Fue un guion”

Magaly Medina expone identidad de Lemon Pay y arremete contra él por su trato a adultos mayores: “Debería estar recluido”

Magaly Medina se burla del fin del programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón: “No quieren decir que fue un fracaso”

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

DEPORTES

Pedro García resaltó irónico detalle

Pedro García resaltó irónico detalle del Cusco FC vs Atlético Grau: “Raúl Ruidíaz podría darle el tricampeonato a Universitario”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025