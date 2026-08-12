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MML destaca oportunidad para el turismo con The World’s 50 Best Restaurants: “Lima será la capital mundial de la gastronomía”

El evento reunirá a chefs, inversionistas, empresarios, medios internacionales y expertos de la industria gastronómica

Vista aérea nocturna de una ciudad con edificios iluminados, calles con vehículos, áreas verdes y fuentes de agua con luces de colores. Texto: Perú sede de The World's 50 Best Restaurants
Una vista aérea nocturna de Lima, capital de Perú, con fuentes luminosas y edificios, ilustra la próxima sede de la ceremonia The World's 50 Best Restaurants 2026. (Promperu)
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Lima volverá a ser escenario de un evento de alcance internacional vinculado con la gastronomía. El próximo 4 de noviembre, la capital peruana albergará la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026, prestigioso ranking que reconocerá a los 50 mejores restaurantes del mundo. El anuncio fue realizado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

La autoridad edil destacó la importancia de que la ciudad sea sede de esta ceremonia y resaltó las oportunidades que representa para el turismo, la gastronomía y la economía local. Según informó Andina Noticias, el evento permitirá que Lima reciba a representantes de distintos sectores vinculados con la industria gastronómica internacional.

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Lima ocupada el puesto 15 en el ranking de las mejores ciudades gastronómicas del mundo. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)
Lima ocupada el puesto 15 en el ranking de las mejores ciudades gastronómicas del mundo. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina)

Lima recibirá a referentes mundiales

La ceremonia congregará a chefs, líderes de la industria gastronómica, inversionistas, medios internacionales, productores, empresarios y expertos que participan en la definición de tendencias de la cocina global. Para Reggiardo, la presencia de estos actores permitirá generar alianzas, inversiones y nuevas oportunidades para la ciudad.

El alcalde señaló que la realización del evento contribuirá a posicionar a Lima como un punto de encuentro para actividades relacionadas con el turismo, la gastronomía, el comercio y otros sectores de la economía local. La ciudad será, además, una vitrina para mostrar su oferta gastronómica y cultural ante visitantes procedentes de distintos países.

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Reggiardo también destacó que el reconocimiento internacional de Lima está relacionado con la diversidad cultural y la variedad de productos que caracterizan al Perú. En ese sentido, resaltó que la gastronomía de la capital reúne elementos provenientes del mar, los Andes y la Amazonía, que forman parte de la identidad culinaria del país.

Logotipo de The World’s 50 Best Restaurants 2026 con los patrocinadores S.Pellegrino y Acqua Panna sobre un fondo púrpura y beige
La imagen promocional del evento The World’s 50 Best Restaurants 2026 anuncia su próxima celebración en Lima. (IG/@/theworlds50best)

Diversidad gastronómica de Lima

El alcalde destacó que la oferta gastronómica de Lima puede encontrarse tanto en mercados y restaurantes tradicionales como en establecimientos de alta cocina. Esta diversidad permite reunir diferentes expresiones culinarias en una misma ciudad y constituye uno de los elementos que, según la autoridad, fortalecen su atractivo internacional.

“En la capital peruana convive la cocina tradicional y la alta gastronomía, el patrimonio histórico y la modernidad”, sostuvo Reggiardo, quien consideró que la ciudad ofrece experiencias vinculadas con sus distintos barrios, mercados y espacios gastronómicos.

La ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026 también será presentada como una oportunidad para mostrar otros atributos de Lima, además de su gastronomía. Entre ellos, el alcalde mencionó su historia, cultura, arte, arquitectura, espacios públicos, naturaleza y hospitalidad.

La gastronomía peruana impulsa diferentes sectores en el país.
La gastronomía peruana impulsa diferentes sectores en el país. Foto: peru.travel

Impacto en turismo y economía

La llegada de visitantes nacionales y extranjeros con motivo de la ceremonia generará oportunidades para diversos sectores relacionados con la actividad turística y comercial. Entre ellos se encuentran hoteles, restaurantes, comercios, transporte, operadores turísticos y mercados.

De acuerdo con Andina Noticias, el movimiento generado por el evento también contribuirá a dinamizar la actividad económica de miles de pequeños y medianos negocios. La presencia de visitantes y representantes de la industria gastronómica internacional permitirá ampliar la exposición de la ciudad y su oferta ante una audiencia global.

Reggiardo sostuvo que cada visitante podrá convertirse en un difusor de la experiencia vivida en Lima y destacó que la ceremonia permitirá proyectar a la capital como un destino gastronómico y turístico de primer nivel. Para el alcalde, la realización del evento constituye una oportunidad para que Lima fortalezca su presencia en el escenario internacional.

La gastronomía peruana es de las más populares y consumidas en Perú.
La gastronomía peruana es de las más populares y consumidas en Perú. Foto: YouTube

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