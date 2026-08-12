Tacna confirma nuevo caso de sarampión en niño de 11 años y eleva a 10 los contagios registrados en la región

Tacna suma 10 casos confirmados de sarampión luego de que la Diresa reportara un nuevo contagio. Canva

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La Dirección Regional de Salud (Diresa) Tacna confirmó un nuevo caso de sarampión en la región, con lo cual el registro oficial llegó a 10 casos positivos. La información se dio a conocer durante una reunión técnica de inmunizaciones, con participación del equipo encargado de esta estrategia sanitaria.

El caso corresponde a un niño de 11 años sin antecedente de vacunación contra el sarampión. Según la Diresa Tacna, el menor tuvo contacto directo con casos identificados con anterioridad en el distrito de Ite, donde el número de pacientes confirmados llegó a cuatro.

La situación ocurre en el marco de la emergencia sanitaria por brote de sarampión, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-SA. La Diresa Tacna mantiene acciones de vigilancia, inmunización y seguimiento epidemiológico ante la presencia de casos positivos en la región.

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Durante la reunión técnica también se revisaron las actividades previstas para las Jornadas Nacionales de Vacunación, programadas entre agosto y diciembre. El objetivo es reducir las brechas de inmunización entre niños y grupos vulnerables, entre ellos gestantes y adultos mayores.

Tacna registra cuatro casos de sarampión en Ite

Autoridades sanitarias y educativas de Puno toman medidas drásticas ante la propagación del sarampión. | Andina

Con la confirmación del menor de 11 años, el distrito de Ite concentra cuatro casos de sarampión dentro del registro regional. La Diresa Tacna señaló que el contacto directo con pacientes previamente identificados constituye un antecedente relevante en este nuevo caso.

La estrategia de inmunizaciones, junto con las direcciones ejecutivas de Epidemiología y Laboratorio y la Oficina de Comunicaciones, presentó los avances de las acciones establecidas ante el brote.

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La Diresa Tacna también informó sobre la necesidad de mantener coberturas elevadas de vacunación para reducir el riesgo de nuevos contagios, con prioridad en la población infantil que todavía presenta dosis pendientes.

Solo 81 % de menores cuenta con vacuna contra el sarampión

El Ministerio de Salud (Minsa) distribuyó más de un millón de dosis de vacuna contra el sarampión a diversas regiones del Perú para afrontar la emergencia sanitaria por el brote y riesgo de diseminación. (Foto: Minsa)

De acuerdo con la información presentada por la Diresa Tacna, la meta establecida durante la emergencia sanitaria consiste en proteger a 8 982 niños menores de 10 años en la región.

En la actualidad, el 81 % de los niños cuenta con la vacuna contra el sarampión. La cobertura presenta una diferencia mayor entre los menores de 6 a 11 meses, grupo en el cual el 55,8 % recibió la denominada “dosis cero”.

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Esta dosis representa una medida de protección para los menores de ese rango de edad ante la presencia de casos confirmados. El esquema contempla posteriormente dos dosis a los 12 y 18 meses. Los menores que no completaron esas dosis pueden recibirlas hasta los 5 años.

Jornadas Nacionales de Vacunación se extenderán hasta diciembre

La reunión técnica permitió coordinar las acciones correspondientes a las Jornadas Nacionales de Vacunación previstas desde agosto hasta diciembre. Las actividades estarán dirigidas al cierre de brechas de inmunización entre la población infantil y otros grupos vulnerables.

La Diresa Tacna también presentó la normativa vinculada con las nuevas vacunas incorporadas al Esquema Nacional de Vacunación. Entre ellas figura la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), destinada a ampliar la protección del recién nacido.

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El personal de salud mantiene la búsqueda de menores sin esquema completo para facilitar el acceso a las dosis correspondientes.

Diresa pide revisar el carné de vacunación

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La Dirección Regional de Salud Tacna solicitó a los padres de familia revisar el carné de vacunación de sus hijos y acudir al establecimiento de salud más cercano si existen dosis pendientes.

Los niños de 6 a 11 meses deben recibir la dosis cero. A los 12 y 18 meses corresponden las dos dosis posteriores. Si estas vacunas no fueron completadas, el esquema puede regularizarse hasta los 5 años. En el caso de niños de 5 a 10 años que nunca recibieron la vacuna, corresponde una dosis única.

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Las vacunas contra el sarampión son gratuitas, según la Diresa Tacna.

La entidad también recordó que, ante síntomas sospechosos, los padres deben colocar mascarilla al menor, evitar la automedicación y acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano.