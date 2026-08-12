Terremoto en Lima: ¿Está Gamarra preparada? Estas son las rutas de evacuación ante un sismo

Gamarra luce con marañas de cables de energía eléctrica y de telecomunicaciones a pocos días de la campaña de Navidad 2025 | Foto: Andina

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El emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, concentra diariamente a cientos de miles de personas y enfrenta el desafío de responder rápidamente ante una eventual emergencia. En jornadas de menor movimiento, entre 300 mil y 400 mil visitantes recorren sus calles y galerías, mientras que durante campañas de alta demanda, como Navidad y Año Nuevo, la cifra puede alcanzar el millón de personas. Ante este escenario, empresarios y comerciantes vienen reforzando sus protocolos de seguridad y coordinando nuevas acciones para reducir los riesgos durante un sismo de gran magnitud.

La preocupación se ha incrementado tras los recientes movimientos telúricos registrados en distintos puntos de Sudamérica. De acuerdo con André Condoré, coordinador de la Asociación de Empresarios de Gamarra, el emporio ya cuenta con puntos de evacuación, brigadas internas y zonas seguras, además de capacitaciones para comerciantes y trabajadores.

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Sin embargo, persiste una dificultad que podría complicar una salida masiva: la ocupación de calles y pasajes por el comercio ambulatorio, especialmente en sectores donde las vías de escape pueden convertirse en cuellos de botella. Este escenario será puesto a prueba durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, programado para este viernes 14 de agosto.

Gamarra prepara rutas de evacuación ante un terremoto

Cientos de ciudadanos y personal de emergencia participan en un simulacro de evacuación por sismo en una plaza del centro de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gamarra se extiende por aproximadamente 30 a 44 manzanas del distrito de La Victoria, equivalentes a unas 30 hectáreas, y alberga más de 200 galerías comerciales. Algunas de estas edificaciones alcanzan hasta 12 pisos, por lo que las autoridades y los empresarios han establecido protocolos diferenciados según la emergencia y el lugar donde se encuentre cada persona.

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Para quienes transiten por el Damero A, uno de los principales puntos de concentración previstos es el parque Cánepa, mientras que el Parque del Emprendedor funciona como una alternativa. También se ha considerado el Parque del Migrante como un espacio capaz de recibir a un gran número de personas durante una evacuación. En el Damero B, en tanto, figuran como zonas de reunión los parques El Porvenir y Parque Gamarra.

La recomendación dentro de las galerías cambia dependiendo del tipo de emergencia. Según explicó Condoré, ante un incendio, existen instrucciones específicas para los distintos niveles del edificio. En el caso de un sismo, quienes se encuentren próximos a las salidas deben evacuar cuando las condiciones lo permitan, mientras que las personas ubicadas en zonas superiores deben identificar previamente espacios seguros para protegerse durante el movimiento.

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Los empresarios también sostienen que cada galería cuenta con cuadrillas de emergencia, integradas por los propios trabajadores e inquilinos. Estas brigadas utilizan chalecos de identificación y reciben capacitación para actuar durante una emergencia. A ello se suma el respaldo de personas con experiencia en atención de desastres, entre ellas bomberos que participan en la organización de algunas zonas del emporio.

Uno de los principales problemas identificados está fuera de las galerías. Condoré señaló sectores como Humboldt 13 y el pasaje Cánepa, donde la presencia de vendedores ambulantes puede reducir considerablemente el espacio disponible para vehículos y peatones. En una emergencia de gran magnitud, esta situación podría dificultar tanto la salida de las personas como el ingreso de ambulancias, bomberos y otros equipos de respuesta.

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“Se hace un cuello de botella”, explicó el representante empresarial al referirse a los puntos donde las vías pueden quedar parcialmente bloqueadas por la ocupación del espacio público. Por ello, además de los protocolos dentro de las galerías, los empresarios consideran que mantener libres las rutas de evacuación es una parte fundamental de la preparación.

Simulacro en Gamarra pondrá a prueba a comerciantes y visitantes

Un grupo de personas se reúne en un punto de encuentro seguro en una ciudad peruana, lo que ilustra la preparación de la comunidad frente a emergencias sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo viernes 14 de agosto se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, una jornada que también tendrá participación en Gamarra. Según la Asociación de Empresarios, en el ejercicio intervendrán comerciantes, trabajadores y organizaciones civiles, además de efectivos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, bomberos y personal municipal.

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La actividad servirá para comprobar qué tan funcionales son las rutas previamente establecidas y cómo responde un espacio que puede recibir hasta cientos de miles de personas en una sola jornada. Durante el simulacro, quienes se encuentren dentro del emporio deberán desplazarse hacia las zonas seguras externas o puntos de reunión definidos previamente y, cuando sea posible, llevar consigo su mochila de emergencia.

Para los empresarios, la jornada también permitirá identificar las áreas que todavía presentan dificultades para una evacuación rápida. El objetivo es que las rutas no solo estén señalizadas dentro de las galerías, sino que permanezcan despejadas en las calles y pasajes que conectan con los puntos de reunión.

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En paralelo, los representantes del sector comercial han pedido reforzar la coordinación con la Policía. Condoré sostuvo que la presencia de agentes es especialmente importante durante los fines de semana, cuando la afluencia aumenta y algunas zonas presentan mayores problemas de orden. Según indicó, el pedido no está dirigido únicamente a proteger a los comerciantes, sino también a garantizar la seguridad de los miles de compradores y visitantes que llegan diariamente a Gamarra.

Otro de los planteamientos es mejorar la capacidad de respuesta desde la comisaría de Apolo, dependencia policial que tiene bajo su jurisdicción una parte importante del emporio. Los empresarios señalaron que buscan coordinar la implementación de un C3, sistema destinado a fortalecer la vigilancia y la respuesta operativa ante emergencias. De acuerdo con Condoré, existe equipamiento valorizado en más de S/100 mil que actualmente no estaría siendo utilizado.

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La organización empresarial también ha planteado mantener reuniones más frecuentes con las autoridades para revisar los problemas de seguridad y prevención. La propuesta es que las mesas de trabajo se realicen cada 10 o 15 días, en lugar de una vez al mes, para hacer seguimiento continuo a los puntos críticos.

Mientras se acerca el simulacro del 14 de agosto, los comerciantes de Gamarra deberán poner en práctica las rutas de evacuación establecidas y comprobar cómo funciona la coordinación entre galerías, brigadas, autoridades y servicios de emergencia en uno de los principales conglomerados comerciales de Lima.