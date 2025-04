Mario Vargas Llosa y su mediático romance con Isabel Preysler: ¿cómo se conocieron y por qué se separaron?

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, su historia de amor capturó la atención de medios y seguidores alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los romances más comentados.

La noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa ha dejado un vacío en la literatura mundial este domingo 13 de abril, pero también ha despertado el interés por conocer más sobre su historia de amor con Isabel Preysler, la mujer que conquistó su corazón en los últimos años de su vida. Una relación que comenzó como una chispa de atracción y se transformó en uno de los romances más mediáticos de los últimos tiempos. Ahora, tras su muerte, todos quieren saber cómo empezó, cómo vivieron su amor y por qué finalmente se separaron.

¿Cómo se conocieron?

La historia de amor entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler comenzó mucho antes de que se convirtieran en pareja. En 1986, Isabel, entonces periodista de la revista ¡HOLA! y reconocida por entrevistar a grandes celebridades como Clint Eastwood o Robert Redford, conversó con el laureado escritor peruano en Estados Unidos.

La marquesa de Griñón cautivó al autor de “Conversación en La Catedral”, pero en ese momento, ambos estaban comprometidos con otras personas: Mario estaba casado con Patricia Llosa, su prima y compañera de vida durante más de cinco décadas, mientras que Isabel era la esposa del economista español Miguel Boyer.

Ese verano, las dos parejas coincidieron en Marbella, y pronto se desataron los rumores de una atracción entre el escritor y la socialité. Aunque un escandaloso rumor de infidelidad sacudió a ambos en 1990, la conexión quedó en suspenso hasta años después de la muerte de Boyer, cuando se vieron de nuevo.

El inicio de su romance

Fue solo tras la muerte de Miguel Boyer cuando la atracción que Mario Vargas Llosa sentía hacia Isabel Preysler se transformó en un romance. El reencuentro se dio en un crucero por México y Perú, donde ambos coincidieron en compañía de uno de los hijos del magnate Carlos Slim. La chispa entre ellos era evidente, y meses después, en un viaje a Londres patrocinado por Porcelanosa, sellaron su relación en secreto.

Mario Vargas Llosa se separó de Patricia, con quien acaba de cumplir 50 años de casados, y se mudó a la casa de Isabel en Madrid. La pareja vivió su amor públicamente tras ser fotografiados en junio de 2015, convirtiéndose en una de las más mediáticas de la escena hispana, disfrutando juntos de viajes y eventos sociales hasta que su relación se consolidó. Sin embargo, esa felicidad no duró para siempre.

La separación inminente

En diciembre de 2022, Isabel Preysler confirmó la ruptura en la revista ¡HOLA!: “Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”.

Mientras el entorno de Isabel mencionaba los celos de Mario como causa, los amigos cercanos del escritor hablaban de un desgaste natural debido a sus distintas personalidades e intereses. “No me arrepiento de nada, éramos de dos mundos distintos”, afirmó Vargas Llosa en una entrevista con El País Semanal. Por su parte, Isabel, en una entrevista en El Hormiguero, dejó entrever que la ruptura no había sido dolorosa: “Con los años todo duele menos. Hombre, la última no me dolió nada”.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en un evento público, antes de que su relación llegara a su fin en diciembre de 2022. La ruptura, confirmada por Isabel en la revista ¡HOLA!, marcó el fin de uno de los romances más comentados de la farándula. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

El regreso de Patricia Llosa

Tras el fin de su relación con Isabel, los rumores sobre una posible reconciliación con Patricia Llosa, su exesposa y prima, comenzaron a ganar fuerza. Aunque ni Mario ni Patricia confirmaron públicamente su regreso, las especulaciones no cesaron.

Fueron vistos juntos en varias ciudades como París, Lima, Santo Domingo y Sicilia, en lo que parecía ser un esfuerzo por reconstruir la relación familiar que se rompió años atrás.

“No nos toca a nosotros decir si esa relación es romántica o de otra naturaleza, pero lo importante es que el clan familiar, que se había en cierto modo roto durante siete años, sin duda se ha restablecido”, señalaron fuentes cercanas al entorno de la familia Llosa.

Así, mientras el mundo despide a uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo, la fascinante historia de amor entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler sigue generando preguntas y dejando huellas imborrables en la memoria colectiva.

Tras separarse de Julia Urquidi, Vargas Llosa se casó con su prima Patricia Llosa, con quien compartió su vida y construyó una familia. Estuvieron casados poco más de medio siglo. (Andina)