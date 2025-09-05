Todo sobre la esperada biografía de Isabel Preysler, ‘Mi verdadera historia’: sus grandes secretos, tres matrimonios y su faceta como madre

Isabel Preysler (Europa Press)

Isabel Preysler publicará el próximo 22 de octubre sus memorias bajo el título Mi verdadera historia. La editorial Espasa confirmó la fecha de lanzamiento de un libro que aparece precedido de una fuerte expectativa. Y es que en dicha obra, la reina de los corazones relata en primera persona detalles desconocidos de su intimidad y habla de los episodios claves de su vida, una trayectoria que ha estado permanentemente expuesta a la mirada pública y mediática.

Según fuentes de la editorial, la expareja de Julio Iglesias busca “romper de una vez por todas con los falsos mitos” que se han generado a su alrededor. La obra promete un recorrido “con sinceridad” por los capítulos determinantes de su pasado, que incluyen desde su infancia en Filipinas hasta los vínculos sentimentales que han tenido relevancia en su vida personal. Desde Espasa afirman que el propósito de la biografía es mostrar a una mujer “valiente, autocrítica, tolerante, divertida y, sobre todo, defensora a ultranza de la libertad individual”.

A sus 74 años, la madre de Tamara Falcó detalla que su obra es un ejercicio de introspección, en el que expone “los momentos decisivos” que, según narra la editorial, la han convertido en la persona que es en la actualidad. “A través de su propia voz”, los lectores podrán conocer a una figura que “siempre luchó por su independencia y que se siente en paz con su presente”. Los responsables de la publicación destacan que el libro aborda “los hitos de su biografía desde un ángulo tan íntimo que impactará a los lectores”.

Isabel Preysler junto a sus dos hijas, Tamara Falcó y Ana Boyer. (Europa Press)

“Una persona comparable con los reyes”

A lo largo de estas páginas, la biografía incluye la relación de la aristócrata con algunos de los personajes más reconocidos del ámbito social, cultural y político, como sus tres bodas con Julio Iglesias, Carlos Falcó y Miguel Boyer, así como el nacimiento de sus cinco hijos: Chábeli, Enrique, Julio José, Tamara y Ana. El lector también encontrará detalles sobre momentos de gran repercusión mediática, entre ellos su relación con el escritor Mario Vargas Llosa.

Isabel Preysler, que durante décadas ha estado vinculada al universo del papel couché, publicará por primera vez su versión de los acontecimientos más importantes de su historia, con el objetivo de dar a conocer su visión acerca del mundo que la rodea. Fuentes de la editorial aseguran que el relato permitirá descubrir a una persona de “gran atractivo, comparable al de reyes, princesas y aristócratas”, recordando que Preysler ostentó el título de Marquesa de Griñón, además de haber compartido protagonismo con figuras destacadas en distintos ámbitos.

Isabel Preysler en la celebración por la Fiesta Nacional de Filipinas (Europa Press)

El lanzamiento del volumen ha generado un notable interés en el sector editorial y en los medios, donde la vida de Isabel Preysler ha sido objeto de atención constante. Su biografía ha ocupado portadas y espacios destacados en publicaciones como ¡Hola!, donde se han dado a conocer primicias y claves sobre su trayectoria. La editorial prevé que el libro tenga una alta demanda tanto en quioscos como en librerías físicas y canales de venta online, y anticipa que la primera edición se agotará en poco tiempo tras la publicación.

Mi verdadera historia llega acompañada de la promesa de desvelar nuevos detalles, curiosidades y anécdotas inéditas sobre la vida de una figura que ha ocupado un lugar central en la crónica social de España. Para ello, la publicación ofrecerá una perspectiva personal e íntima sobre momentos que han marcado la vida pública y privada de Preysler, así como pinceladas poco conocidas sobre su forma de ser y su forma de vivir.