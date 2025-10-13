Perú

Incendio en almacén de Barrios Altos por tercera vez en el año: bomberos alertan colapso de edificio

Una densa columna de humo alarmó a vecinos del Cercado de Lima la tarde de este lunes. El fuego se inició en un almacén de la cuadra 13 del jirón Antonio Miroquesada, el mismo inmueble que ya había sufrido dos siniestros este año. Doce unidades de bomberos acudieron al lugar, donde se reporta riesgo de colapso estructural

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Incendio en almacén ubicado en Barrios Altos del Centro de Lima | Canal N

Una nueva emergencia se registró la tarde de este lunes en el Cercado de Lima. Pasadas las 3:30 p. m., una densa columna de humo comenzó a elevarse desde la cuadra 13 del jirón Antonio Miroquesada, en la tradicional zona de Barrios Altos, cerca del hospital Dos de Mayo. Vecinos y transeúntes alertaron del fuego que salía desde el interior de un inmueble de material noble, mientras el olor a humo se extendía por varias calles del centro histórico.

El portal oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que el siniestro fue reportado a las 3:38 p. m. en el número 1388 del jirón Miroquesada. De inmediato, al menos doce unidades, entre motobombas, cisternas y vehículos de rescate, fueron enviadas para atender la emergencia. En el lugar trabajan las compañías M8-1, M21-1, M3-1, M138-1, M4-1, CiST-65, MED11-2, RES-11, AUX14-1, M14-1 y PLT-11.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego afectó un almacén que ya había sido escenario de otros incendios meses atrás. Vecinos del sector recordaron que en abril pasado se registró un siniestro similar en el mismo punto.

Tercer incendio en el mismo local

El siniestro comenzó pasadas las 3:30 p. m. en un inmueble donde ya se había registrado otro incendio meses atrás. Vecinos reportaron una densa columna de humo. (Composición: Infobae)

El inmueble afectado se encuentra en la cuadra 13 del jirón Miroquesada y, según los reportes iniciales, es la tercera vez en el año que este lugar se incendia. En abril pasado se produjo un hecho similar que afectó gran parte de la cuadra y comprometió siete viviendas, sin dejar personas heridas.

El segundo incendio ocurrió la madrugada del 9 de agosto. Tras casi dos horas de trabajo, los bomberos lograron controlar la emergencia, aunque parte de la estructura resultó dañada.

El establecimiento pertenecería a comerciantes del Mercado Central y de los alrededores, quienes observaron con preocupación cómo el fuego volvía a consumir parte del almacén. Mientras tanto, el humo se elevaba por toda la zona y podía verse desde distintos puntos de la capital.

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación, mientras las labores de control y enfriamiento continúan a cargo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Bomberos advierten riesgo de colapso estructural

El incendio se reportó alrededor de las 3:30 p. m. en la cuadra 13 del jirón Antonio Miroquesada. (Composicón: Infobae)

Durante la atención de la emergencia, el comandante del Cuerpo General de Bomberos advirtió que la estructura del edificio siniestrado presenta un alto riesgo de colapso. “Estamos aún en trabajo de control. Hemos clasificado el incendio como código dos. Tenemos once unidades y unos treinta efectivos del cuerpo de bomberos trabajando con unidades aéreas, médicas y de rescate”, informó el oficial a Canal N.

El comandante precisó que el fuego afectó principalmente el tercer piso del inmueble, una zona que ya había sido alcanzada por incendios anteriores. “El piso afectado solamente es el tercero, toda la parte frontal del almacén, que ya es la tercera vez que se incendia. Estamos controlando de forma exterior porque tenemos riesgo de colapso de la estructura”, explicó.

Según detalló, las paredes del edificio muestran grietas y orificios que se han incrementado desde el último siniestro, lo que obligó a los bomberos a trabajar únicamente desde el exterior por seguridad. “Ya hay grietas que se han ido aumentando desde el último incendio. Por seguridad, solamente estamos trabajando desde afuera”, señaló.

El oficial también indicó que no se han reportado heridos ni víctimas, aunque el acceso al interior del inmueble sigue restringido debido a la inestabilidad de la estructura. “No ha habido ninguna persona afectada ni herida. Aún no sabemos qué material se quema dentro, ya que no hemos podido llegar al foco del fuego”, agregó.

Mientras tanto, la Policía Nacional y personal de Defensa Civil cercaron varias cuadras alrededor del incendio, restringiendo el tránsito vehicular y peatonal ante el riesgo de desprendimientos.

Incendio en Barrios Altos: Bomberos indican que hay riesgo de colapso | Canal N

Comunicado de Sedapal

Sedapal informó que, ante el incendio registrado en el jirón Antonio Miroquesada, en Barrios Altos (Cercado de Lima), dispuso el envío de una cisterna para apoyar las labores del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Además, se incrementó la presión de agua en la red para asegurar un mayor caudal en los hidrantes de la zona. Personal técnico se encuentra en el lugar habilitando los hidrantes y brindando soporte operativo.

Según precisó la empresa, estas acciones buscan garantizar el abastecimiento de agua durante la emergencia y facilitar el trabajo de los bomberos que continúan en la zona.

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

