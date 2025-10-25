Año Escolar 2026: cuánto costará estudiar en los colegios privados más destacados de Lima

Conoce cuáles son los colegios más caros de Lima. (Composición Infobae Perú)

La última edición de la revista 'Padres’ de 'Cosas’ publicó una lista actualizada con los costos de ingreso, matrícula y pensión de los principales colegios privados de Lima y Callao para el 2026, donde destacan variaciones de precios que reafirman la tendencia creciente en las instituciones de mayor demanda en la capital, según detalla en su edición de octubre de 2025.

El reporte de la Revista Cosas incorpora colegios como el Colegio de la Inmaculada Jesuitas, el Leonardo da Vinci, el San Ignacio de Recalde, el Hiram Bingham, el San Silvestre School, el Colegio Pestalozzi, el Euroamerican College, el Villa María, el Colegio Humboldt, el Colegio Newton, el Colegio Markham y el Colegio Roosevelt, todos ubicados en distritos destacados de Lima Metropolitana.

Cuánto costará estudiar en los colegios más destacados de Lima

El Colegio de la Inmaculada Jesuitas estableció para el 2026 una cuota de ingreso de 22.500 soles, con matrículas desde 2.140 hasta 2.465 soles. En el caso del Colegio Leonardo da Vinci, el monto de ingreso fijado es de 18.000 soles, mientras las matrículas oscilan entre 1.720 y 2.380 soles.

Su campus de más de nueve hectáreas alberga laboratorios, bibliotecas y espacios deportivos de élite. (Composición Infobae Perú)

El San Ignacio de Recalde aplica una cuota de ingreso variable, desde 3.000 hasta 10.000 dólares estadounidenses, y la matrícula o pensión mensual se sitúa entre 1.600 y 2.450 soles. El Hiram Bingham define tarifas de ingreso desde 2.728 hasta 15.000 dólares, mientras que la matrícula o pensión mensual va desde 2.704 hasta 3.786 soles.

El caso del San Silvestre School, donde la cuota de ingreso fluctúa entre 8.500 y 16.500 dólares y la matrícula o pensión mensual entre 3.809 y 4.426 soles. En el Colegio Pestalozzi, la cuota va de 10.000 a 12.500 dólares, y la pensión mensual se ubica desde 2.590 hasta 3.290 soles.

Para el Euroamerican College se fijó una cuota de ingreso de 8.900 dólares y matrícula o pensión desde 1.990 hasta 2.600 soles. El Colegio Villa María establece un ingreso de 8.930 dólares y matrícula o pensión de 2.590 a 2.850 soles.

El Colegio Humboldt mantiene una cuota de ingreso de 11.000 dólares y una matrícula o pensión de 2.940 soles mensuales. Por su parte, el Colegio Newton presenta una cuota de ingreso entre 8.000 y 13.300 dólares, con pensiones que van desde 885 hasta 1.270 soles.

Entre las instituciones con mayores tarifas figura el Colegio Markham, cuya cuota de ingreso asciende a 17.500 dólares y la pensión anual al rango de 12.600 a 15.750 dólares. El Colegio Roosevelt alcanza una cuota de ingreso de 19.500 dólares, con una matrícula o pensión entre 1.680 y 1.903 dólares mensuales.

El último tramo del año académico 2025

Desde el 20 de octubre, los estudiantes ingreson a las últimas semanas lectivas del año escolar, las cuales concluirán el 19 de diciembre. Este último bloque estará compuesto por 9 semanas intensivas de clases, donde se realizarán los exámenes finales, los trabajos de conclusión y los proyectos finales, todo con el objetivo de evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo del año.

El cronograma termina oficialmente con el último bloque de semanas de gestión, que abarcará desde el 22 hasta el 31 de diciembre, espacio que permitirá a las instituciones educativas realizar ajustes administrativos finales, evaluar el progreso de los estudiantes y organizar la planificación para el próximo ciclo escolar.