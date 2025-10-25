David Almandoz, ‘Pepe Gonzales’, visita a Gustavo Bueno durante su recuperación y conmueve a fans

‘Al Fondo Hay Sitio’: David Almandoz, Pepe Gonzales, visita a Gustavo Bueno en su proceso de recuperación. TikTok

La amistad traspasó la pantalla. El querido actor David Almandoz, recordado por interpretar a ‘Pepe Gonzales’ en 'Al Fondo Hay Sitio’, visitó recientemente a su compañero y amigo Gustavo Bueno, quien da vida al entrañable ‘Don Gilberto Collazos’ en la popular teleserie.

La visita se produjo mientras el veterano intérprete continúa su recuperación tras una compleja cirugía de columna que lo mantuvo alejado de las grabaciones durante varios meses.

Una fotografía de ambos actores juntos empezó a circular en redes sociales, despertando el cariño y preocupación de los seguidores de la serie más vista de la televisión peruana. En la imagen, se puede ver a Almandoz compartiendo un grato momento con Gustavo Bueno, quien aparece más recuperado y de buen ánimo.

David Almandoz y Gustavo Bueno se reencuentran en centro de rehabilitación del actor. Tiktok

La foto que conmovió a los fans de ‘Al Fondo Hay Sitio’

El reencuentro entre David Almandoz y Gustavo Bueno fue difundido por el tiktoker José Pastor, quien publicó una imagen en la que ambos actores aparecen sonrientes. La instantánea generó una ola de mensajes de apoyo y buenos deseos para el intérprete de Don Gilberto, figura emblemática de la ficción nacional.

En medio de los comentarios, una usuaria identificada como Marialola Arispe, sobrina del actor, aclaró que Gustavo Bueno no se encuentra hospitalizado, sino en un proceso de rehabilitación.

“Hola, como sobrina de Gustavo, solo quiero aclarar que él no está en el hospital, como se está informando. Recibió el alta hace más de un mes y actualmente está en un centro de rehabilitación enfocado en su recuperación de la columna. Está muy bien de salud”, escribió la joven, pidiendo a los medios verificar la información antes de difundirla.

El mensaje trajo calma a los seguidores del artista, quienes en semanas anteriores habían mostrado su preocupación tras conocer los detalles de la delicada operación a la que fue sometido.

Sobrina de Gustavo Bueno aclaró que actor no se encuentra hospitalizado, sino en un proceso de rehabilitación. TikTok: José Pastor.

Gustavo Bueno y su compleja cirugía de columna

El reconocido actor Gustavo Bueno, símbolo del cine y la televisión peruana, fue operado de la columna vertebral a mediados de junio del 2025, luego de sufrir una fractura vertebral patológica que lo mantuvo hospitalizado por varias semanas en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud.

La cirugía fue descrita por los especialistas como un procedimiento de alta complejidad, ya que implicó una estabilización interna mediante tornillos y una descompresión de la médula espinal para prevenir complicaciones neurológicas.

“Se trataba de una fractura vertebral compleja y delicada. Fue una cirugía prolongada, con estabilización por tornillos y descompresión de la médula para evitar mayores complicaciones”, explicó el doctor José Fonseca Briceño, jefe del Servicio de Columna Vertebral del Rebagliati.

El procedimiento duró varias horas y representó un verdadero reto médico. Gracias al trabajo multidisciplinario del equipo de especialistas, el actor logró superar la etapa más crítica y recibió el alta médica a inicios de septiembre.

Gustavo Bueno retomó sus actividades luego de permanecer semanas internado en el Hospital Rebagliati. Fuente: EsSalud

El agradecimiento de Gustavo Bueno al personal médico

Tras dejar el hospital en septiembre pasado, Gustavo Bueno se mostró profundamente agradecido con los profesionales que lo atendieron durante su estadía.

“Me voy muy agradecido. Fui tratado con gran calidad humana y profesional. Me hicieron sentir en casa y hoy puedo decir que el Rebagliati es el mejor hospital del Perú, con médicos y enfermeras que son un orgullo para el país”, expresó el actor en declaraciones difundidas por EsSalud.

Durante su recuperación, el intérprete mantuvo el buen humor que siempre lo ha caracterizado, compartiendo anécdotas y mensajes de aliento para otros pacientes. Su familia ha sido un pilar fundamental en este proceso, acompañándolo constantemente en su rehabilitación.

Actualmente, el artista continúa con terapias de fortalecimiento y movilidad, con el objetivo de recuperar su plena autonomía y regresar a sus actividades cotidianas.

Gustavo Bueno salió del hospital luego de superar una fractura vertebral.

¿Por qué David Almandoz salió de ‘AFHS’?

Por otro lado, David Almandoz confirmó recientemente que ya no formará parte del elenco de 'Al Fondo Hay Sitio’. El actor, quien interpretó durante años al carismático Pepe Gonzales, anunció su salida en sus redes sociales, donde también comparte sus nuevos proyectos artísticos y académicos.

“Ya no voy a estar en la serie”, respondió el actor a uno de sus seguidores que le preguntó por su ausencia en las última temporada del 2025.

Actualmente, Almandoz se dedica a la enseñanza de actuación, dictando clases y talleres para nuevas generaciones de artistas, sin descartar futuros proyectos televisivos. Su visita a Gustavo Bueno fue vista por muchos como un gesto de amistad y respeto hacia uno de los pilares de la ficción peruana.

Rafaela Picasso (Bárbara Cayo) y Pepe Gonzales (David Almandoz) en la novena temporada de 'Al Fondo Hay Sitio'. (América TV)