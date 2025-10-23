Magdyel Ugaz revela cómo sigue Gustavo Bueno tras su operación: “Se está recuperando cada día más”

Magdyel Ugaz revela cómo sigue Gustavo Bueno tras su operación. América TV.

La reconocida actriz Magdyel Ugaz, recordada por su papel de “Teresita” en ‘Al Fondo Hay Sitio’, estuvo como invitada especial en el programa ‘Más Espectáculos’ la mañana del 22 de octubre y no dudó en dedicar unas emotivas palabras a su “padre” en la ficción, el querido actor Gustavo Bueno, quien atraviesa una notable recuperación tras haber superado una compleja cirugía de columna.

Durante su entrevista en el set de América Televisión, Magdyel Ugaz fue consultada por el estado de salud de su excompañero de elenco y no ocultó su alegría por la evolución favorable del actor.

“Mi Gustavito, sí, mi Gustavito se está recuperando cada día más, así que estamos contentos por eso. Y nada, ahí abrazando los nuevos proyectos y lo que se viene”, expresó la artista con una sonrisa, dejando ver el gran cariño que mantiene por quien fuera su figura paterna en la exitosa teleserie.

Ugaz también destacó el vínculo que la une con Gustavo Bueno más allá de la ficción. Su relación de amistad y respeto se ha mantenido durante los años, y la actriz no pierde oportunidad para enviarle mensajes de apoyo público en los momentos difíciles.

Magdyel Ugaz revela cómo sigue Gustavo Bueno tras su operación. Captura de TV - América TV.

“Al Fondo Hay Sitio es una sensación”: Magdyel recuerda a sus compañeros

En la misma conversación, Magdyel Ugaz aprovechó para hablar de ‘AFHS’, serie que marcó su carrera artística y en la que interpretó a Teresita Gonzales durante varias temporadas. La actriz confesó que extraña mucho a sus compañeros de elenco y que mantiene contacto constante con varios de ellos.

“Yo también los extraño todo el tiempo, te lo juro. Es como, el cariño del público lo siento día a día. Mando besos a mis amigos de Al fondo hay sitio. El otro día vi un capítulo donde se aparecieron como tres Teresitas. ‘AFHS’ es una sensación”, señaló entre risas.

La actriz contó que recientemente visitó los estudios de grabación y vivió un momento cargado de nostalgia:

“Siempre estoy conversando con ellos. De hecho, el otro día que me fui a hablar de La Ponia, al reventón de la Chola, me di una escapadita al set de Al fondo hay sitio y me da una nostalgia, pues porque no sé, pues. Mi vida entera ha transcurrido ahí”.

Magdyel Ugaz le dijo adiós a Al Fondo Hay Sitio y emprende un nuevo proyecto. Composición Infobae Perú / América TV / IG

Gustavo Bueno y su difícil cirugía de columna

El reconocido actor Gustavo Bueno, quien interpreta al entrañable "Don Gilberto Collazos" en la teleserie, fue dado de alta a inicios de septiembre luego de una compleja cirugía de columna vertebral, tras una fractura vertebral patológica que lo mantuvo internado varias semanas en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud.

La intervención quirúrgica, realizada a mediados de junio, fue descrita por el equipo médico como un procedimiento de alta complejidad. El especialista José Fonseca Briceño, jefe del Servicio de Columna Vertebral, detalló que el caso requería una operación prolongada con fijación interna mediante tornillos y una descompresión de la médula espinal, con el fin de prevenir complicaciones neurológicas.

“Se trataba de una fractura vertebral compleja y delicada por la condición del paciente. Fue una cirugía prolongada; se realizó una estabilización con tornillos y una descompresión de la médula espinal para evitar mayores complicaciones”, explicó el médico.

El procedimiento, que duró varias horas, representó un reto técnico y clínico importante. El equipo del Rebagliati utilizó técnicas quirúrgicas avanzadas y un enfoque multidisciplinario para garantizar la recuperación del artista.

Gustavo Bueno retomó sus actividades luego de permanecer semanas internado en el Hospital Rebagliati. Fuente: EsSalud

El agradecimiento de Gustavo Bueno tras recibir el alta médica

Una vez completada su recuperación hospitalaria, Gustavo Bueno expresó su profundo agradecimiento al personal médico que lo atendió durante el proceso. El actor compartió un mensaje lleno de emoción y reconocimiento hacia el hospital y su equipo asistencial.

“Me voy muy agradecido. Fui tratado con gran calidad humana y profesional. Me hicieron sentir en casa y hoy puedo decir que el Rebagliati es el mejor hospital del Perú, con médicos y enfermeras que son un orgullo para el país”, declaró el artista tras recibir el alta.

Durante su estadía, Bueno mantuvo el buen humor que siempre lo ha caracterizado. Contó anécdotas con el personal de salud y valoró especialmente el apoyo de su familia, quienes estuvieron pendientes de su evolución.

Un símbolo de la televisión peruana en proceso de recuperación

Gustavo Bueno, considerado uno de los actores más importantes del país, ha sido parte fundamental de la historia de la televisión y el cine peruanos. Su carrera, que abarca más de cinco décadas, incluye interpretaciones memorables en producciones como La boca del lobo, Caídos del cielo y Al fondo hay sitio, donde se ganó el cariño de toda una generación.

La noticia de su hospitalización generó preocupación entre colegas y seguidores, pero su recuperación progresiva ha devuelto la tranquilidad y esperanza a sus fans, quienes esperan su pronto retorno a la pantalla.

Gustavo Bueno salió del hospital luego de superar una fractura vertebral.

Expectativa por el regreso de “Don Gilberto” a la serie

Aunque Gustavo Bueno dejó de aparecer temporalmente en Al fondo hay sitio, su personaje no tuvo un cierre definitivo, lo que mantiene abierta la posibilidad de su regreso en futuras temporadas.

La propia Magdyel Ugaz no descartó esa posibilidad, destacando que el público sigue mostrando un enorme cariño por el actor y su papel. “El público lo adora, todos queremos que vuelva. Él es parte del alma de la serie”, comentó la actriz.

Desde la producción de América Televisión no se ha emitido un anuncio oficial sobre su retorno, pero fuentes cercanas aseguran que todo dependerá de su evolución médica y su disposición personal para volver a los sets de grabación.

Los Gonzáles conocieron a la novia de 'Don Gilberto'. Captura/América TV