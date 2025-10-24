Perú

Restos de policía asesinado en Carabayllo fueron trasladados a Chachapoyas para su último adiós

El cuerpo de Jhordy Escobedo Mori llegará a su tierra natal en las próximas horas, mientras que en Lima se continúa con la investigación y recogiendo datos claves

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Cuerpo de policía asesinado en Carabayllo será enterrado en Chachapoyas| Panamericana

El cuerpo de Jhordy Stainer Escobedo Mori, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) asesinado en Carabayllo, fue trasladado esta madrugada a Chachapoyas para recibir sepultura junto a su familia. Él se encontraba en su vehículo cuando sicarios le dispararon varias veces.

La familia de Escobedo Mori aguardó durante el velorio por la llegada del cuerpo a su ciudad natal. Su madre y su hermano relataron que desconocían detalles sobre la vida privada del suboficial, en especial respecto a una presunta relación sentimental con una joven, identificada como la única testigo directa del hecho.

“No sabíamos que tenía novia. Recién me enteré por una llamada en la que me informaron sobre el ataque a mi hijo”, sostuvo la madre del agente a Panamericana.

Restos del policía Jhordy Escobedo
Restos del policía Jhordy Escobedo son trasladados a Chachapoyas: alcalde de Leimebamba expresa condolencias| Panamericana

El hermano confirmó que la familia no mantenía contacto ni había conocido personalmente a la joven que se convierte clave en la investigación. Explicaron que la única ocasión en la que la vieron fue en el hospital, luego del ataque. Según lo manifestado, la joven no asistió a ningún acto velatorio ni se comunicó con los parientes tras lo ocurrido.

Asesinato en investigación

En cuanto al entorno laboral de Escobedo Mori, su hermano indicó que la víctima realizaba funciones de patrullaje en la zona de Carabayllo y sostuvo que había participado en diversas investigaciones y capturas.

“Él ha sido un policía recto y cumplido en sus labores. No descartamos que el crimen esté relacionado con algún caso que llevaba”, añadió uno de los familiares.

Familiares descartan que el policía asesinado en Carabayllo tenga problemas con terceros| RPP Noticias

La PNP informó que el arma de reglamento de Escobedo Mori fue hallada fuera del automóvil y que ninguna de sus pertenencias mostró señales de robo, alimentando las sospechas de que el móvil no estaría vinculado a un asalto común.

Actualmente, los investigadores tienen bajo análisis el teléfono móvil, el arma y el vehículo, con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon el asesinato del agente.

El suboficial, que cumplía un sueño personal de seguir la carrera policial al igual que su padre y su hermano, fue recordado por sus colegas y allegados como un joven dedicado, responsable y apreciado en la comunidad donde trabajó.

Mientras tanto, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar, por lo que la joven declaró a las autoridades donde señaló que ella fue obligada a bajar del vehículo y a los pocos segundos escuchó el disparo.

Crimen en Carabayllo: Policía muere
Crimen en Carabayllo: Policía muere baleado en pleno de estado de emergencia| Stainerth Escobedo Mori (Foto de Facebook)

Municipalidad de Leimebamba extendió condolencias

El alcalde distrital de Leimebamba, Luis Alex Zumaeta Bardales, expresó sus condolencias a la familia Escobedo Mori, residente en el centro poblado de Palmira, tras el fallecimiento del alférez Jhordy Stainer Escobedo Mori. La autoridad local manifestó su solidaridad y acompañamiento a los deudos.

“Es triste aceptar la partida de un ser querido. [...] A nombre del pueblo de Leimebamba hacemos llegar las condolencias a la familia Escobedo Mori”, señaló en un video difundido en redes sociales.

En tanto, en Lima, en la comisaría de Carabayllo se le rindió los honores correspondientes y la bandera fue izada a media asta en señal de luto de la institución.

Temas Relacionados

CarabaylloChachapoyasperu-noticiasJhordy EscobedoPolicía Nacional del Perú

Más Noticias

Trump, el proteccionismo para la tecnología, y el rol de Perú

El impacto se sentirá más fuerte al largo plazo en la creación de startups o medianas empresas que buscan ofrecer un producto o servicio sostenido en la tecnología

Trump, el proteccionismo para la

“Presidente, no vaya”: la ‘maldición’ que aleja a los jefes de Estado de las cárceles, según exjefe del INPE

Pese a las críticas, Javier Llaque resaltó el trabajo que hace José Jerí al ir a visitar los penales en Lima

“Presidente, no vaya”: la ‘maldición’

Peruanos podrían postular para ser diputados y senadores desde los 21 y 30 años si se aprueba PL en el Congreso

De acuerdo con el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, y autor del proyecto de ley 12969, otros países de la región establece una edad menor a la peruana, que es 25 hasta ahora

Infobae

Sujeto con cuchillo ingresa, toma de rehén a obstetra y la amenaza de muerte en Junín: autoridades se pronuncian

La Red de Salud Valle Mantaro comunicó que ningún personal de salud presenta daños graves. Además, explicó que los policías reducieron al individuo y se le viene realizando las diligencias correspondientes

Sujeto con cuchillo ingresa, toma

Fatal choque en carretera: Director de EsSalud Virú muere en brutal colisión contra camión cargado de piedras

El doctor Ramiro Sandoval Huamán viajaba con dos trabajadores de la red, quienes permanecen hospitalizados tras el accidente

Fatal choque en carretera: Director
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Presidente, no vaya”: la ‘maldición’

“Presidente, no vaya”: la ‘maldición’ que aleja a los jefes de Estado de las cárceles, según exjefe del INPE

Peruanos podrían postular para ser diputados y senadores desde los 21 y 30 años si se aprueba PL en el Congreso

Revelan nexo entre César Acuña y juez que decidirá el futuro de Keiko Fujimori

Tomás Gálvez archiva investigación contra Gladys Echaíz, ¿por qué caso?

Premier Ernesto Álvarez descarta reapertura del penal El Frontón por alto costo y rechaza aplicar la pena de muerte

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro en Perú: horarios,

Cristian Castro en Perú: horarios, accesos y todo lo que debes saber para su concierto en Costa 21

‘El Valor de la Verdad’ de Nadeska Widausky promete fuertes confesiones: “Todo lo que pedía me lo daba”

Maju Mantilla confiesa que desea regresa a la TV tras su polémica salida de Arriba Mi Gente: “Ojalá, si Dios quiere”

Magaly Medina se burla del discurso de Gisela Valcárcel en la CCL: “Le regalo una chela a quien la traduzca”

Suheyn Cipriani llora ante el rechazo familiar y Magaly Medina se solidariza: “No te avergüences de tu verdad, libérate de esa gente”

DEPORTES

Paulo Autuori tuvo crudo análisis

Paulo Autuori tuvo crudo análisis de la derrota de Sporting Cristal ante Universitario: “No soy hombre de justificaciones”

¿Jorge Fossati renovó con Universitario?: la firme postura de Álvaro Barco tras triunfo frente Sporting Cristal

‘Coyote’ Rivera reveló qué le dijo Paolo Guerrero sobre su futuro en Alianza Lima: “Pensé que se iba a retirar”

DT de San Martín afianza una identidad antes del debut en la Liga Peruana de Vóley: “Las jugadoras entienden lo que quiero que hagan”

Gol de Alex Valera con inesperado zurdazo en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2025