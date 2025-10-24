Restos de policía asesinado en Carabayllo fueron trasladados a Chachapoyas para su último adiós

Cuerpo de policía asesinado en Carabayllo será enterrado en Chachapoyas| Panamericana

El cuerpo de Jhordy Stainer Escobedo Mori, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) asesinado en Carabayllo, fue trasladado esta madrugada a Chachapoyas para recibir sepultura junto a su familia. Él se encontraba en su vehículo cuando sicarios le dispararon varias veces.

La familia de Escobedo Mori aguardó durante el velorio por la llegada del cuerpo a su ciudad natal. Su madre y su hermano relataron que desconocían detalles sobre la vida privada del suboficial, en especial respecto a una presunta relación sentimental con una joven, identificada como la única testigo directa del hecho.

“No sabíamos que tenía novia. Recién me enteré por una llamada en la que me informaron sobre el ataque a mi hijo”, sostuvo la madre del agente a Panamericana.

Restos del policía Jhordy Escobedo son trasladados a Chachapoyas: alcalde de Leimebamba expresa condolencias| Panamericana

El hermano confirmó que la familia no mantenía contacto ni había conocido personalmente a la joven que se convierte clave en la investigación. Explicaron que la única ocasión en la que la vieron fue en el hospital, luego del ataque. Según lo manifestado, la joven no asistió a ningún acto velatorio ni se comunicó con los parientes tras lo ocurrido.

Asesinato en investigación

En cuanto al entorno laboral de Escobedo Mori, su hermano indicó que la víctima realizaba funciones de patrullaje en la zona de Carabayllo y sostuvo que había participado en diversas investigaciones y capturas.

“Él ha sido un policía recto y cumplido en sus labores. No descartamos que el crimen esté relacionado con algún caso que llevaba”, añadió uno de los familiares.

Familiares descartan que el policía asesinado en Carabayllo tenga problemas con terceros| RPP Noticias

La PNP informó que el arma de reglamento de Escobedo Mori fue hallada fuera del automóvil y que ninguna de sus pertenencias mostró señales de robo, alimentando las sospechas de que el móvil no estaría vinculado a un asalto común.

Actualmente, los investigadores tienen bajo análisis el teléfono móvil, el arma y el vehículo, con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon el asesinato del agente.

El suboficial, que cumplía un sueño personal de seguir la carrera policial al igual que su padre y su hermano, fue recordado por sus colegas y allegados como un joven dedicado, responsable y apreciado en la comunidad donde trabajó.

Mientras tanto, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar, por lo que la joven declaró a las autoridades donde señaló que ella fue obligada a bajar del vehículo y a los pocos segundos escuchó el disparo.

Crimen en Carabayllo: Policía muere baleado en pleno de estado de emergencia| Stainerth Escobedo Mori (Foto de Facebook)

Municipalidad de Leimebamba extendió condolencias

El alcalde distrital de Leimebamba, Luis Alex Zumaeta Bardales, expresó sus condolencias a la familia Escobedo Mori, residente en el centro poblado de Palmira, tras el fallecimiento del alférez Jhordy Stainer Escobedo Mori. La autoridad local manifestó su solidaridad y acompañamiento a los deudos.

“Es triste aceptar la partida de un ser querido. [...] A nombre del pueblo de Leimebamba hacemos llegar las condolencias a la familia Escobedo Mori”, señaló en un video difundido en redes sociales.

En tanto, en Lima, en la comisaría de Carabayllo se le rindió los honores correspondientes y la bandera fue izada a media asta en señal de luto de la institución.