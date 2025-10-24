Lluvias y granizada provocan huaico y arrasan con pertenencias de pobladores en Cajamarca

Intensas lluvias inundaron las calles y arrasaron con pertenencias de pobladores | Video: Ocurre Ahora

La tarde del miércoles 22 de octubre quedará marcada en la memoria de los comerciantes que llegaron hasta la ciudad de Cajabamba, en la región de Cajamarca, con la esperanza de vender sus productos durante las fiestas patronales del Señor de los Milagros de Huanca.

Una intensa granizada, acompañada de lluvias torrenciales, transformó las empinadas calles del barrio Santa Ana en verdaderos ríos, arrasando puestos, toldos y mercadería. Las tuberías colapsaron y las plazas y escaleras quedaron convertidas en piscinas y cataratas improvisadas, evidenciando la fuerza de la naturaleza que golpeó sin piedad.

Vecinos grabaron con sus celulares imágenes desgarradoras del desastre. Un comerciante, escoba en mano, trataba de impedir que el agua ingrese a su negocio; otros arriesgaban su vida para salvar utensilios y alimentos, mientras la corriente parecía llevárselos. “Por favor, se solicita apoyo a la gente. Hay muchas personas que han perdido todo”, pedían los pobladores, quienes solo esperaban la ayuda del gobierno local.

Una madre de familia y comerciante de Cajamarca relató entre lágrimas cómo las aguas se llevaron toda su mercadería, fruto de años de esfuerzo. “Lo perdí todo, pero gracias a Dios y a los que me ayudaron, estoy viva”, expresó conmovida. La mujer agradeció el apoyo de la Policía Nacional, Rondas Campesinas y Serenazgo.

Las pérdidas ascienden a miles de soles, y a la tragedia se sumó la indignación de los afectados: algunos vecinos aprovecharon la situación para apropiarse de los productos que lograron rescatar, negándose a devolverlos pese a los ruegos. Motos, mototaxis, ollas, mantas y cocinas fueron arrastradas por el agua, dejando a muchas familias en situación crítica.

Alerta naranja del Senamhi

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja por un periodo estimado de 47 horas, desde las 00:00 horas del jueves 23 hasta las 23:59 horas del viernes 24 de octubre.

En el Aviso N.° 372, el organismo advirtió que se esperan precipitaciones consideradas como “peligrosas”. Las regiones que podrían verse afectadas son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y Puno.

“El Senamhi informa que, el jueves 23 y viernes 24 de octubre, continuarán las precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad en la sierra”, se lee en el comunicado del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

“Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3900 m s. n. m. de la sierra central y sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de lluvia dispersa y ligera hacia la costa”, continúa el texto.

Números de emergencia

En caso de emergencias relacionadas con eventos naturales en Perú, puedes comunicarte a los siguientes números de emergencia:

Central de Emergencias 911: Número único para emergencias.

Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): Línea gratuita 119.

Bomberos: 116.

Policía Nacional del Perú: 105.

Samu (Servicio de Atención Médica de Urgencia): 106.

Cruz Roja Peruana: 265-7000.