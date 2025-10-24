Cristian Castro sorprende en Lima al jugar una ‘pichanguita’ con sus fans antes de su concierto

El cantante mexicano sorprendió a sus seguidores al sumarse a un partido amistoso en Magdalena del Mar, compartiendo risas, goles y autógrafos antes de su esperado concierto en la capital peruana (TikTok / @victorlyperu)

En vísperas de su esperado concierto en el Costa 21, Cristian Castro protagonizó una jornada diferente al compartir un partido de fútbol con su club de fans en las canchas de Marbella, en Magdalena del Mar.

El intérprete mexicano, enfundado en la camiseta de la selección peruana, participó en un amistoso lleno de risas, fotografías y muestras de cariño. El encuentro reunió a fanáticas oficiales y a un grupo de seguidoras autodenominadas “las rebeldes de Cristian”.

Durante la cita, el artista se mostró cercano, agradecido y emocionado por el recibimiento del público peruano, al que considera uno de los más fieles y cálidos de su carrera internacional.

Una pichanga con sabor peruano

El cantante mexicano compartió una tarde deportiva con sus seguidoras peruanas, mezclando risas, abrazos y goles en una jornada que reafirmó su humildad y su cariño por el Perú.

Cristian Castro llegó al Perú no solo para cantar, sino también para disfrutar de su gente. En un gesto de cercanía poco común entre las estrellas internacionales, el artista decidió reunirse con sus fanáticas peruanas para disputar una “pichanguita” en las canchas de Magdalena del Mar. Con la camiseta roja y blanca puesta, el intérprete de “Azul” y “Lloran las rosas” se mostró entusiasta y sonriente ante la sorpresa de los vecinos y asistentes que lo reconocieron al llegar.

El cantante, fiel a su carácter espontáneo, saludó a cada una de las presentes y se animó a formar parte de los equipos compuestos por su club de fans oficial y otro grupo al que él mismo bautizó con humor como “las rebeldes de Cristian”. “Estoy muy agradecido con las chicas que me dijeron que sí para un reto sin igual entre el club oficial y las no oficiales”, expresó mientras se preparaba para el partido en RPP.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, donde cientos de seguidores destacaron la sencillez del artista. Lejos de los escenarios y las luces, Castro disfrutó de una tarde deportiva, soleada y llena de emoción. “Mira qué linda tarde nos ha tocado”, comentó entre risas, antes de posar para decenas de fotografías.

Una conexión que trasciende los escenarios

Cristian Castro elogió la hospitalidad del público peruano y confesó que le gustaría residir en el país, al que considera un lugar donde se vive con paz, alegría y un afecto sincero.

El intérprete mexicano aprovechó el encuentro para agradecer el cariño del público peruano, al que considera un refugio artístico y emocional. “Estoy muy agradecido por esta hospitalidad tan linda. Me encanta conocer más del Perú y su comida, pero ahora tengo que bajar un poco las calorías”, dijo entre bromas, mientras aseguraba que el afecto de sus fans lo motiva a regresar con frecuencia.

Durante la conversación, también habló de la posibilidad de establecer una residencia en el país. “Me encantaría estar más cerquita del Perú, porque se vive muy bien acá. Los veo como gente muy sana, con una inocencia linda. Percibo armonía, la gente se ve feliz”, comentó con evidente afecto.

El vínculo entre Cristian Castro y el Perú no es reciente. Su trayectoria, que suma más de tres décadas de éxitos, ha estado marcada por una estrecha relación con el público peruano, que lo ha acompañado desde sus primeras visitas en los años noventa. Cada presentación en Lima, Arequipa o Cusco se convierte en una celebración donde su voz y su energía conectan generaciones enteras.

“Mi amor es Perú. Mi amor es Lima, Cusco, los extraño. Extraño Arequipa, extraño tantos lugares que he podido visitar”, afirmó el cantante, quien no ocultó su deseo de permanecer más tiempo en el país. Su promesa fue clara: “En algún momento la visita va a ser permanente”.

Un artista que celebra su carrera con gratitud

El intérprete de "Azul" prepara un espectáculo lleno de nostalgia y emoción, donde combinará sus éxitos con nuevas composiciones dedicadas a sus fieles seguidores en el Perú.

El músico, conocido por su potente voz y por clásicos que marcaron la balada romántica, se prepara para ofrecer un espectáculo lleno de nostalgia y energía en el Costa 21. “Vamos a presentar un show espectacular, con muy buen sonido y luces. Haremos un recorrido por toda mi carrera”, adelantó el artista.

Castro, que recientemente ha retomado su faceta como compositor, reveló que está creando nuevo material. “Estoy componiendo canciones para ustedes, quiero que conozcan lo nuevo y así poder estar más cerquita del sur”, dijo, en referencia al cariño que siente por el público latinoamericano.

A sus 49 años, el intérprete mantiene intacta la capacidad de conmover con su voz y con su trato cercano. Durante la pichanga, no dudó en abrazar a sus seguidoras, reír con ellas y agradecer la lealtad que mantienen pese al paso de los años. Su espontaneidad contrastó con la imagen distante que suele asociarse a las figuras de su talla, y reforzó la conexión emocional que ha cultivado a lo largo del tiempo.

Los momentos más comentados del encuentro fueron captados por fanáticas que compartieron en redes imágenes del artista corriendo tras la pelota, sonriendo, y celebrando con el grupo. “Demuestra su humildad”, escribió una seguidora en redes. Otra comentó: “No solo canta hermoso, también es un ser humano sencillo y generoso”.

Castro, consciente de ese vínculo, aseguró que su público peruano ocupa un lugar especial en su vida. “Perú siempre ha significado mucho para mí”, reiteró al finalizar la jornada, mientras se despedía entre aplausos y promesas de volver pronto.

